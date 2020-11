Huddersfieldfestivalen präglas av samspel och separation

Musikfestival Huddersfield Contemporary Music Festival Medverkande: Riot Ensemble, Explore Ensemble, London Sinfonietta med flera Scen: Strömmad via hemsidan http://hcmf.co.uk och BBC Radio 3 Visa mer

Samtidigt som världen stänger för att hejda virusvågen öppnar sig nya estetiska möjligheter. Häromveckan körde Esa-Pekka Salonen och hans San Francisco-symfoniker digital säsongsstart med Nico Muhlys ”Throughline” komponerat specifikt för musicerande på distans. Det blev navet i en konsertfilm som bokstavligen placerade musikerna mitt i staden och bjöd in andra genrer.

En liknande tanke om samspel och separation präglade även helgens Huddersfield Contemporary Music Festival som tagit höjd för festivalförhinder och omlokaliserat årets program online.

Genom att beställa nya stycken anpassade för coronakrisen lyckades denna brittiska tummelplats för nutida konstmusik inte bara skapa arbetstillfällen för både tonsättare och musiker, utan också utforska de tekniska möjligheter (och svårigheter) som står till buds. Till västra Yorkshire tar man sig dessutom lättare via webben än i verkligheten. Men alltsammans började i Beirut med ett Zoomsamtal om situationen för ett musikliv som inte bara drabbats av covid-19, utan också av en enorm explosion.

Under helgen har hemsidan fungerat som en fragmentariskt utspridd buffé av beställningsverk och artistsamtal kompletterat med sena radiosändningar i BBC. Flera av framförandena utnyttjade den visuella aspekten och visst vinner även det slentrianmässiga plinkplonket från ett preparerat piano på närbilder av vad som faktiskt försiggår bland flygelsträngarna.

Svenska koreografen Anna Koch och tysk-brittiska tonsättaren Claudia Molitors filmsamarbete ”handle with care varsamt” fångade främst ett enerverande pillande i både ljud och bild. Mer humor och samtidsresonans fanns i Raymond MacDonald och Rachel Joy Weiss fyndiga ”Duet for 2 people who have never met” – en sorts teknikförbistringens ”lost in translation”.

En redan etablerad trend i tiden är instrument i kombination med dokumentärt intervjumaterial. Som Matthew Grouses underfundiga slagverksdialog med drum pad eller Hayley Suvistes halvtimmeslånga ”Edgeland” som förenade etnologi med ekologi och elektronik. Men helgens huvudperson var en 70-årig självlärd skotte – James Dillon – som inledde karriären på säckpipa. Han brukar förknippas med 1980-talets så kallade nykomplexitet (känd för att vara invecklad och atonal), men är egentligen svår att kategorisera.

Om nutida beställningsverk på 10–20 minuter kan liknas vid korta nyhetstexter påminner Dillons musik mer om långa utforskande essäer. Söndagskvällens första av två världspremiärer – ”Pharmakeia” – uppehöll sig vid magi som tema och musiken som en magisk ritual i sig. London Sinfonietta spelade från BBC-studion i Maida Vale under ledning av dirigenten Geoffrey Paterson som redan på förhand slog fast att Dillons musik i positiv bemärkelse är ”omöjlig att analysera”.

I stället påtalade han musikens känslomässiga och förtrollade kvaliteter. Något som också präglade pianisten Noriko Kawais uruppförande av ”echo the angelus” med sina strövist fördelade, ömsom stillsamma och ömsom störande klanger.

Läs fler texter av Johanna Paulsson och fler av DN:s konsertrecensioner