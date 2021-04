”I min mors trädgård” – läs essän av Jamaica Kincaid

Min besatthet av trädgården och allt som händer i den tog sin början redan innan jag lärt känna den företeelse som kallas medvetande. Min mamma lärde mig läsa när jag var mycket liten, och hon gjorde det utan att berätta för mig att det fanns något som kallas alfabetet. Jag bekantade mig med orden som om de alla var helt och hållet sig själva, vart och ett av dem ett ord i sig självt, avgränsade och självständiga och redo att koppla ihop sig med andra ord om de skulle få lust till det eller om någon som jag ville det.

Boken som hon lärde mig läsa i var en biografi över Louis Pasteur, den person hon sa var anledningen till att hon kokade mjölken jag drack varje dag för att vara säker på att den inte smittade mig med något som kallades tuberkulos. Jag fick aldrig tuberkulos, men jag fick tyfoidfeber, kikhosta, mässlingen och återkommande attacker av hakmask och bandmask. Jag var ett sjukligt barn. Mycket av den kärlek jag minns att min mor gav mig fick jag när jag var sjuk. Jag har underbara minnen av hur min mamma cirklade runt mig med barley water (mot mässlingen) och av hur hon lät mig dricka te hon bryggt på örter (vilda) som hon plockat och sedan låtit ligga och dra länge (mot kikhostan).

Tyfoidfebern hanterade hon genom att ta mig till sjukhuset, barnkliniken, men hon besökte mig två gånger om dagen och hade med sig färsk juice som hon hade pressat eller rivit av frukt och grönsaker eftersom hon var övertygad om att jag inte skulle få i mig rätt sorts näring på sjukhuset. Så där har ni mig, ett sjukligt barn som kunde läsa men inte hade något begrepp om medvetandet, som inte hade någon aning om hur man skulle förstå och skapa mening i den värld hon fötts in i, en värld som alltid var fylld av gul sol, gröna träd, ett blått hav och svarta människor.

För henne var det vilda och det odlade likvärdigt och separerat, sammanvuxet och åtskilt

Min mor var en trädgårdsodlare, och i hennes trädgård var det som om trädgårdsgudomligheterna Vertumnus och Pomona hade smält samman: hon kunde hitta något som växte i naturen på hennes födelseö (Dominica) eller på ön där hon levde och födde mig (Antigua) och om hon tyckte om det hon såg eller om det bar frukt och hon blev förtjust i smaken tog hon en stickling (egentligen bröt hon bara av ett skott med sina bara händer) eller tog med sig frön (hon separerade dem från fruktköttet och förvarade dem i sin vackra rosa mun) och planterade dem i sin egen trädgård och skötte dem på ett bekymmersfritt, självklart sätt, som om de växte i skogen eller i en slottsträdgård. Skogen: Trädgården. För henne var det vilda och det odlade likvärdigt och separerat, sammanvuxet och åtskilt. Så tydligt som jag slår fast detta här var det inte för mig då. Jag hade just lärt mig läsa och visste inte hur jag skulle få världen utanför en bok att hänga samman.

Den enda bok som var tillgänglig för mig, den enda bok jag tilläts läsa helt på egen hand utan att någon höll ett öga på mig, var King James version av Bibeln. Det finns ingen anledning för mig att här fördjupa mig i problemen med King James version av Bibeln, men när jag stiftade bekantskap med den första boken, Genesis, så förstod jag omedelbart att det var en bok för barn. Långt senare begrep jag att en människa lever i barnens kungarike oavsett hur gammal hon är; till och med Metusalem, insåg jag, var ett barn. Men strunt i det, det var skapelseberättelsen som var så fängslande för mig, särskilt den återkommande refrängen: ”Och Gud såg att det var gott.”

Guden i Genesis gjorde saker, och mot slutet av varje dag såg han att de var bra. Men, funderade jag, om något ska vara bra måste det då inte finnas något som inte är bra, eller inte så bra? Det var ett problem, men på den tiden avstod jag från att lägga någon möda på att lösa det, mest för att jag inte visste hur jag i så fall skulle bära mig åt, men också för att berättelsen hade något obevekligt över sig: den rullade på från en sak till nästa utan paus tills det mot slutet av den sjätte dagen fanns en man och en kvinna gjorda till Guds avbilder, det fanns fisk i havet och djur som kröp omkring på land och fåglar som flög i skyn och plantor som växte, och Gud tyckte att allt var gott, eftersom vi är här nu.

Det var veckan efter den här skapelsen, på den åttonde dagen, som problemen började; ensamheten kom. Så Gud gjorde en trädgård och delade in den i fyra kvarter genom att leda vatten genom den (den klassiska fyrkantsmodellen som fortfarande är standard när trädgårdar ritas) och skapa avgränsningar: det evigt goda respektive onda: livets träd och kunskapens träd. Ett träd var till för att avnjutas, det andra förbjudet.

”Vertumnus och Pomona” av Gerbrand van den Eeckhout. Foto: Alamy

Jag har senare insett att under hela den tid människan haft ett förhållande till trädgården har planritningen från Eden gestaltats på samma sätt i den; livets träd är jordbruket och kunskapens träd är trädgårdskonsten. Vi odlar mat, och när det uppstått ett överskott, skapar vi rum för kontemplation, en trägård av växter som inte är nödvändiga för den fysiska överlevnaden. Att vi är medvetna om detta faktum ger trädgården dess särskilda, kraftfulla roll i våra liv och våra fantasier.

Kunskapens träd bär på okända och därför farliga möjligheter, livets träd är alltid nödvändigt, och kunskapens träd är på ett djupgående och gudomligt sätt beroende av det. Det är inte någon ny tanke för mig. Jag kunde se den komma till uttryck i min mors förhållande till allt det hon odlade, den gudalika dominans hon utövade. Hon var inte så subtil, minns jag, hon flyttade runt växterna när hon gillade dem och rensade bort dem när de fallit i onåd.

Det förvånar mig inte att min tillgivenhet för trädgården, inklusive dess mest oroande sidor, dess mest våldsamma implikationer och associationssfärer, är sammanflätad med min mor. Som barn kunde jag inte föreställa mig själv och världen jag vistades i utan henne. Hon var den person som gav mig och lärde mig ordet.

Men var finns trädgården och var finns jag i den? Hågkomsten av att odla saker, vad som helst levde kvar i mitt minne – eller i vad vi nu kallar de där striporna som spökar i vårt inre – och var jag än bodde som ung, särskilt i New York City, planterade jag: ringblommor, portlak, örter till matlagning, petunior och andra växter som var välkända för mig, som alla påminde mig om min mor, platsen jag kom från.

De här första växterna fanns i krukor och framlevde sina dagar på taket till en diner som bara serverade frukost och lunch i en nergången byggnad på 284, Hudson Street som hade oklara ägarförhållanden, något som är allas vårt öde. Oklart är också ägandet av oss själva, ägandet av marken vi går på, ägandet av de andra varelserna som vi delar allt detta med, och ser att det är gott, och ägandet av växternas kungarike. Men i trädgården iscensätter vi ändå ägandets handlingar. Att namnge är att äga; ägandet är den första förbrytelsen, den som gick i arv till Adam och till Eva, hans like i skapelsen, från deras skapare. Det är deras överträdelse, när de bröt mot hans förbud, som får honom att inte bara driva ut dem i vildmarken, det okända, utan att också förvisa sin andra egendom, som han skapat med stor klarhet, beslutsamt och målmedvetet: trädgården. Genom trädgårdsberättelsen i Genesis kan jag hitta ett sätt att förstå min egen besatthet av trädgården.

Trädgården gör handhavandet av ett överskott av känslor – dåliga känslor, goda känslor – fruktbart på ett sätt jag aldrig lyckas fullt ut förstå

Trädgårdens närvaro i vårt vardagsliv tas så för given att vi bejakar den som terapeutisk. En del människor hävdar att det skänker ro att rensa ogräs, man blir hemmastadd i sorgen och i lyckan. Trädgården gör handhavandet av ett överskott av känslor – dåliga känslor, goda känslor – fruktbart på ett sätt jag aldrig lyckas fullt ut förstå.

Trädgården är en ansamling av störningar, och kanske är det så att min egen särskilda historia, den som jag delar med miljoner andra människor, börjar med att våra förfäder med våld fördrevs från Eden. De regioner i Afrika de kom från bör ha varit Eden-lika, och fasorna som mötte dem i den ”nya världen” skulle utan tvivel kunna beskrivas som förbannelsen. Hemmet, platsen du kommer från, är alltid Eden, platser där till och med ofullkomligheterna var fullkomliga, och allt som hände efter denna början ställde sig i vägen för ditt paradis.

Den 3 augusti 1492 blev trädgårdsvärlden en annan – det var dagen då Christofer Columbus avseglade från Spanien för att senare ha ett ödesdigert möte med ursprungsbefolkningen i ”västra Indien”. Expeditionen var, i alla fall i mina ögon, början till den värld vi nu lever i; den förändrade inte bara européernas vardagsliv (varifrån fick människorna i en Rembrandtmålning alla de ting de samlat på sig), utan plötsligt var de också tillräckligt välbärgade för att kunna intressera sig för mer än bara överlevnaden eller livets träd (jordbruk); de kunde nu intressera sig för att odla frukterna på kunskapens träd (trädgårdskonst).

Plötsligt kunde erövrarna göra mer än bara fyllda magar; de kunde också se och begära ting som inte var till någon annan nytta än den njutning de gav. När Cortés såg Montezumas trädgård, en trädgård som rymde den sjö Mexikos huvudstad är byggd på, nämnde han inte överflödet av exotiska blommor som vi nu utan svårighet odlar i våra egna trägårdar (dahlior, zinnior, ringblommor).

Under erövringarnas epok spelar trädgården en framträdande roll, med början under kapten Cooks resa till de regioner vi nu känner som Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea och Tahiti, där syftet uppgavs vara att studera den ovanliga händelse som kallas venuspassagen. På denna resa 1768, den första av Cooks tre resor runt jorden, hade han med sig botanikerna Joseph Banks och Daniel Solander, en lärjunge till Carl von Linné. De två förde noggranna anteckningar över allt de såg. Banks kom fram till att brödfrukterna på Stillahavsöarna kunde bli utmärkt föda för slavarna på de brittiskägda öarna i Västindien; slavägarna var bekymrade över den tid som gick åt när de förslavade människorna odlade mat för att hålla sig själva vid liv och brödfrukterna skötte sig nästan själva. Och så kom Stillahavsöarna till Västindien. Banks förde också odlandet av te (camellia sinensis) till Indien.

Författaren Jamaica Kincaid föddes 1949 på Antigua. Sedan 1966 är hon bosatt i USA. Foto: Emil Wesolowski

Och sedan har vi Lewis och Clarks expedition från Mississippifloden till Pacific Northwest. Under den äventyrliga färden, som auktoriserats av presidenten Thomas Jefferson och inspirerats av Cooks vetenskapliga och kommersiella ambitioner, upprättade expeditionsmedlemmarna listor över ett stort antal växter som varit okända för John Bartram, botaniker i tjänst hos kung George III som styrde USA när det fortfarande var en koloni. Bartrams son William, också han botaniker, skrev senare en bok om sina egna upptäckter, som sägs ha påverkat Wordsworth, Coleridge och andra engelska poeter under romantiken.

Se där: jag vill visa hur jag kom att leta efter trädgården i hörn av världen långt från den plats där jag gör en trädgård, och nu har jag gått vilse i busksnår av ord. Det var när jag börjat stoppa ner frön i jorden och upptäckt att ibland hände ingenting som jag sträckte mig efter en bok. De första jag läste handlade om hur man anlägger en rabatt med perenner eller hur man får ut det bästa av annueller – böcker för människor som vill höja värdet på sina hus – men de böckerna var så tråkiga.

Jag tyckte att ett gammalt magasin gjort för att hjälpa vita damer att sköta sina hem på 1950-talet var mycket intressantare (den sortens magasin, tillsammans med ”Mrs Beeton's book of household management”, är värda en dag i sängen medan solen strålar där ute.) Men varifrån kom dessa växter, perenner och annueller, oklanderligt utplacerade i något som kallas rabatt och ibland arrangerade efter färg och ibland efter höjd? De här böckerna gav mig inga svar. Så en bok ledde till en annan, och snart hade jag införskaffat (och läst) så många böcker att det blev en belastning för familjens budget. Förbittring, en i förhållande till trädgården inte ovanlig känsla, följde.

Jag började referera till växter med deras latinska namn, och det irriterade min redaktör på magasinet New Yorker, Veronica Geng, till den grad att hon fick mig att lova att aldrig mer lära mig det latinska namnet på någon växt. Jag tyckte mycket om henne, så jag lovade att aldrig mer göra något sådant, men jag fortsatte ändå att lära mig växters namn på latin och berättade det aldrig för henne.

Svek, också det typiskt för varje trädgård.

Hur har växter fått sina namn? Jag sökte hos Linné som, visade det sig, tyckte om att döpa växter efter människor vars karaktärsdrag påminde om dessa växter. Okynnigt, visst, men inte så långt från doktrinen ”lika botar lika”, som ledde till att man försökte bota sjukdomar genom att använda växter som liknade den sjuka delen av kroppen.

Det var bara en tidsfråga innan jag skulle snubbla över växtjägarna

Jag tänkte på det en dag när jag beundrande böjde mig ner över en koloni av jeffersonia diphylla vars engelska namn är twinleaf (vit presidentsippa). Jeffersonia diphylla är en liten skogsväxt med kort blomningstid, vars blad är perforerade vid basen så att de ofta liknar de fjärilar som kallas månspinnare. Men tvillingbladens kanter är inte identiska och bladen har inte samma format: kanterna bildar vågmönster och ett av bladen är lite större än det andra. Men är inte Thomas Jefferson, trädgårdsodlaren, frihetsälskaren och slavägaren ofta karaktäriserad som kluven, och är det inte passande att en växt som twinleaf har uppkallats efter honom? Namnet myntades av en av hans samtida, Benjamin Smith Barton, som kanske anade hans sanna karaktär. Det var genom denna växt jag blev intresserad av Thomas Jefferson. Jag har läst mycket av vad han skrev och har bestämda åsikter om honom, bland annat att hans bok ”Notes on the state of Virginia” är en skapelseberättelse.

Det var bara en tidsfråga innan jag skulle snubbla över växtjägarna, även om det oundvikliga i detta inte alls var något jag var medveten om. Se på mig: min historiska verklighet, mina släktminnen, så djupt inbäddade i mig att jag tror att hela världen förstår mig redan innan jag öppnar munnen. Ett stort misstag, men inte ett så stort misstag att jag lärt mig något av det. Växtjägarna är ättlingarna till människor och idéer som brukade jaga människor som mig.

Den första jag mötte, i en bok naturligtvis, var alpinisten Frank Smythe. Ingen hade tidigare planterat tanken hos mig att det kunde vara en lika stor sak att hitta en ny jordviva – eller en ny blomma av vilket slag som helst – som det kan vara att hitta en ny ö i Karibiska havet när man trott sig var på väg till Kina för att träffa storkhanen. Men Smythe gav mig mer än så. När jag läste hans redogörelser var det första som slog mig att han alltid gav sig ut på små utflykter för att bestiga en eller annan snöhöljd höjd i omgivningarna och sedan återvände några dagar senare med en berättelse om hur han misslyckats eller lyckats med att bestiga toppen och hur han, för övrigt hade funnit en eller annan skönhet från växtriket vid kanten av ett undangömt vattendrag som skulle bli en ny bekantskap för varje oupplyst själ i England. Men hans andra gåva till mig var njutningen i att ge sig ut för att någonstans långt bort se en växt, som jag kan gilla eller inte. Det var i hans författarskap jag upptäckte avståndet mellan den trädgård jag betraktade och trädgården i vildmarken, trädgården som förvisats från sitt Eden, och det fick mig att känna en längtan, föreställningen om ”att ge sig ut för att se!” Ge dig ut för att se!

”Edens lustgård” av Thomas Cole, 1828. Foto: Alamy

Jag slutar där jag började – att lära sig läsa och att läsa böcker, orden som ett slags föda, ett slags livsform, och sedan kunskap. Men också min mor. Jag vet inte exakt hur gammal jag var när hon lärde mig läsa, men jag kan med säkerhet säga att när jag var tre och ett halvt år kunde jag läsa ordentligt. Mitt läsande ledde till att hon så ofta blev störd under den tid hon avsatt för egen läsning att hon skrev in mig i skolan; men man kunde bara bli inskriven i skolan om man fyllt fem år, och därför sa hon till mig att komma ihåg att om någon frågade hur gammal jag var skulle jag svara fem.

Min debut som diktare? Inte alls. Kanske så här: första gången jag fick frågan vem jag var. Och vem är jag? I en ideal värld, en värld där livets träd och kunskapens träd träder fram inför mig, inför oss alla, frågar vi: Vem är jag? Bland de många av oss som inte fått en chans att svara finns kvinnan i biblioteket i St John's på Antigua, två stora rum ovanför finansdepartementet, en byggnad några steg från tullkontoret och kajen där allt som kommit och allt som skulle skickas iväg fanns.

Vid den kajen arbetade en stuvare som på fartyg med destination England lastade säckar med råsocker som skulle raffineras till vitt socker som var så dyrt att vi, i min familj, bara fick det på söndagar, som en lyx. Jag kände inte till denne stuvare, denna kvinnas älskare, hon som inte skulle låta sina barn äta särskilt mycket vitt socker därför att någonstans i doktor Pasteurs och hans kohorts värld hade man dragit alla möjliga slutsatser om sjukdomar och deras relation till mat (beriberi var en sjukdom min mor lyckades hindra mig från att få). Hennes namn var Annie Victoria Richardson Drew, och hon var född i en by på Dominica, brittiska Västindien.

Översättning från engelska: Per Svensson

Essän har tidigare varit publicerad i The New Yorker, med titeln ”The disturbances of the garden”.

Jamaica Kincaid Född 25 maj 1949 under namnet Elaine Potter Richardson på ön Antigua som då fortfarande var en brittisk koloni. Antog namnet Jamaica Kincaid i början av 70-talet. Bosatt i USA sedan 1966 där hon arbetat som journalist för publikationer som The New Yorker och Village Voice. Författare, professor vid Harvard, undervisar i skrivande och litteratur. Debuterade 1983 med novellsamlingen ”At the bottom of the river” och har med sina ofta självbiografiskt färgade verk gjort sig känd för sitt lyriska och intrikata språk. Motiv som ofta förekommer i Kincaids romaner är mödraskap, kolonialism och makt. Kända verk är ”En liten plats”, ”Lucy”, ”Min bror” och ”Mr Potter”. I Sverige ges hon ut av Bokförlaget Tranan som i våras publicerade hennes ”(Boken om) Min trädgård”. Visa mer

