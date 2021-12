Hov1 mest spelade artisten på Spotify i Sverige

Mest spelade albumen på Spotify i Sverige

1. ”=” – Ed Sheeran

2. ”En gång i tiden (del 2)” – Benjamin Ingrosso

3. ”Justice” – Justin Bieber

4. ”SOUR” – Olivia Rodrigo

5. ”Fånga mig när jag faller” – Victor Leksell

6. ”DOM SKA VETA” – Molly Sandén

7. ”Tusen Flows” – Asme

8. ”After Hours” – The Weeknd

9. ”Shoot For The Stars Aim For The Moon” – Pop Smoke

10. ”Poster Girl” – Zara Larsson