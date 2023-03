”I Mohammeds värld” rymmer humor och starka känslor

Teater ”I Mohammeds värld” Av: Mohammed El Abed. Regi: Chantale Hannouch Rahimi. Dramaturgi: Ninna Tersman & Alexander Charlamov. Koreografi: Eira Fuglstad. Scenografi/kostym: Erika Sjödin. Mask: Anna Olofson. Ljud: Safoura Safavi. I rollerna: Senait Alobel, Alma Eliasson Godonou, David Nordström. Scen: Riksteatern i Hallunda och turné. Speltid: 60 min. Visa mer

En lillebror och tre storasystrar. En ensamstående mamma som älskar sina barn, jobbar hårt för att få vardagen att fungera men som plötsligt, alldeles för ung, faller ner död. Tillvaron går sönder. Det är anslaget i ”I Mohammeds värld”, ett stycke som bygger på Mohammed El Abeds egna erfarenheter av hur livet kom att gestalta sig när han som tolvåring förlorade sin mamma, av hur hans äldre systrar försökte hjälpa och stödja honom samtidigt som de själva var i djup kris.

Det här låter som en sorgesång och är det också. Men det är en sorgesång som samtidigt förmedlar liv, dans, Tiktok och framtidshopp. En sång Mohammed själv, som överlevnadsstrategi, också gör allt för att komponera om. Han flyr in i förnekelse. NEJ han saknar inte mamma. Hon har väl knappast ens funnits? Jo allt är bara BRA! Till och med när han måste flytta från stockholmsförorten, där de flestas namn är Mina och Ali, till äldsta systern i Ängelholm där alla heter typ Karin och Nils, tvingar Mohammed sig att gilla läget. David Nordström, i rollen som Mohammed, skriver för säkerhets skull upp allt med versaler på de råa ytorna i Erika Sjödins smart mobila scenografi. Mohammed drar upp tuschpennan bara. GLAD! Rub it in!

”I Mohammeds värld”. Foto: José Figueroa

Senait Alobel och Alma Eliasson Godonou kretsar kring Mohammed som kompisar, systrar, lärare, de som på olika vis vill dela Mohammeds värld och sorg. I El Abeds historia ryms starka känslor, humor liksom företeelser att diskutera. Pojkars särställning i en kvinnodominerad familj. Skilda sätt att klara sig genom svåra erfarenheter. Attityder till att våga söka hjälp utifrån, till exempel av en psykolog. Chantale Hannouch Rahimi har regisserat en snabb och energisk föreställning, ofta rolig och intresseväckande. Ungefär som när en bra lärare förmår fånga sin klass. Jag lämnar Riksteatern med en känsla av att ha fått övervara en fullmatad lektion. Men faktum är att den där pedagogiska undertonen suger en aning.

