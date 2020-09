Hypnotiskt mörkt album av Ulver

Elektronisk rock Ulver ”Flowers of evil” (House of Mythology) Visa mer

Ulver (norska för vargar) har genomgått så många musikaliska metamorfoser att man knappt behöver låtsas om gruppens förflutna som black metal-band på 90-talet. Särskilt inte sedan de på förra skivan ”The assassination of Julius Caesar” kom ut som dystert och dansant synthband. Uppföljaren ”Flowers of evil” är elektronisk rock/new wave odlad i ännu poppigare 80-talsmylla – hypnotiskt mörk och skamlöst medryckande på samma gång. ”Hour of the wolf” är den finaste Depeche Mode-balladen som inte är skriven av Depeche Mode, ”A thousand cuts” andas Talk Talk. Men Ulver slarvar aldrig bort sig själva. Ljudbilden passar Kristoffer Ryggs mångsidiga röst bättre än någonsin när samtidsbetraktelser möter bibliska och Bergmanska motiv, episkt och engagerande.

Bästa spår: ”One last dance”, ”Hour of the wolf”

