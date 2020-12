”I jultidningarnas tid” – en nyskriven novell av Alex Schulman

Jag hade inte tänkt att det skulle vara så drabbande.

Det hade inte föresvävat mig att det vi gjorde var så gränslöst. På pappret var det ju inte heller det, men när vi väl stod där i en trappuppgång, i det skumma ljuset, för någon lampa hade gått på våningsplanet, och ringde på dörren till främlingar, då kände jag starkt; det här vill jag inte vara med om. Jag vill inte se vad som finns på andra sidan. Och genast efter att vi ringt på, när jag hörde någon hund yla till där bakom och någon hundägare väsa åt djuret att vara tyst och sen de långsamma stegen mot dörren, då frågade jag mig hur jag hamnat där, men svaret visste jag förstås. Någon i min sons klass hade några veckor tidigare kommit till skolan med en jultidningskatalog och alla i klassen hade samlats runt broschyren och sett alla premier man kunde vinna om man sålde bra, cyklar, datorer, popcornmaskiner. Min son var som vanligt inte där framme bland de andra, aldrig i fronten, lyssnade på samtalet på trygg distans, men när han sen kom hem hade han bestämt sig. Han ville sälja jultidningar i år. Jag tyckte det lät kul. Jag ansåg att han var gammal nog att ge sig ut på egen hand och sälja, men det sa min fru genast nej till, omedelbart uppe i varv, liksom upprörd på mig redan innan bråket infunnit sig. Man skickar inte ut en åttaåring för att ringa på hemma hos främlingar, man gör det bara inte. Hennes överbeskyddande sätt mot honom har alltid stört mig, men särskilt den där gången fylldes jag av irritation mot henne, särskilt när hon med sänkt röst lade till: ”Dessutom är det kanske precis vad du och din son behöver – lite tid tillsammans.”

Jag är inte dum i huvudet, jag har också noterat avståndet mellan mig och honom, och även om hon kanske inte tror det så sörjer jag det enormt, men det är viktigt för mig att poängtera att det inte var av någon sorts lathet eller ovilja att ta tag i våra problem som jag ville skicka iväg pojken på egen hand. Det var i omsorg om hans utveckling, för jag minns när jag i hans ålder gav mig ut i vintern för att sälja jultidningar, jag har ganska starka minnen av det. Äventyret! Längre bort än vad jag varit förut, i områden som nästan var helt obekanta, jag var på gränsen av min förmåga, och det var smällkallt ute, som det bara var i Sverige för längesen, och jag pulsade genom snön, genom radhusområdena, och jag minns det som att allt var närvarande och levande, lyktstolpar som signalerade genom snöfallet, det fanns något magiskt över allt, till och med över de tradiga gubbarna som stod stumma och väntade på att deras hundar skulle bajsa färdigt, till och med djurens avföring bar på löften och liv de kvällarna, de glimmade och gnistrade och det rykte om den som het mat. Till och med rymden där uppe syntes mer förtrollad än nu, den tycktes åtminstone närmare än något jag upplevt i dag, tycktes ligga lägre, atmosfären nådde bara precis ovanför trädtopparna. Vintergatan tryckte på precis ovanför ens huvud. Och så ringde jag på hos människor, det var väl en övning i social förmåga? Det var väl ett utmärkt sätt för ett barn att lära sig hur man hanterar människor? Hej, vill du köpa jultidningar? Och alla lynnen och hur olika de reagerade. Några stängde helt sonika dörren, men ibland blev man inbjuden och broschyren vecklades ut under de knallgula glödlamporna över köksborden. Kanske blev man bjuden på något. Kvinnan som gjorde te genom att hälla varmt vatten direkt från kranen i en mugg, som om det vore den naturligaste sak i världen. Ja, herregud, jag träffade verkligen udda karaktärer. Några av de där mötena glömmer jag inte så länge jag lever. En kvinna som hade ett sår på kinden, som hon hela tiden baddade med en våt boll av bomull, och till slut berättade hon för mig att hon hade varit ”dragen” kvällen innan och somnat i soffan och hon hade vaknat till och känt sig frusen och dragit ett värmeelement närmare sig och somnat om, och så dragen hade hon varit att hon somnat med elementet för nära sig och bränt upp ena sidan av ansiktet i sömnen. Hennes underliga flin när hon berättade, ärret som en lång skugga över hennes kind, upp mot tinningen. Jag minns en invandrad man som öppnade dörren och genast pekade på sin egen namnskylt, där någon försökt skrapa bort bokstaven ”F” i efternamnet Farsel, och han påstod att jag hade gjort det. Man kom så nära, nära människor, nära deras egenheter. Jag minns lukterna. Alla familjer hade en egen, särskilt starka var de i höghusområdena nere i centrum. inte lukten av mat, utan något annat, lukten av ett antal kroppar som levt nära varandra under lång tid, en lukt som satt i väggarna och i taken, fastnade i tapeterna, en sorts familjens signatur. När jag kom in i själva trapphuset kände jag något större, byggnadens lukt, summan av allas odörer, jag tänkte ibland att det var lukten av mänskligheten.

Så, trots att jag bestämt yrkade på att min son skulle gå ut ensam den där kvällen, kom det sig alltså att jag ändå följde med honom. Det var ödsligt redan, någon sorgsen Foodora-mopedist passerade, men annars var gatorna tomma. När jag noterade att min son inte ens såg sig om när vi passerade över en gata kom irritationen mot henne tillbaka. Hur ska hans värld nånsin kunna bli större om någon hela tiden håller honom i handen? Vi gick ner mot spåren, förbi de öppna fälten, och ett minne kom till mig, som jag delade med mig av till min son. Minnena av Sören, jultidningsförsäljarfenomenet i min barndom. Han gick i grannklassen och varje år var han först ute, och enligt en systematisk plan, som han utan tvekan måste fått vuxen hjälp med, finkammade han bostadsområdena. Sören var alltid snabbast, alltid bäst. Kom flinande ut ur en trappuppgång när jag själv var på väg in. Alltid samma molande oro när jag ringde på en dörr; har Sören redan varit här? Minnena av honom, hur han löpte över fälten här. En skugga över snön där under de skumma skenen från gatlamporna. Ett kvickt mörker som saxade mellan husfasaderna. Där var Sören, på väg till nästa huskropp. Jag hade väl aldrig riktigt det rätta virket för att möta Sören. Jag var väl en drömmare också? Glömde bort mig själv i barndomens ensamlekar. Jag brukade gå upp till pendeltågspåret. Där fanns en plattform där rikstågen passerade utan att stanna, i ljusets hastighet kom och försvann de, på väg in mot centralstationen. Jag ställde mig nära rälsen och lät tågen dundra förbi, tappade balansen av fartvinden, öronbedövades av dånet, och när det blev tyst igen och jag stod där omtumlad, så föreställde jag mig att något från och med den stunden hade förändrats. Att smällen var ett meddelande från Gud. Alla fel jag begått i livet, de var förlåtna nu. Jag hade blivit nollställd – Gud hade gett mig tillåtelse att börja om. Det låter naivt nu, men där och då var allt detta väldigt sant för mig.

Detta minne berättade jag för min son och han svarade med sin intensiva tystnad. Jag tittade ner på honom där han gick, så energilös att benen knappt bar honom, och han tycktes plötsligt så rakt igenom motvillig till det här projektet, att jag nu undrade vad jag hade där att göra. Vi gick tysta sedan, rörde oss ner mot det gamla vattentornet. Varför kunde vi inte prata med varandra utan att det kändes onaturligt? Min fru skulle förstås ha svaret, det beror på att jag bara pratar och aldrig lyssnar. Men det är inte sant, det finns något annat, en djupare sorg mellan oss. Jag slogs av det häromdagen, när han satt med sitt fredagsmys ensam i vardagsrummet och min fru föreslog viskande att jag skulle sätta mig en stund med honom. Jag frågade om jag fick slå mig ner och han nickade med någon sorts illa dold motvilja. Och vi tittade på hans film tillsammans, och jag tog ett chips ur hans skål och doppade i dippen, och jag såg hur han tittade med vämjelse på mina aktiviteter, och sen ville han inte röra chipsskålen – som att jag hade förgiftat den eller något. Jag förstår inte vad det betyder. Det är som att jag gjort honom något oförlåtligt, men jag kan inte för allt i världen lista ut vad.

Jag och pojken började ringa på dörrar, och, som sagt; jag hade inte tänkt att det skulle vara så drabbande. Det hade inte föresvävat mig att det vi gjorde var så gränslöst. Ungefär som att komma in i ett främmande djurs gryt.

Det var som att vi avslöjade dem när vi kom och ringde på.

Vi såg vad de har haft för sig hela tiden.

Allt de sysslat med under de här åren.

Jag hade inte väntat mig att jag skulle ta så illa vid mig, men det gjorde jag. Och om jag tänker efter borde jag inte blivit så förvånad av min egen reaktion. Häromveckan var vi hembjudna till min frus vänner på middag. Ja, min fru tyckte inte det var några konstigheter att gå på den bjudningen, så länge vi höll avstånd. Hennes oro för viruset är stark, men periodisk, lojaliteten mot myndigheterna järnhård när den passar henne. Här såg hon inte några problem. Vi tog en drink i deras kök och maten skulle vi äta i deras vardagsrum, och när jag tittade mig omkring och såg alla deras lämningar, när jag såg den släckta teven, slogs jag av: här i den här ytan sitter de annars och – lever. Jag stod inte ut.

Vi gick från hem till hem den där kvällen, jag och min son. Jag sköt honom framför mig när vi ringde på dörrarna, lät honom fronta, så att de skulle förstå att projektet var barnorienterat och att det inte var någon fara på taket, och varje gång samma sak, en liksom häpen tystnad där inifrån efter ringsignalen, sedan dovt mummel och steg där inne och det lilla glasögat mitt på dörren mörknar, någon lutar pannan mot träet där på andra sidan och synar en i några långa sekunder innan dörren skjuts upp, och samma förbluffning i allas blickar – över intrånget. Det gick heller inte särskilt bra för pojken, de allra flesta ville inte ha några jultidningar och de var inte heller särskilt pratsamma, och jag måste erkänna att det var kränkande att bli avspisad på det sättet. I barndomen rann det bara av en, man hade väl ingen höjd att falla från, men nu var det annorlunda. Jag blev ledsen.

Det var alltså detta vi hade i bagaget när vi kom fram till den dörr som visade sig skulle bli den sista, vi var redan då tagna, av sättet på vilket vi kränkte andra genom att dyka upp, och sättet på vilket vi blev kränkta tillbaka, sådan var känslan när vi ringde på den där dörren på den sista villan och jag minns inte vad de hette i efternamn, jag kommer faktiskt inte ihåg ens hur huset såg ut, jag gick häromdagen runt i området för att hitta det, men jag såg det ingenstans, som om huset i hast blivit avlägsnat från området. Men jag minns de små huggen i dörren, precis runt låset, som termitskador, där nyckeln gått av misstag. Och jag minns att ringknappen var stum och jag knackade hårt på dörren och tog några steg tillbaka och lät min son sköta samtalet. En man i min ålder öppnade dörren och när min son förklarade sitt ärende tog han genast ett steg in i huset igen och ropade: ”Maggan!” Han tittade ner i golvet och när ingen svarade ropade han igen och efter ytterligare en tystnad mumlade han ”helvete” och tog några kliv upp för trappan som fanns precis där i hallen och så skrek han för full hals upp mot övervåningen: ”Maggan!”

Då kom Maggan, med rött hår och gul blus, hon såg ut som ett trafikarbete, och hon tittade på min son och blev kanske upprymd av hans litenhet eller rörd av hans sorgsna blick, för hon ropade genast åt oss att komma in och så var vi inne i grytet. ”Kom in så sätter vi oss”, sa kvinnan med det röda håret och vi fumlade av oss våra kängor och jackor och gick in till köket, som var stort och klätt av obehandlad furu, det var som att komma in i en fjällstuga. Vi satte oss vid köksbordet och kvinnan log vänligt och slog upp katalogen med de olika titlarna. ”Vi har inte köpt jultidningar på många år, men det beror på att ingen kommer hit längre”, sa hon. ”Jag älskar jultidningar och, åh…”, sa hon och avbröt sig själv och slog ner fingret över en sida. ”Julstämning! Den tidningen minns jag från när jag var barn.”

Medan kvinnan studerade de olika tidningstitlarna tittade jag mig omkring i köket. Mannen hade kommit in nu, hade öppnat kylskåpet och stod och tittade i det. Där fanns en köksö och på en av de höga stolarna satt en liten pojke och stirrade intensivt på en vattenfylld vas som stod framför honom. Jag förstod inte vad han var så intresserad av, det var ju bara vatten, men så såg jag att något simmade omkring där i vasen. En rosa, nästan genomskinlig liten sak rörde sig sakta i vattnet. Pojken studerade den noga, följde dess rörelser, som förtrollad av den simmande lilla strimman.

”Vilken fin fisk”, sa jag.

”Det är ingen fisk”, sa pojken utan att lyfta blicken från tingesten.

”Nej, nu får du sluta titta på den där” sa kvinnan, som hade tittat upp från katalogen. ”Nu räcker det bara”, sa hon och skrattade till nervöst och blickade åter ner i broschyren. Min son tittade bort mot pojken och vasen, och så reste han sig och gick dit.

”Är det ingen fisk?” frågade han.

”Nej”, svarade pojken.

”Vad är det då?”

”Han tror att det är hans själ”, sa mannen som tittade in i kylskåpet.

”Det är klart att det inte är hans själ”, sa kvinnan.

”Nähä, men vad är det då?” svarade mannen snabbt. Han vände sig om mot henne. ”Kan du förklara för mig vad det är?” sa han med en plötslig irritation som tog mig på sängen. Allt blev plötsligt intressant, situationen blev svårläst. Jag tittade bort mot vasen, såg de två pojkarna följa varelsen noga med blicken. Jag tittade på mamman som intensivt blickade ner i jultidningsbroschyren. Mannen satte sig tungt på en stol bredvid mig.

”Grabben hostade upp den igår kväll”, sa han.

”Hostade han upp den?”

”Ja precis.” Han sänkte rösten. ”Jag såg det själv hända, han satt där i kökssoffan och så hostade han plötsligt till och så landade den där på bordet. Den sprattlade lite, men den var svag. Vi visste inte vad vi skulle göra. Maggan sa att vi skulle spola bort den i vasken, men det är ju idioti. Den var ju vid liv. Det var ju något levande, som befunnit sig i min sons kropp. Så jag fyllde den där vasen med vatten, och sen dess har den simmat runt där.”

”Han hostade upp den?”, frågade jag igen.

Mannen nickade. Jag gick bort till pojken med vasen och nu kunde jag se saken nära. Hur ska jag beskriva den med rättvisa? Den liknade inget jag någonsin sett förut. Som ett rosa kommatecken. Väldigt liten. 12 punkter. Times New Roman. Med självklar grace simmade den genom glaskroppen, och när den stötte i glasväggen vände den obekymrat om och tog ny riktning. Jag vet inte varför den skrämde mig, vet inte varför den gjorde mig så berörd.

”Varför tror du att det är din själ?” frågade jag pojken och han ryckte lätt på axlarna, tog inte blicken från saken. ”Det känns så”, sa han. ”Den var inne i mig, det känns som att den ska vara där.”

”Jamen, svälj den igen då”, sa kvinnan från bordet.

”Är du dum i huvudet?” avbröt mannen. ”Om han sväljer den så kommer den ut som bajs imorgon kväll.”

”Jaså, jag vet inte”, sa hon och bläddrade i katalogen. ”Jag säger bara att den kom ut den vägen, då kanske den vill in samma väg.”

Mannen svarade inte, bara skakade på huvudet, gick bort till köksön och lutade sig över bordsskivan, och betraktade vasen. Han stod nu alldeles bredvid min son, och i vanliga fall skulle pojken ryggat tillbaka, han vill aldrig ha främlingar så nära sig, men nu stod han kvar, som fastnaglad av vasen.

”Vad fin den är”, sa min son.

”Ja”, svarade pojken.

”Är du orolig?”

”Ja”, svarade pojken.

De tittade snabbt på varandra och sen tillbaka mot vasen.

”Har du funderat på att gå med den till en läkare eller nåt”, sa jag.

Kvinnan skrattade till.

”Ska vi gå till läkaren med en fisk”, mumlade hon.

”Men det är ingen fisk!” röt mannen. Han tog några steg mot Maggan, pekade på henne med sin stora hand. ”Du ser ju det! Herregud människa, du vill inte ens titta på den. Titta på den! Det är ingen fisk!”

”Vet ni vad?” sa Maggan och vände sig mot mig med ett stilla leende. ”Jag är hemskt ledsen men jag hittar ingen tidning som jag faktiskt vill ha. Det är så tråkigt, jag ville verkligen köpa något, men jag kan ju inte heller köpa bara för köpandets skull.”

Hon reste sig upp, vek ihop katalogen och sträckte den mot mig. Besöket var över. Jag minns faktiskt inte hur vi kom ut på gatan, bara att det skedde i hast. Det finns detaljer i mötet som försvunnit och det finns en hel del saker som jag fortfarande inte förstår, men jag vet att något förändrades mellan mig och min son då. Kanske inte från den stunden, kanske tog det några dagar, men jag vet att det där rosa kommatecknet gjorde något med oss. Vi hade varit med om något som bara tillhörde oss. Ett mysterium som vi inte kunde förråda, ens om vi ville. Vi pratade aldrig med varandra om händelsen, kanske i rädsla för att någon av oss skulle berätta för den andra att det aldrig hände, men vi delade den ändå genom blickar och i tyst samförstånd mindes vi hur snabbt tog på oss våra jackor och spottades ut i den mörka vinterkvällen den där gången. Äventyret! Vi gick i mörkret sen, bara jag och han, ensamma i världen, och jag kramade hans hand, och han kramade min, och vi bestämde oss för att gena över fälten och där var rymden låg och den knastrade tätt över våra huvuden och allt som förut hade varit oförklarligt och långt borta var nu oförklarligt och nära.



Foto: Marcus-Gunnar Pettersson

Alex Schulman Författare och journalist, född 1976. Han romandebuterade i höstas med ”Överlevarna” (Albert Bonniers förlag). Dessförinnan har han skrivit flera berättelser som utgår från hans egen familj och släkt, som ”Skynda att älska”, ”Glöm mig”, och ”Bränn alla mina brev”. Han är också författare till pjäsen ”Tröstrapporter”, som han även kommer att regissera för Dramaten. Alex Schulman driver sedan 2012 podden Alex & Sigges podcast (tillsammans med författaren Sigge Eklund) och är krönikör i Expressen. Visa mer

