I naturen krockar livet med döden i varje sekund

Naturförfattare är ett speciellt släkte. Inte sällan är de tungsinta. Förtvivlade, som J A Baker, ålderdomligt allvarsamma, som Kerstin Ekman, depressivt melankoliska som Harry Martinson eller autistiskt krassa som Catherine Raven. Eller, som Helen Macdonald, alldeles förbi av sorg.

Så var det i alla fall i hennes förra bok, ”H som i hök”, där hon sörjde sin döda pappa genom att försöka tämja höken Mabel. ”Jag ville vara något lika vilt och långt från en människa som en duvhök”, konstaterar Macdonald i efterhand, i nya boken ”Aftonflykter”. Det är en essäsamling, som vanligt initierat och poetiskt översatt av Meta Ottosson.

Nu försöker Macdonald närma sig det vilda på ett mer sansat sätt. I eftertankens blekhet var det en rätt tveksam strategi att bonda med Mabel: ”En duvhök visade sig vara en förfärlig förebild för hur man ska leva sitt liv som människa”. Flera år har gått, och Macdonald har skaffat en tam papegoja i stället.

I inledningen försöker hon övertyga läsaren (och sig själv) om att hon inte alls är sorgsen längre. Hon påstår sig skriva om ”kärleken, och mer specifikt kärleken till det icke-mänskliga livets glittrande värld runt omkring oss”. Men egentligen handlar den här boken mer om sorgen över alltings förgänglighet. I och för sig är det kanske samma sak. Att hinna erfara så mycket som möjligt av allt som går förlorat framför våra ögon. För oavsett hur hotad eller frodigt frisk naturen är, så är det där livets krock med döden uppenbaras.

Det blir helt enkelt inte lika bra litteratur om författaren enbart älskar och fascineras och förundras över ”livets glittrande värld”. Det är faktiskt bättre att hata naturen. Men allra bäst blir det om man helt enkelt försöker stå ut med dess annorlundahet, utan att tolka in för mycket likhet. Och även om hon inte verkar vara fullt medveten om det själv, så är det just det Macdonald gör.

I och för sig är Storbritannien, där hon bor, en ovanligt mesig plats naturmässigt sett. Åtminstone vad gäller hot och faror. De har ju inte ens några älgar, och verkligen inga stora rovdjur. Om man möter naturens mörkare sidor så är det i form av vildsvin, eller i rädslan för att råka köra på en hjort. Och även om förra bokens hök inte var så lätt att tas med, så var den problematiken faktiskt självförvållad.

Just därför ger sig Macdonald ut på resor. Hon följer till exempel med astrobiologen och planetgeologen Nathalie Cabrol till några av jordens farligaste platser för att undersöka extremofiler. Dessa organismer lever under förhållanden som påminner om dem på Mars, och forskningen går ut på att upptäcka nytt liv i universum. Alltså besöker forskarna miljöer på hög höjd som har tunn atmosfär och uv-strålning som fräter så djupt in i kroppen att dna tar skada. Risken är överhängande för vulkanutbrott, laviner, fallande klippblock och, som i gränslandet mellan Chile och Bolivia, landminor.

Macdonald ägnar sig också åt urban biologi, som fågelskådning rakt upp i himlen från Empire State Building och studier av häckande pilgrimsfalkar i ett surrealistiskt industriområde utanför Dublin.

Det finns acceptabla och oacceptabla djur, precis som det har funnits behjärtansvärda fattiga och fattiga som har sig själva att skylla

De svindlande perspektiven tar sig ända in i Macdonalds språk. Det är fullt av färgstarka metaforer och överraskande analogier, som när hon i detalj jämför klimatkatastrofen med ett migränanfall eller flyktingsituationen med fågelmigrationen.

Förhållandet till flyktingen/främlingen ligger som en grundton i essäsamlingens alla texter. Och det är som sagt lättare att samsas med det främmande om man nöjer sig med att uthärda det och inte nödvändigtvis måste älska det. Annars blir det bara det fina annorlunda man vill ha att göra med, inte det fula, skitiga och elaka. Och då är man lik förbannat inne på vi- och domtänkandet.

Macdonald ger trots allt flera exempel på det fula annorlunda, det som inte går att idealisera eller assimilera, knappt ens tolerera. Till exempel råttor och kackerlackor. ”Det finns acceptabla och oacceptabla djur, precis som det har funnits behjärtansvärda fattiga och fattiga som har sig själva att skylla”, skriver hon. Och som om det inte räckte, måste vi också förhålla oss till det outgrundliga, som svampar. De ”tvingar oss att fundera över var gränserna går för vad vi kan förstå: allting låter sig inte så lätt infogas i vårt klassificeringssystem. Eventuellt är världen, visar det sig, för komplicerad för att vi ska kunna förstå den.”

Endast vid häckningen susar tornseglaren in under någon takpanna. Så obegriplig. Så omöjlig, så vacker

Och med det sagt, så kan jag också njuta av Macdonalds gestaltning av ”livets glittrande värld”, och mot dödens fond verkligen hänföras av naturens magnifika inslag. Som när hon bevittnar en solförmörkelse, eller snarare betraktar människohopen som samlats för att bevittna en solförmörkelse, och konstaterar att denna ”störtflod av primitiv bävan” blottlägger en grundläggande gemenskap. ”När vi möter det absoluta blir alla våra meningsskiljaktigheter irrelevanta. När man står och ser solen dö och födas igen, då finns det inte några ’dom’, bara vi.”

Men den essä som fångar mig allra mest handlar om ”det närmaste utomjordingar man kan komma på vår planet”, nämligen tornseglaren, som lever hela sitt liv i luften. Endast vid häckningen susar den in under någon takpanna. Så obegriplig. Så omöjlig, så vacker.

Varelser som denna gör större delen av jordklotet och himlen så onåbara att jag känner mig ytterligt ensam här hemma på min lilla människoplätt. Att tornseglaren fortfarande kan flyga högt utom räckhåll för den klåfingriga människan är ingenting mindre än hisnande.



