Hybridförlag får kritik för att sko sig på debutanters bokdrömmar

Michael Nyhaga har skrivit skönlitterära texter sedan han var barn. En av historierna flörtar med skräckgenren och berättas av en död hund. I en deckare experimenterar han med påhittade personers dagboksanteckningar.

– Det är ganska udda grejer som nog är svåra att få antagna på ett förlag som gör marknadsbedömningar. Men jag har en drivkraft att berätta.

Alstren ger han ut via olika digitala publiceringstjänster. Oftast print-on-demand, där varje exemplar trycks separat. Det möjliggör små upplagor till ett relativt lågt pris. Flera av de företag han anlitat placerar sin logotyp på omslaget, som ett förlagsnamn. De erbjuder också lagerhållning och hjälper till att skicka ut recensions- och pliktexemplar.

Förra året ville han prova att få en novellsamling publicerad av ett traditionellt förlag. Han googlade ”bokförlag”, klickade på en av de översta träffarna och kom till en webbannons från ett företag som sökte manus.

– Det framstod som seriöst. Förlaget hade många anställda och det låg recensioner på hemsidan. Trots att det bara hade funnit i ett par år hade det gett ut en stor mängd böcker.

Michael Nyhaga är kritisk till hybridförlagens arbetsmetoder. Foto: Catharina Nygård

Michael Nyhaga skickade in sina texter. Snart kom ett positivt lektörsutlåtande och ett erbjudande. Förlaget ville ge ut hans bok mot en avgift på 60 000 kronor. Förstaupplagan var på 100 exemplar. Enligt kontraktsförslaget skulle han få sjuttio procent av intäkterna, medan förlaget behöll trettio procent.

– Jag anser att man lockade till sig kunder genom att låtsas ha traditionell utgivning, för att sedan erbjuda orimligt dyra tjänster, säger Michael Nyhaga.

Så kallade hybridförlag har funnits i Sverige i ett tiotal år. Affärsmodellen går oftast ut på att kombinera traditionell bokutgivning – där förlaget tar hela den ekonomiska risken samt ansvarar för manusutveckling, formgivning, tryck, distribution och marknadsföring – med uppdragsutgivning där kunden väljer mellan olika paketlösningar och köper vissa delar.

Hybridförlagens utbredning har uppmärksammats särskilt i England och USA. Under våren inledde de två brittiska författarförbunden Society of authors och Writers' guild of Great Britain en kartläggning av de nya arbetsmetoder som växt fram i bokbranschen. Anledningen var att många medlemmar hört av sig och klagat. Redan 2018 tog amerikanska Independent book publishers association fram en kravlista med nio punkter som ett hybridförlag bör uppfylla. Det är bland annat att sålla bland inkomna manus, följa branschens tryckstandarder och öppet redovisa försäljningssiffror.

Robbe Vandersmissen är student vid universitetet i Gent och har i en masteruppsats undersökt den svenska bokmarknaden med fokus på just hybridförlagen, som enligt honom växer både i antal och omsättning. Ett exempel är Ekström & Garay som startade 2019 och ökade omsättningen från 2,8 till 14 miljoner kronor under 2020. Antalet utgivna titlar ökade också, från 60 till över 100 per år.

– Det finns ännu ingen motsvarighet i Tyskland eller Belgien vad jag känner till, säger han till DN.

Robbe Vandersmissen är student vid universitetet i Gent. Foto: Privat

Förra året genomförde han en enkätundersökning om attityder till hybridförlag bland drygt 700 svenska författare, förläggare och kritiker. Av de författare som svarade, och som själva anlitat hybridförlag, hade tre av fyra blivit refuserade av etablerade förlag.

– Nålsögat är litet. För många är betalning enda chansen att bli publicerad, säger han.

En iakttagelse han gjort är att hybridförlag ofta marknadsför sig genom listor på kända författare som blivit avvisade, till exempel Agatha Christie, C S Lewis och John Grisham.

– Budskapet är att förläggare inte alltid har rätt om vad som är bra litteratur.

Ett namn som ofta förekommer på listorna är Emelie Schepp. Hon är ett bevis på att det kan löna sig att betala för att få sitt manus tryckt. Hennes första deckare om åklagaren Jana Berzelius refuserades av Norstedts, och övriga förlag som fått det för påseende hörde inte ens av sig.

– Jag hade läst att det skulle ta tre månader att få svar. Jag ringde runt, men ingen hade hunnit läsa. Efter sex månader ringde jag igen och fick samma besked. Då förstod jag hur svårt det skulle bli, säger hon.

Emelie Schepp sålde 40 000 exemplar av sin debutroman via egenutgivning. Foto: Thron Ullberg

Emelie Schepp trodde starkt på sin historia. Därför bestämde hon sig för egenutgivning. Hon sökte information på internet, besökte bokhandeln för att jämföra omslag i genren och undersökte olika tryckmöjligheter. För att vässa manuset kontaktade hon Skrivarakademin, som erbjuder kurser och handledning, och fick hjälp med struktur och språk. En erfaren korrekturläsare anlitades också, liksom den formgivare som tidigare gjort omslagen till Mons Kallentofts framgångsrika thrillerromaner.

En dag kom en lastbil och dumpade tre pallar med pocketböcker – totalt 4 999 exemplar – på hennes garageuppfart.

– Då undrade jag vad jag gett mig in på. Men det var bara att bära ner dem i källaren.

Efter att ha läst hennes bok tog Akademibokhandeln in den i sortimentet. Med sin yrkeserfarenhet av att ordna event och provsmakning i mataffärer visste hon hur viktigt det är att synas i butikerna. Därför ordnade hon en signeringsturné i bokhandlar över stora delar av landet. Hon besökte också marknader, torg och köpcentrum där många människor rörde sig.

– Marknadsföringen skedde på gräsrotsnivå. För mig var det inget konstigt att stoppa folk och säga ”hej, får det vara lite spännande läsning?”

En månad senare var det tomt i källaren. Efter ytterligare ett halvår hade hon lyckats sälja totalt 40 000 exemplar av sin debut ”Märkta för livet”. Nu är Emelie Schepp heltidsförfattare och skriver på den sjunde delen i serien, som nu ges ut av HarperCollins. Två år i rad har hon tilldelats ljudbokspriset Storytel awards i kategorin spänning.

– Det hade jag aldrig trott från början. Jag ville mest bara skriva. Men jag visade hur mycket jag var beredd att satsa.

Anna Damberg debuterade med barnboken ”Barbro hittar hem”. Foto: Magnus Hallgren

Anna Damberg har liknande erfarenhet av branschen. Hon skickade in sin första barnbok om papegojan Barbro till ett stort antal förlag. Ingen nappade.

Som heltidsarbetande förskollärare utan tidigare kunskaper om bokutgivning behövde hon hjälp att få ut sin bok och kontaktade ett hybridförlag som ordnade layout, tryck, distribution och marknadsföring. Utöver det betalade hon själv för redaktör och illustratör. Totalt kostade det cirka 60 000 kronor.

– Man får vara beredd att lägga mycket pengar och mycket jobb. Men det här var en dröm för mig, säger hon.

– Men det är faktiskt väldigt få, särskilt debutanter, som ges ut av de traditionella förlagen. Så bara för att man inte blir antagen betyder det inte att manuset är dåligt, säger hon.

Anna Damberg jobbar på Cylinders förskola i Kalhäll och har själv finansierat tre barnböcker. Foto: Magnus Hallgren

”Barbro hittar hem” kom ut 2018 och i dag har den i stort sett gått runt ekonomiskt, tack vare att Anna Damberg fixat sagostunder på bibliotek, deltagit på mässor och hittat alternativa försäljningsställen.

– Böckerna finns i flera blomsterhandlar och på Furuviksparken, som också förekommer i boken, säger hon.

Uppföljaren ”Barbro och tjuven” släpptes förra året, på samma förlag. Då skippade hon marknadsföringspaketet på 6 000 kronor.

– Där ingick framför allt pressrelease och utskick till bokbloggare. Det kunde jag göra själv.

Nu är hon på väg att ge ut en tredje bok på ett annat hybridförlag. Det kommer att bli dyrare, totalt räknar hon med omkring 90 000 kronor. Men då ingår också fler tjänster, som marknadsplan och redaktör.

– Redaktören är väldigt professionell och jag märker att historien blivit bättre när vi bollat manuset, säger hon.

Ett argument för att byta förlag är att det nya lockar med utgivning i Danmark.

Susanne Steneros arbetar med att granska förlagskontrakt på Sveriges Författarförbund. Hon säger att många är glada och känner sig utvalda när deras manus antagits. Men när de, likt Michael Nyhaga, inser att det kostar mellan 30 000 och 150 000 kronor att bli publicerad frågar de sig om det är så här branschen verkligen fungerar.

Susanne Steneros granskar förlagskontrakt på Sveriges Författarförbund. Foto: Cato Lein

– Vissa ser en chans att komma in på marknaden. Problemet är att de fastnar i otydliga och långvariga kontrakt som är svåra att dra sig ur.

Författarförbundet har ramavtal med ett flertal av de större förlagen i Sverige, där upphovsrätt och upplåtelsevillkor förhandlats fram. Vanligtvis har förlagen rätten till ett verk i sju år, och tar ansvar för försäljning och marknadsföring under den tiden. Författaren får en viss procent av ”f-priset”, den summa som bokhandeln betalar i inköp. ”Hybridavtalen” är i stället individuella för varje författare eftersom de skiljer sig åt beroende på vilken paketlösning kunden valt att köpa.

– För en debutant kan det vara svårt att veta hur många timmars redaktörskap som krävs för att ett manus ska uppnå hög kvalitet eller vilka insatser som behövs för att boken ska sälja. Att den tillgängliggörs räcker inte för att nå ut, säger Susanne Steneros.

Därför har Författarförbundet tagit fram en checklista där det framgår vad som bör finnas med i ett bokkontrakt. Till exempel ska förlaget stå för lagerkostnaden under hela avtalsperioden, så att inte författaren plötsligt måste göra plats för stora volymer i hemmet eller betala extra för att osålda böcker ska förvaras. Även rättigheter till ljud- och e-böcker samt ytterligare tryckta upplagor måste vara tydligt formulerade.

– Det har förekommit att författare skrivit kontrakt på två böcker i taget. Det är rimligt hos ett traditionellt förlag, men inte när man måste betala för uppföljaren själv.

Detsamma gäller just översättningar. Enligt Susanne Steneros finns avtal där hybridförlaget ges rätt att ge ut ett verk på ett annat språk, men författaren måste fortfarande täcka kostnaden.

– Om man har upplåtit rätten att översätta verket till förlaget har man rätt att säga nej, men inte rätt att ta manuset till en annan utgivare.

Kristina Ahlinder, vd på Svenska Förläggareföreningen. Foto: Charlie Bennet

Framgång är inte självklar. Kristina Ahlinder, vd på Svenska Förläggareföreningen, poängterar att all bokutgivning innebär ett visst mått av risktagande.

– Bara en mindre del, även på lite större förlag, når break even. Ännu färre går med vinst. Det är knepigare än man kan tro att få ekonomi i bokutgivning.

Det kan Anna Damberg intyga:

– Jag hade tur som fått ett arv som kunde finansiera min första bok. Jag skulle inte ta ett lån för det här, det är för osäkert, säger hon.

Tre sätt att publicera böcker Traditionell utgivning Bokförlaget betalar författaren för att publicera ett verk. Förlaget står för redaktör, produktion, lager, distribution och marknadsföring. Författaren får royalty enligt avtal. Hybridutgivning Författaren betalar förlaget för att ge ut boken. Kunden väljer själv vilka tjänster som ska ingå. Parterna delar på intäkterna. Egenutgivning Författaren sköter allt själv – från manus till försäljning, oftast genom en enskild firma. Vanligtvis små upplagor som sprids i en begränsad krets. Visa mer

