”I’m thinking of ending things” liknar inte något annat

Drama ”I’m thinking of ending things”

Regi & manus: Charlie Kaufman.

I rollerna: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette, David Thewlis med flera. Längd: 2 timmar, 14 minuter. Språk: engelska. Premiär på Netflix 4/9. Visa mer

Ett yngre par, studenter från någon möjligen rätt anspråkslös universitetsstad, åker ut på landsbygden för att träffa killens föräldrar. Den unga kvinnan (superbegåvningen Jessie Buckley från ”Wild rose” och ”Judy”) som kanske heter Louise eller Lucy, är obekväm till max. Inne i sitt eget huvud berättar hon för oss att hon egentligen knappt känner sin dova pojkvän Jake. De har bara dejtat en sex, sju veckor. Den inre monologen handlar också om att hon egentligen bara vill göra slut.

De pratar på lite ansträngt i bilen. Men det börjar redan bli mörkt och vintern är på väg, snön singlar över tomma landsvägar. Hon vill redan åka hem igen.

Alla som någon gång försökt hålla liv i en dödsdömd relation med konstgjord andning lär – om inte annat – känna igen sig i inledningen av ”I’m thinking of ending things”. Man vill vara snäll, blir överdrivet artig men kan inte se någon framtid med den andra personen. Allt som andas symbios blir ett hot.

Charlie Kaufman, mest känd för briljanta manus till filmer som ”I huvudet på John Malkovich” och ”Eternal sunshine of the spotless mind”, utforskar i sina egna filmer gärna depressionens inre landskap med fokus på den eviga klyftan (eller kanske snarare spelet) mellan jaget och världen.

Kaufmans inneboende surrealism tar sig till synes mörkare och kyligare uttryck när han gör hela jobbet själv. ”I’m thinking of ending things”, baserad på den skotska författaren Iain Reids roman från 2016 med samma namn, är inget undantag.

När paret väl kommer fram till föräldrarnas isolerade gård, tycks Jake (kompakta Jesse Plemons från ”Fargo”, ”The Irishman”) själv tveka och skrämmer flickvännen med en vidrig historia om vanskötta grisar – som för att sänka ner alla sociala förväntningar i dyn. Jakes mamma och pappa visar sig senare vara minst sagt speciella. Toni Collette och David Thewlis iscensätter ett slags minifilm i filmen, ett David Lynch-inspirerat skräckpar som ler tvångsmässigt medan vansinnet drar fram över anletsdragen.

Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette och David Thewlis i ”I’m thinking of ending things”. Foto: Mary Cybulski/Netflix

Mötet mellan generationerna där ute på den dystra bondgården doftar social ångest hämtad från ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” i kombination med en nervpirrande ”Get out”-känsla. Allt är osäkrat. Vad som helst kan hända. Och det gör det. Tidsplanen glider fram och tillbaka. När nuet, dåtiden och framtiden börjar dansa disco med varandra inleds ett slags mind game som är nästan lika komplicerat som den uppbrutna strukturen i ”Tenet”. Och vem är den där vaktmästaren som dyker upp i inklippta scener och som med illa dold avsky kvällsstädar en tom skola?

Det enastående, murrigt färgsatta bildmakeriet är kvar. Liksom minnet av ett excentriskt och självständigt stycke filmkonst som inte liknar något annat just nu.

De skräckimpregnerade scenerna balanseras elegant mot de långlånga framifrån-tagningarna från bilresan som är filmens egentliga själ. Vindrutetorkarna slår takten till dialogen som en metronom. Det avmätta samtalet har en satirisk-humoristisk kvalitet som får tyngden över bröstet att lätta en smula. Paret mäter sina kulturella krafter mot varandra i en laddad statustävling.

Den unga kvinnan deklamerar ett laddat stycke poesi (hämtat från en Kaufman-kompis vid namn Eva H D) som börjar nästan komiskt dystert med raden ”Att komma hem är fruktansvärt ensamt …”. Referenser till Bette Davis, musikalen ”Oklahoma!”, den romantiska diktaren Woodsworth, målaren Andrew Wyeth och till och med lite klassisk filmkritik far genom luften. Att skaka liv i ikonen Pauline Kael och foga in hennes svidande recension av Cassavetes ”En kvinna under påverkan” i dialogen är genialiskt.

När säcken ska sys ihop och öden beseglas drar filmen i väg väl långt, bland annat en tragikomisk liten musikaltripp som jag inte blir riktigt sugen att följa med på. Men det enastående, murrigt färgsatta bildmakeriet, signerat Pawel Pawlikowskis husfotograf Lukasz Zal (”Ida”, ”Cold war”) är kvar. Liksom minnet av ett excentriskt och självständigt stycke filmkonst som inte liknar något annat just nu.

Nycklar till gåtorna i filmen finns förstås i boken, men jag är glad att jag inte läst den. ”I’m thinking of ending things” är ett svårtolkat men suggestivt pussel som är laddat med en alldeles intagande sympati för sina sorgliga skepnader.

Se mer. Tre andra filmer regisserade av Charlie Kaufman: ”Synecdoche, New York” (2008), ”How and why” (2014), ”Anomalisa” (2015).

