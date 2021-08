Houseproducenten Paul Johnson är död

”Vår storhet gick bort i morse klockan nio. Houselegendaren som vi alla känner som PJ, eller Paul Johnson dog i dag fjärde augusti.” Det stod skrivet i ett inlägg på producentens officiella Facebooksida, som publicerades på onsdagskvällen, svensk tid.

Paul Johnson föddes och växte upp i Chicago 1971, och började producera housemusik under senare delen av 80-talet. Under sin tid som verksam producent släppte han hundratals album, ep:s och singlar som hitten ”Get get down” från 1999. Låten toppade Billboards danslista i USA, och hitlistorna i Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna.

Johnson ses som en av de största inom genren Chicagohouse, och är en föregångare och inspiration för artister som Daft Punk.

1987 blev han skjuten i benet, som han tvingades amputera 2003. Sju år senare var Paul Johnson med i en bilolycka där han miste sitt andra ben. Han dog på sjukhus efter en lång tids kamp mot covid-19, 50 år gammal.