I Kinas arbetarpoesi ekar allt från Qin-dynastin till dagens datorspel

De kallas migranter eller bondearbetare, dessa horder av kinesiska bönder som lämnar sina familjer och små jordlappar. De tvingas ta osäkra låglönejobb i städer och gruvor. Tack vare det får vi i väst billiga varor. De hörs sällan, men några bearbetar löpande bandets monotoni och utmattande övertidspass till ropande dikter.

Hela befolkningen på landsbygden är systematiskt diskriminerad. Det är Kinas mindre kända baksida. Av dem utgör migrantarbetarna nästan 300 miljoner, ungefär var femte medborgare.

Ett spännande urval av poesi från dessa andra klassens medborgare finns nu på svenska i ett specialnummer av tidskriften Orientaliska studier.

De flesta av dikterna utgår från den närmaste slitsamma vardagen. Men gruvarbetaren och sprängaren Chen Nianxi famnar tvåtusen år av kulturyttringar. Han kom till gruvan tillsammans med två kamrater. Livet blev enahanda, men en liten ljuspunkt var det stekta fläsket var tredje dag, berättar han i en lång dikt. Så en dag drack de sig fulla. De skrålade bland annat på en berömd aria ur en drygt tvåtusen år gammal Qin-opera.

Senare avled en av kamraterna av dammlunga, mycket vanligt. Och den andre blev enbent efter en olycka och ”satt sedan som en ensam trana vid mahjongborden”. Sprängare Chens två nya medhjälpare var barnarbetare under 16 år. I långdikten retar han sig på dem och ”deras fullständigt meningslösa modeord och bärbara datorspel”. Så från Qin-dynastin till datoråldern. Ridå.

En annan poet förmedlar de kringflyttande arbetarnas belägenhet vid en stor mekanisk fabrik ”fylld av svett och blod”:

Där vandrar jag omkring och hör ofta deras klumpiga prat

De säger, jag har inte varit hemma på tre år

De säger, min hembygd är i Henan, Sichuan, Hainan, Guangxi…

De säger, när jag sparat ihop tillräckligt, ska jag flytta hem med tjejen och skaffa ungar

De säger, min son borde väl vara nio i år

…

Som en tjuvlyssnare i hörnen noterar jag vad de säger

Varje tecken är illrött, flyter ut, stelnar och dör

Papper och penna faller från handen till marken med en smäll…

Dikten är skriven av Xu Lizhi som efter högstadiet hoppade mellan olika verkstadsjobb, framför allt i södra Kina som ofta kallas ”hela världens verkstad”.

Fyra dagar efter att han åter fick jobb hos världens största elektroniktillverkare Foxconn tog han livet av sig i september 2014. Endast 24 år gammal hoppade han från taket på fabrikens bostadskomplex. Hans diktsamling ”En ny dag” gavs ut postumt.

Xu Lizhi var inte ensam. Utbrott av självmord bland de hårt hållna arbetarna har periodvis drabbat Foxconn. Koncernen är fjärrstyrd av taiwanesiska ägare och har cirka en miljon anställda i Kina. Bolaget har bland annat legotillverkat åt Apple, Nokia och Sony Ericsson.

Till slut blev Foxconn och andra bolag tvungna att förbättra både arbetsvillkor och löner. Ändå fortsätter någon att dikta om händelser i bondearbetarnas vardag som ”lönekrav, obetalda löner, svarta tegelugnar, gasexplosioner, avklippta fingrar och död”.

Poesin från fabriks- och gruvarbetarna speglar utmattningen, den malande oron för olyckor, tristessen i torftiga miljöer och hemlängtan.

Jag har själv sett allt från skitiga murriga verkstäder för västerländska prydnadssaker till toppmoderna elektronikfabriker i Nanshan och Shenzhen i södra Kina. Jag har så klart hört många klaga på usla villkor, men också mött några som planerar att bygga nytt i hembyn för pengarna – eller hålla fina bröllop.

Här och var hos poeterna glimmar det också till av förhoppningar eller glänser kring någon som förlikat sig med sitt öde. Arton år i tillväxtmetropolen Shenzhen har ”gjort hembygden till en okänd trakt” för textilarbetaren Wu Xia. I stället älskar hon ”varmt varje tum av Shenzhens tillväxt”. Denna kärlek sipprar in i porerna, in i blodet och in i hennes dikt ”trots att mitt namn saknas i stadens mantalslängd”.

Andra har bittra minnen som Tang Yihong från en skofabrik:

De där arbetskläderna, gråa

Jag ska gömma undan dem

Spåren av tårar och svett i den gråa färgen

de där lukterna av lim, olja och bedrövelse

känslan av hemlängtan som finns i sömmarna…

Arbetskläderna är 20 år gamla, samma ålder som när jag började jobba i fabriken

Jag gömmer undan de 20 åren…

Jag som håller huvudet nere och jobbar som om jag vore stum

De flesta makar lämnar barnen hemma i byn hos far- eller morföräldrar. När en pappa återvänder på besök efter några år i fabriksexilen gömmer sig sonen blygt bakom farmor ”som om jag inte ens vore hans far”, berättar en av poeterna. Kan kännas svårt – de flesta migrantarbetare uppoffrar sig för att barnen ska få en bättre framtid.

Utan migrantarbetarnas insatser inget ekonomiskt under i Kina. Och utan dem hade vi här i Sverige fått klara oss utan tusentals enkla eller avancerade varor till låga priser. Det är enkla men ack så betydelsefulla sanningar. På 40 år har detta fattiga u-land förvandlats till världens näst största ekonomi och ett högteknologiskt kraftcentrum.

Allt bygger på att bönderna får konstlat låga löner när de byter från åkerns fåror till löpande bandet. Deras inkomstnivå är bara 40 procent av de infödda stadsbornas. Samtidigt tjänar migrantarbetarna i alla fall mer än hemma i byn.

Verktyget för att kontrollera dem är mantalsskrivningen. Den gör alla på den vidsträckta landsbygden till andra klassens medborgare. De kan bo åratal i en stad på tillfälliga tillstånd, men där får de ingen sjukförsäkring eller pension som stadsborna. Och om barnen är med kommer de inte in på skolorna. Alla förblir mantalsskrivna i hembyn med klart sämre förmåner.

De är byggarbetare, butiksbiträden, servitörer, säkerhetsvakter, renhållningsarbetare. Många har de smutsiga eller enkla jobben som någon ändå måste göra, medan stadens medelklass ser ner på dem.

Det styrande kommunistpartiet har sedan 1950-talet lutat sig mot detta sätt att utnyttja bönderna – ren utsugning för att låna en marxistisk term. Men för att påskynda urbaniseringen har partiet börjat mjuka upp de impopulära föreskrifterna. Bönder som kan visa att de bott länge i en stad kan nu söka permanent mantalsskrivning där. Men det är tuffa sökvillkor och lokala myndigheter drar ofta benen efter sig.

Under nästa femårsplan 2021-25 är det tal om att de mantalsskrivna i städerna ska öka med 80 miljoner. Om det målet uppfylls bättre än vid tidigare sådana försök förblir de allra flesta bönder ändå diskriminerade. Det känns som att regimen bjuder med armbågen.

Hjulen måste snurra igen efter pandemin och efter Donald Trumps handelskrig mot Kina. Hela världens verkstad öppnar igen, kanske inte riktigt med samma ensidiga exportfokus, men den öppnar. Och därmed strömmar den utbytbara billiga arbetskraften till igen. Som ebb och flod. Migrantpoeten Xiao Wen beskrev detta för några år sedan:

Starka vindar blåser genom stationer, hamnar och folkmassor,

Så många människor som med vinden återvänder hem

Och ytterligare människor fortsätter att anlända

Likt tidvatten från havet rullar de genom detta liv.

Förhoppningsvis anländer också nya poeter.