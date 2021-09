"I was born this way"-sångaren Carl Bean död

Carl Bean spelade 1977 in ”I was born this way”, och discolåtens budskap – ”I'm happy, I'm carefree and I'm gay” (”Jag är lycklig, jag är sorgfri och jag är gay”) – gjorde den till en hymn för hbtq-rörelsen.

Låten inspirerade även till Lady Gagas världshit ”Born this way” 2011.

Bean blev prästvigd 1982 och samma år grundade han ”Unity fellowship church movement”, en kyrka för svarta inom hbtq-rörelsen.

”Ärkebiskop Bean jobbade outtröttligt för missgynnade och religiösa hbtq-personers frihet, och hjälpte på så sätt många runt om i världen att hitta vägen tillbaka till andlighet och religion”, sade kyrkan i ett uttalande.

Bean avled efter en längre tids sjukdom i en ålder av 77 år.