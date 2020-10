Ida Engvoll: ”Det är de djupt existentiella frågorna som driver mig”

Det blir både Bokmässa och räkmacka för Ida Engvolls Sofie, en tvåbarnsmamma mitt i karriären. Som affärsutvecklare på konsultbasis är hon eftertraktad och kallhamrad. Hon vet var man ska skära i en verksamhet, och hur. Litar till siffror och data som vore de en manual för hur livet ska levas – och hur konstnärlig verkshöjd ska bedömas.

Till bokförlaget Lund & Lagerstedt kommer hon för att rädda ett sjunkande skepp. Men det dröjer inte länge innan så väl konflikt som komik infinner sig när frågan om vad som är god konst ställs mot intäkter, litteratursyn mot mätbarhet och lekfullhet mot rationalitet i en avväpnande, sociologisk komedi med existentiell klangbotten.

På pappret har Sofie allt. Ett fint hem, två friska barn, en bra man, gott om pengar.

– Men hon är också en person som har rationaliserat bort livet i sitt liv, sin tillvaro och till och med sin egen personlighet, säger Ida Engvoll som sitter vid ett runt träbord på ett flådigt hotell intill Norrmalmstorg där delar av ”Kärlek & anarki” har spelats in.

Ida Engvoll i ”Kärlek & anarki”. Foto: Ulrika Malm

Själv är hon uppvuxen i en by i Hälsingland och ser fler olikheter än likheter mellan sig själv och rollfiguren Sofie som i mångt och mycket förkroppsligar det urbana livets slagsidor.

– Jag är superfascinerad av den här specifika stockholmska byråtjejen som hanterar budgetar på flera hundra miljoner kronor och som samtidigt inte har tillgång till hela sin mimik. Det har varit intressant att skala av henne, säger Ida Engvoll som tidigare har setts i serier som ”Vår tid är nu” och ”Rebecka Martinsson”.

De senaste tio åren har Engvoll rört sig mellan teater, film och tv. Att hon håller samarbetet med Lisa Langseth högt går inte att ta miste på. Inte heller att Engvolls mångfasetterade gestaltning av en kvinna på glid i vardagen är någonting utöver det vanliga.

Som skådespelare är det stor skillnad på att spela situationen istället för att försöka lösa replikerna.

– Det är en ganska utelämnande roll, och den största jag gjort inom film- och tv. Samtidigt kände jag mig trygg med Lisa. Vi har spenderat otroligt mycket tid med att prata igenom varenda sekvens, vilka bilder vi tar och varför, säger hon.

– Det är också en lyx att få jobba med ett så välskrivet manus, vilket inte alls hör till vanligheterna inom svensk film och tv. De mest välskrivna manusen hittar man oftast på teatern. Och som skådespelare är det stor skillnad på att spela situationen istället för att försöka lösa replikerna.

Bland förlagets glasväggar och bokryggar är det en brokig skara människor som samsas. Här finns bland andra Björn Kjellmans konflikträdda förlagschef, Reine Brynolfssons traditionella kulturman och Gizem Erdogans medvetna kommunikationschef som sätter likhetstecken mellan liv och politik.

Liksom Engvolls konsult som kliver rakt in och kavlar upp ärmarna.

– I början av serien är hon en ganska hopplös person. Hon är rädd för det hon inte kan räkna ut och kontrollera. Samtidigt rymmer serien ett större perspektiv; vi lever i ett samhälle där vi rationaliserar väldigt mycket, även i våra relationer. Lever avskurna från naturen och djuren inom oss. Sofie har någonting vilt i sig som blivit väldigt tämjt i det liv hon lever.

Bild 1 av 2 Björn Mosten i ”Kärlek & anarki”. Foto: Ulrika Malm Bild 2 av 2 Reine Brynolfsson i ”Kärlek & anarki”. Foto: Ulrika Malm Bildspel

Mötet med bokförlagets betydligt mer avslappnade it-kille Max (Björn Mosten) blir en ventil i ordning och redan. Tillsammans inleder de en lek, inte helt olik Sanning eller konsekvens – men med ”konsekvens”, eller anarki, som enda alternativ.

– På många sätt leker hon redan en slags rollek, där hon ser på sig själv och detta samhälle som en normativ lek som hon upprätthåller. Sofie och Max underkastar sig sin lek med samma allvar. Samtidigt har utmaningarna de ger varandra inget mätbart värde. Men för henne blir de en motståndshandling.

Så mycket i det moderna livet är helt uppåt väggarna, säger Engvoll, som gärna vill in och peta där det bränns. Hon drivs av ilska, menar hon. Ett slags rättvisepatos. Ibland av jävlar anamma. Viljan att berätta har funnits där sedan barndomen. Hon växte upp med en mamma som är sjuksköterska och en pappa som är elektriker. Drogs till biblioteket i Söderhamn dit hon tog bussen och där nya världar öppnade sig bland pärmarna. Låg i snödrivor under natthimlen när hon inte spelade in egna filmer.

– Skådespeleriet är mitt instrument för att berätta historier. Jag gillar att syna samtiden, bolla, ifrågasätta och grotta ner mig i det som är svårt. Det är de djupt existentiella frågorna som driver mig.

Under de tio åren som gått sedan hon gick ut scenskolan har hon successivt justerat sitt liv och arbetssätt.

– Jag väljer mer noggrant vad jag arbetar med, jag jobbar mindre och vet mer vem jag är i dag. Det är väl en del av att bli äldre. Man lär känna sig själv bättre.

Förr orkade hon ”vara mer punkig”. Tog alla fajter. Stora som små.

– Då var jag mer i frontlinjen och tänkte att institutioner, som teatern, var precis där jag skulle vara, där jag skulle in med mina perspektiv. Men det är otroligt slitigt och rentav knäckande att gå in i gamla strukturer och vara en person som påstår någonting annat och som vill något. Visst är det viktigt att ta diskussionen ibland, men kanske inte hela tiden och definitivt inte som livsstil, säger Engvoll.

– Nu har jag dragit mig tillbaka mer som person. Jag tillbringar mycket tid i Järvsö där jag bor och på fäbodvallar bland djuren, utan el och vatten.

Ida Engvoll. Foto: Beatrice Lundborg