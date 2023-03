Hyllad pionjär spelar i Sverige igen efter 50 år

Catherine Christer Hennix

Kompositör, konstnär, poet, matematiker, datavetare med mera. Född i Stockholm 1948. Började som jazztrummis. Reste till New York i slutet av 1960-talet och träffade kompositören La Monte Young. Har forskat och undervisat i matematik på flera amerikanska universitet. Hennix har bott större delen av sitt liv utomlands och pendlar sedan några år till Istanbul. Skivor som ”The electric harpsichord”, ”Selections from 100 models of hegikan roku” och ”Central palace music” har getts ut de senaste tio åren vilket har fått Hennix-intresset att accelerera. En del av hennes texter har samlats i de två böckerna ”Poësy matters” och ”Other matters”. I höstas gav Marcus Boon ut boken ”The politics of vibration”, som till stor del handlar om Hennix.