Hyran för Göteborgs utbyggda konstmuseum höjs med 340 procent

105 år efter invigningen då staden, något försenat, firade 300-årsjubileum, ska täckelsen falla av Göteborgs största investering i kulturen på mången god dag.

När byggnaden tillkom finansierades den inte minst med donerade SKF-aktier, där ambitionen var att skapa något som skulle utgöra, som det hette, ”en monumental afslutning på Kungsportsavenyn”.

Statyn Poseidon framför Göteborgs Konstmuseum. Foto: Carl Ander

Och så har den också blivit känd, som ikonbyggnaden med sina sju höga valvbågar ovanför Poseidon-statyn uppe vid Götaplatsen.

Efter tillbyggnader 1968 och 1996 är det dags för en tredje. I sommar väntas kommunfullmäktige fatta det definitiva beslutet om att investera 800 miljoner kronor. Dagens 7.450 kvadratmeter ska kompletteras med 6.565 kvadratmeter på ”baksidan”, mot Näckrosdammen till.

800 miljoner är visserligen klart mindre än Nationalmuseums om- och tillbyggnad i Stockholm för 1,3 miljarder, men här faller notan också enbart på kommunen.

Ingen skulle säga det öppet, att det också handlar om att konkurrera på den nationella eller nordiska ”museimarknaden”, men för politikerna är konstmuseet en del av det som kallas besöksstaden Göteborg.

Patrik Steorn är chef för Göteborgs Konstmuseum. Foto: Carl Ander

Konstmuseets chef Patrik Steorn säger till DN att museet är unikt på det sättet att det rymmer konst från 1400-talet fram till i dag, medan Nationalmuseum enbart hyser historisk konst.

– Det här kommer att bli ett av landets främsta konstmuseer, det är ju målet. Och om man tycker det är värt att resa till Stockholm och Nationalmuseum är är det definitivt värt att åka till Göteborg också. Det blir en attraktion i sin egen rätt, säger Patrik Steorn.

Men smakar det så kostar det alltså. Fastighetens ägare, kommunala Higab, skriver i en hemställan om att få göra investeringen att den årliga hyran beräknas bli 40 miljoner kronor högre än den nuvarande, som ligger på 9,1 miljoner. Hyran höjs alltså mer än fyrfaldigt.

När kulturnämnden 19 april klubbade att ta förslaget vidare till fullmäktige rådde full enighet. Det är kanske inte att förvånas över, eftersom den prognos politikerna fick 2019 pekade mot tillkommande årliga kostnader på 75,5 miljoner. I den färska kalkylen blir ökningen ”bara” omkring 50 miljoner kronor.

Här syns museets tillbyggnad från sydväst, liggande tätt emot befintliga museibyggnaden med Götaplatsen till vänster. Foto: Göteborgs stad

Det är Britta Söderqvist, avdelningschef för Göteborgs museer och konsthall, som skrivit samman beslutsunderlaget där hon pekar på den å ena sidan kraftigt höjda, men samtidigt med 23-27 miljoner sänkta årskostnaden.

Vad sparar ni in på jämfört med förstudien?

– Bland annat genom att vi tagit bort en kostnadsdrivande tänkt större entré under museet. Den skulle ha krävt komplicerade sprängningsarbeten och inneburit stora osäkerhetsmoment, säger Britta Söderqvist.

– Men det handlar också om klimatet, vi renoverar en gammal byggnad och då kom vi fram till att om vi lägger en ljusgård mellan den gamla och nya byggnaden så finns bättre förutsättningar att stabiliseras klimatet, och sparar energi, förutom att det är publikt väldigt attraktivt.

Det handlar ändå om omkring 50 miljoner kronor mer per år för skattebetalarna.

– Vi förstår att det är mycket pengar men det är också ett så otroligt viktigt projekt för konstmuseet. Jag hoppas att fullmäktige ser att vi har ansträngt oss och kommit fram till ett effektivt förslag som är prisvärt i relation till vad sånt här kostar och vad det ger staden, regionen och nationellt. Vi har verkligen gjort allt nu, och kulturnämnden har alltså haft en ännu högre hyra i sitt medvetande.

Om att själva hyran går från 9,1 till 40 miljoner hänvisar hon till fastighetsbolaget Higab. Där säger fastighetschefen Pontus Isaksson:

– Det är en traditionell kalkyl som ligger bakom beräkningen. Eftersom det är en kommunal hyresgäst utgår vi från internränta via koncernbanken som just nu är på 1,75 procent. Det innebär i sig en kostnad på 13,5 miljoner per år. Till det kommer driftskostnaden som beräknats efter kända nyckeltal. Det är som bekant en ganska komplicerad ombyggnad som ska till.

Interiör från dagens museum. Foto: Carl Ander

För konstmuseets chef Patrik Steorn väntar några stökiga år. Efter fullmäktiges väntade ska en arkitekttävling genomföras. Därpå evakuering av lokalerna. Den planeras till år 2024, då museet också stängs. Beslut om hur verksamheten ska se ut under byggperioden kommer mot slutet av året.

Vad vill ni få in i det ”nya” konstmuseet?

– Med den inglasade delen mellan den befintliga och nya byggnaden kan vi öppna upp valven så att konsten kan flyta in i ljusgården. Det kan bli en härlig mötesplats. Vi får mer plats för publiken och bättre villkor för konsten. Och för personal och all hantering.

Får ni några pengar över till ny konst när det nya öppnar?

– Den konst vi förvärvar gör vi tack vare generösa donationer och stiftelser som vi förfogar över. Vi har inga årliga anslag alls till konstinköp. Men det finns också mycket i våra magasin, godbitar som kan få plats i det nya.

