Iann Diors emorap är charmigt pubertal

Emorap Iann Dior ”On to better things” (10k Projects/Universal) Visa mer

Det har gått undan för den amerikanska rapparen och sångaren Michael Ian Olmo, mer känd som Iann Dior. Misstänksamt snabbt, enligt vissa.

Han dök upp på Soundcloud sommaren 2018 med mixtapet ”Dance with the devil”. Bara några veckor senare började skivbolagen att höra av sig, enligt hans egen utsago. Första ep:n ”Nothings ever good enough” producerades av Nick Mira från stjärnkollektivet Internet Money, som bland annat ligger bakom Juice Wrlds ”Lucid dreams”.

Den explosionsartade framgången väckte spekulationer om att Iann Dior var en skivbolagsprodukt. Dior nyttjade ryktena till sitt debutalbum, som han fyndigt döpte till ”Industry plant”. Medvinden fortsatte in i 2020, när han och 24KGoldn släppte Billboardettan ”Mood”.

Lanserad som en emorap-artist har Iann Dior ett mer poppigt och vaniljsmakande tilltal än sina föregångare. Dessutom sjunger han mer än vad han rappar. På det nya albumet ”On to better things” har den 22-åriga artisten uppenbart förälskat sig i 90- och 00-talets punkpop.

Albumets 35 minuter inleds dock famligt med slö sad-trap. Men sikten klarnar knappt halvvägs in, i takt med att rocken dagar sig. På flera av låtarna gästar Blink-182-trummisen och producenten Travis Barker. Han bidrar med mer punk och nitar än vad Iann Dior lyckas åstadkomma på egen hand.

När Dior vågar släppa trapbeats och hänge sig åt rockmelodier slår det an riktigt starkt. Tom Petty-flirten ”Fallin'”, är ett utmärkt exempel på detta. Ett annat exempel är ”Sinking interlude”, en vacker elegi om ett smärtsamt uppbrott. Diors sång är välartikulerad och charmigt pubertal, det klara och naiva i rösten berör faktiskt.

Iann Diors försök att ta tillbaka ”emo” till punken symboliserar ett värdigt avslut på en snart tioårig emorap-era. Åtminstone tycks han själv vilja röra sig vidare. Att Lil Uzi Vert är den enda rapparen att gästa skivan är undantaget som bekräftar regeln. På ”On to better things” är Dior är mer självsäker och bestämd än tidigare. Men plattan är mer en pojkdröm om rockscenen än ett faktiskt kliv upp på den.

Bästa spår: ”Sinking interlude”

Läs fler skivrecensioner, förslagsvis Moa Malmqvists Newkid breddar sig - men tappar sin särart på vägen eller The Kid Laroi riskerar att ta död på genren han verkar i