Hundratals författare läser till stöd för Rushdie

Över hundra författare samlas i helgen för att läsa texter av Salman Rushdie på New Yorks bibliotek. Evenemanget har fått namnet ”Stand with Salman” och anordnas som en stödmanifestation för den indisk-brittiske författaren, som i förra veckan attackerades under en föreläsning och just nu vårdas på sjukhus.

Evenemanget är tänkt att fungera som rekonstruktion av ett liknande evenemang som anordnades 1989, i samband med att en fatwa utfärdats mot Rushdie på grund av hans roman ”Satansverserna”.

Paul Auster och Siri Hustvedt medverkar i evenemanget. Foto: Eva Tedesjö

Bland författarna som medverkar finns Paul Auster, Siri Hustvedt, Tina Brown, Hari Kunzru och AM Homes.

Evenemanget, som kommer att livesändas, anordnas av bland annat Pen America och bokförlaget Penguin Random House. Arrangörerna uppmuntrar allmänheten att delta via sociala medier, genom att läsa upp texter av Rushdie och använda hashtaggen #StandWithSalman.

