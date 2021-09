I Paris skapade de svenska kvinnorna sin konstnärsroll

Det är drygt 30 år sedan Liljevalchs skapade publikrusning med ”De drogo till Paris”, en utställning med enbart kvinnliga nordiska konstnärer. Katalogen den gången hade en bild på Hanna Hirschs (senare Pauli) klassiska porträtt av konstnärskollegan Venny Soldan sittandes på golvet i deras gemensamma ateljé i Montparnasse från 1886–87. Detta porträtt pryder även Waldemarsuddes utställningskatalog och det har dessutom fått bästa platsen i den stora gallerisalen.

Hanna Hirsch Paulis porträtt av konstnärskollegan Venny Soldan. Foto: Hossein Sehatlou/Göteborgs konstmuseum

Venny Soldan, stödd på högerhandens knoge klädd i en svart klänning och enkla tofflor med en lerklump i vänsterhanden och en tecknad nakenstudie på golvet skilde sig rejält från den tidens mer eleganta kvinnoporträtt. Enligt 1880-talets borgerliga kvinnoideal skulle kvinnor som avbildades vara inte enbart kultiverade och återhållsamma utan även ödmjuka, välklädda och välfriserade berättar Carina Rech, intendent på Waldemarsudde och utställningskoordinator för ”Ett eget rum”.

Hon publicerade i somras sin doktorsavhandling i konstvetenskap vid Stockholms universitet kallad ”Becoming artists – self-portraits, friendship images and studio scenes by Nordic women painters in the 1880s”. Hon berättar om mottagandet denna målning fick. Dels om entusiasmen på Salongen i Paris, dels om de upprörda känslorna när målningen senare visades i Helsingfors.

Carina Rech kallar porträttet en symbol för kvinnornas erövrande av konstnärsrollen och deras professionella självförverkligande.

Bertha Wegmanns porträtt av konstnären Jeanna Bauck, 1881, Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum.

Karin Sidén, museichef vid Waldemarsudde, betonar att mycket ha hänt sedan Liljevalchs visade ”De drogo till Paris” 1988.

– På de här 30 åren har forskningen utvecklats, Utställningen på Liljevalchs var fantastisk, men här är det delvis nya, mer kontextuella perspektiv och frågeställningar som anläggs på tematiken, säger Karin Sidén. Vi har valt att visa hur de kvinnliga konstnärerna på olika sätt manifesterade sin nyvunna position i självporträtt, vänporträtt och ateljéinteriörer i dialog med sina manliga kolleger.

Utställningen öppnas på lördagen och museichefen betonar att invigningen sammanfaller med hundraårsminnet av då svenska kvinnor för första gången fick rösta i andrakammarvalet.

– Vi tyckte att det var en bra dag för att lyfta fram kvinnors situation och position i konstlivet med nya perspektiv i vår tid, säger Karin Sidén, som understryker att utställningen inte enbart visar verk av kvinnliga konstnärer.

Till skillnad från utställningen på Liljevalchs finns även de samtida männen representerade, män som Carl Larsson, Anders Zorn, Karl Nordström, Peder Severin Kröyer, Edvard Munch och Per Hasselberg för att nämna några.

Kvinnor som Fanny Brate, Helene Schjerfbeck, Jenny Nyström, Jeanna Backer, Eva Bonnier, Anna Ancher med flera står för merparten av verken, cirka 60 procent.

Utställningen på Waldemarsudde pågår till den 23 januari 2022.