I 50 år har Västanå teater gått på djupet med Värmlands myter

I en stor lada nära sjön Fryken, den så kallade Berättarladan, har Västanå teater satt prägel på en bygd som tidigare varit känd som Selma Lagerlöfsland men som under de tre senaste decennierna satt Sunne på kartan och fått publiken att strömma till från hela landet. Gräver man länge på samma ställe är chansen nämligen stor att man hittar det allmängiltiga.

Redan några år efter starten tog producenten Yvonne Rock och Björn Söderbäck över teatern och flyttade den till Ransäter. I slutet på 1980-talet hörde producenten Yvonne Rock av sig till Leif Stinnerbom. Hon kände till honom som riksspelman på fiol och även som koreograf, då han under några år arbetat tillsammans med regissören Peter Oskarson på Folkteatern i Gävle. Inför Oskarsons legendariska uppsättning av ”Den stora vreden” 1988 lyckades Leif Stinnerbom få bland andra skådespelaren Rolf Lassgård att dansa.

Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom. Foto: Håkan Larsson

– Det tog en stund, för Rolf var inte bekväm med att dansa, men till slut så blev han ju tokig i det. Han upptäckte en sida som han inte riktigt visste fanns och senare dansade han i alla möjliga sammanhang, med Lars Rudolfsson och med Mats Ek, säger Leif Stinnerbom.

– ”Den stora vreden” var min teaterskola, det var då jag på riktigt kom in i teatern. Jag jobbade som Peter Oskarsons koreograf i flera år. Men 1990 så började jag regissera på Västanå teater.

Han läste musikvetenskap och etnologi. Inspirerad av bland annat Pekingoperan ville han skapa en skandinavisk folklig berättarform som förutom teater även skulle innehålla dans och musik. Så han och ensemblen bestämde sig för att undersöka vad som väntade på att bli upptäckt i det folkliga Värmland.

Västanå teater Jubileumsföreställningen ”En saga om en saga” har premiär på midsommardagen den 25 juni i Berättarladan. Det är en kavalkad av tidigare föreställningar, men handlar också om Selma Lagerlöf och om Västanå teaters förhållande till myter, berättande, musik, dans och teater. Teatern startade 1972 och 1978 tog producenten Yvonne Rock och skådespelaren Björn Söderbäck över. I början av 90-talet kom Leif Stinnerbom och hans fru Inger Hallström Stinnerbom in i bilden. Leif Stinnerbom började som musiker och riksspelman och var med och bildade folkgruppen Groupa 1980. Han började intressera sig för dans, snoa och halling, när han träffade sin fru Inger, som då var dansare och i dag är teaterns kostymör. Sonen Magnus är musiker och teaterns kompositör. Han har spelat med många musikgrupper, bland annat Hedningarna. Sedan 15 år tillbaka samarbetar Västanå även med koreografen Jimmy Meurling. 2009 blev Västanå regionteater i Värmland. I huset ryms även ett museum med alla Inger Stinnerboms dräkter till uppsättningarna. Västanå har nyligen låtit bygga en ny stor vinterscen, Loftet, som året om kan användas till kurser och barn- och ungdomsföreställningar. Västanå har fått en mängd priser genom åren, nu senast Bo Bringborns minnespris för individuell skaparkraft 2022, samt Mickelpriset för sitt starkt berörande berättarspråk. Visa mer

Berättarladan som Västanå sedan många år är inhyst i huserade på 1940-talet cirka 140 kor. Den ligger vid Rottneros säteri, som är förebilden till Ekeby i Selma Lagerlöfs ”Gösta Berlings saga”. Ett par kilometer därifrån, tvärs över sjön Fryken, bor Leif Stinnerbom och hans fru Inger Hallström Stinnerbom, som skapat kläderna till alla föreställningar de senaste 30 åren. Och ytterligare två kilometer bort, på andra sidan Fryken, ligger Selma Lagerlöfs hem Mårbacka.

Vad har Selma Lagerlöf betytt för dig?

– Oj! Jag har ju levt med henne i över 30 år, hon är ju Västanå teaters husförfattarinna, säger Leif Stinnerbom.

– Och jag har tänkt mer och mer på att Selmas konstsyn och Västanås konstsyn passar som hand i handske. Selma ansåg att realismen i konsten är helt omöjlig. Att man måste förhöja och hitta det poetiska för att kunna prata om riktigt allvarliga saker på djupet. Och det är precis så vi gör på Västanå. Vi har ett förhöjt spelsätt med musiken och dansen. Och vi söker mytiska ingångar i allt vi gör, och det gjorde hon också.

Birgit Carlstén som Majorskan i Västansås uppsättning av ”Gösta Berlings Saga” 2011. Foto: Jan Nordström

Selma Lagerlöf såg som sin uppgift som författare att se guldtråden i vardagens bleka väv, och att söka det poetiska även i de tarvligaste förhållanden.

– Hon kallar till exempel den nersupna prästen Gösta Berling för ”poeten”. En nedsupen, dekadent vildbase, men under ytan ser Selma en konstnär, en poet. Det är så bra!

Selma Lagerlöf lär ha älskat musik, och även dans. I många av hennes romaner finns dansen med, det var också mycket så man umgicks för hundra år sedan, både i folkliga och lite finare sammanhang. Men själv kunde hon inte dansa på grund av en medfödd höftskada som gjorde henne förlamad i båda benen när hon var i treårsåldern.

– Hon fick uppleva dansen på avstånd. Hon kunde se den med andra ögon, och kanske också längta till den. Hon skrev om det vilda, det dionysiska i den här typen av folklig dans, som Jössehäradspolskan som gett upphov till begreppet ”klackarna i taket”, säger Leif Stinnerbom.

Genom åren har Leif Stinnerbom skrivit manus till flertalet av Selma Lagerlöfs romaner för Berättarladans scen, ofta tillsammans med dramatikern och dramaturgen Susanne Marko. De två har samarbetat i mer än trettio år. Vad är det då hos Selma Lagerlöf som lämpar sig så bra för teaterscenen?

Håkon Håvelsrud Odden som David Holms spegling i förgrunden. Ur Västanå teaters uppsättning av ”Körkarlen” 2021. Foto: Håkan Larsson

– Selma har två teman som finns i allt hon skriver, det ena är motsättningen och balansen mellan det manliga och det kvinnliga. Och det andra är människans förhållande till naturen. Och båda är ju superaktuella i dag.

– Selma älskade att läsa högt för en publik, ju större desto bättre. Och hon skriver väldigt teatralt, med mycket repliker. Dialogerna är helt nödvändiga i hennes berättande, säger Leif Stinnerbom.

Under själva arbetet skriver han och Susanne Marko ofta in var det ska vara längre berättande med dans, och var musiken ska komma in.

– Det bestäms redan innan vi börjar repetera, vad som ska berättas på vilket sätt.

Vad betyder berättarteater egentligen?

– Jag själv använder aldrig begreppet. För mig är berättande ett förhållningssätt, berätta är något annat än att bara uttrycka sig. Om jag vill uttrycka något så kan jag gå in i ett rum och ge uttryck för något verbalt eller musikaliskt, men för att berätta behövs minst två personer, en som vill berätta och en som är villig att lyssna.

Men det gäller väl all teater?

– Neej, en del teater jobbar med fjärde väggen, som inte alls riktar sig till publiken och inte vill dra in publiken. Det är inte berättande, berättar gör man tillsammans med publiken.

– Publiken måste få se vad som händer i dig som skådespelare när din medspelare säger någonting avgörande. Så fort skådespelarna inte är klara med vad de ska berätta, så har de en tendens att i stället fly till en psykologisk relation till varandra, och då stänger de ute publiken.

Alla måste vara överens om var fokus är, man kan inte ha tjugo olika fokus på scenen. I stället för att skådespelarna står vända mot varann så kan Leif Stinnerbom ställa en av dem längst fram vänd mot publiken, och en bakom.

– När skådespelaren som står längst fram får höra något livsavgörande så ser ju publiken vad som händer i den personen. Jag tänker att det liknar film, där man går mellan stora bilder och närbilder hela tiden. Det handlar hela tiden om var fokus är, vad man som berättare vill lyfta upp och betona i varje ögonblick.

En av scenerna i ”En saga om en saga” som spelas i Berättarladan i sommar. Foto: Håkan Larsson

Västanå teater under Leif Stinnerboms ledning började som en sorts experiment. Hur skulle en folklig teaterform i Norden kunna se ut om vi hade haft en sådan?

– Då tittade jag på asiatsisk teater som exempelvis Pekingoperan, som i och för sig är en hovteater från början, men det finns ju folkliga varianter av den. Och ingredienserna i den är myter, musik, dans, masker och kostymer.

– Alla de ingredienserna finns ju i vår folkkultur, så de har vi tagit in och skapat en egen folklig teatertradition, som vi nu också vidareutvecklar. Musiken och dansen som görs i dag kanske är mer eget och nyskapande än tillbakablickande, för vi har varit tillbakablickande, vi kan det. Utifrån det kan vi nu skapa nytt.

Har du slutat gräva nu?

– Jag fann den där källådern väldigt tidigt så nu fortsätter jag gräva på samma ställe. Djupet får man när man gräver på samma ställe hela tiden. Det är som med hantverk, ska du bli mästare på något så måste du hålla på i tiotusen timmar brukar man säga.

Marika Lindström gör rollen som den äldre Selma Lagerlöf i Västanås uppsättning av ”En saga om en saga” 2022. Foto: Håkan Larsson

I årets jubileumsföreställning ”En saga om en saga” gör skådespelerskan Marika Lindström rollen som den åldrande Selma. Marika Lindström har rötter i både Arvika, Kil och Karlstad.

– Jag ville ha en Selma som var tvåspråkig, som både kan tala värmländska och svenska. Jag har läst kopior på Selmas handskrifter och det visade sig att hon skrev på värmländska, hon skrev på dialekt. Så jag är väldigt glad för att Marika tackade ja.

