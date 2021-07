I Teaterladans ”Orlando” är osäker könsidentitet lösningen

Teater ”Orlando” av Virginia Woolf Regi: Maria Weisby Dramatisering: Sara Ruhl Översättning: Sara Stridsberg Scenografi, kostym, ljusdesign: Sven Dahlberg Musiker: Åsa Karlberg Koreografi: Johanna Lindh Medverkande: Léonie Vincent, Ingela Schale Berghagen, Måns Clausen, Mats Jäderlund, Anders Jacob Kommer att spelas i Teaterladan, Nynäs Slott 6 – 29 augusti Speltid: 2 tim 10 min Visa mer

En spenslig målarstege, en pall och från taket rader av florstunna draperier som flyktigt ramar in scenerna i denna vindlande historia. Orlando, den vackra pojken, hämtas till drottning Elisabeth I:s hov för att ”skriva dikter”, och får sedan ett liv som räcker ända in i vår tid.

Sven Dahlbergs utstuderat enkla scenbild hör till Scenkonst Sörmlands identitet: här får allting annat lysa: frisyrer, accessoarer, smycken och ett parasoll behängt med dinglande vigselringar. Samt, framför allt, ett ofta gnistrande, fint utmejslat och inspirerat skådespeleri i intuitivt lagarbete där musiken är en självklar del på scenen.

Plågad av egna drifter och andras (o)önskade uppvaktningar driver Orlando från den ena till den andre och aldrig vill det riktigt stämma. ”Osäker könsidentitet” kan vara problemet. Eller lösningen. Varför ens välja?

”Orlando” efter Virginia Woolfs roman spänner över 500 år av växlande sociala konventioner, kvinnobilder, klädmoden, moral och uttryckssätt. Romanens genomskådande ironier blir i Maria Weisbys regi helt underbara anföringsrepliker, där rollfiguren beskriver sig själv samtidigt som han agerar. Brecht hade jublat.

Så får man också en hel del insikter och inblickar. Hur en dos manlig tyngd – i Mats Jäderlunds drottning – skapar en anstrykning av hot i det pompösa. En porträttlik, förskräcklig Elisabeth, men också tvetydigt attraktiv.

Eller Anders Jacob som en och densamma påstridiga älskaren/älskarinnan. Han kör klyvningen ända in i kaklet: ormar sig fnys-fnissande i krinolin, puffar sen upp och basar ner sig som man. Skickligt, fult och roligt.

Måns Clausen, föreställningens enda svarta skådespelare gör med pondus den egenskapen till en spelbar tillgång: får hjärtan att darra som imposant Lord Nelson-typ, är nippertippig hovdam i diadem, men framför allt en människa av vilken variation som helst i kärlek när finalens försoning närmar sig.

I alla rollskiften anas att det nog är lättare för en man att tydligt spela kvinna än tvärtom (de har ju också ett par tusen års vana). Léonie Vincents roll som Orlando, först pojke och man och sen vid 30 plötsligt kvinna, är dessutom ett helt porträtt i två versioner. Det är inte brist på skådespeleri som gör mansversionen mindre konturskarp. Snarare är manligheten så inympad i begreppet mänsklighet att den inte märks. Då tycks mannen utan särskilda egenskaper, medan kvinnan består av enbart sådana.

Därför är det en upplevelse att när Léonie Vincents Orlando, som varit en gänglig, odeciderad älskare och svikare, inträder i sin kvinnliga varelse. Det blir en färg- och temperamentssprakande förvandling. Plötsligt är hon hel. Plötsligt spotsk ironi, maktutstrålning, självkänsla, humor och frihet. Inte för att hon är kvinna utan för att hon är – hen. Människa. Både diktandet och kärleken blir förlösta då.

Läs mer av Ingegärd Waaranperä och fler scenrecensioner