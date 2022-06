Iggy Pop är en frustande barbröstad demon som kommit för att skapa kaos

Konsert Iggy Pop Filadelfia, Stockholm Visa mer

I tredje låten, en furiöst soulblåsig ”TV eye”, åker både skjorta och kavaj all världens väg. Iggy Pop blottar sin ”grandad bod” och förvandlas till rockmonstret. Från sida till sida av scenen springer han sedan och knycker och rycker med den seniga kroppen som en hungrig demon i valfri skräckfilm. ”We’re gonna rock’n’roll, don’t worry” som Pop uttrycker det i ett kort mellansnack.

Kontrasten till konsertens förstadium är slående. Innan Pop och bandet går på scenen spelas inte The Chats, Sleaford Mods, Viagra Boys eller något av de andra banden som på ett eller annat sätt gått i hans gigantiska och djupa fotspår och som han brukar hylla så fort han får en chans, utan Steve Reichs lågmälda klassiska musik till konstnären Gerhard Richters film ”Moving pictures”. Introt till konserten är också suggestivt snarare än konfrontativt in your face, med en nedsläckt scen och ett stämningsfullt klassiskt stycke. Ett slags andningspaus innan överkörningen.

Bandets lilla sektion med trumpet och trombon blåser på alla sätt och vis nytt liv i slitna klassiker från Pops långa karriär

Iggy Pop vet vilken roll han förväntas spela, och ser ut att trivas i den, ändå kan han inte låta bli att än en gång subtilt understryka att han inte är bara den där frustande barbröstade demonen som kommit för att skapa kaos.

Inte för att det är så bara egentligen. Vilket Iggy Pop så klart vet och konserten också bevisar. Uppbackad av ett utmärkt band som håller sig precis på rätt sida om den där gränsen mellan ”hård rock” och ”hårdrock” som Dregen brukar sätta upp övertygar verkligen den 75-årige punkpionjären. Ge och ta något märkligt låtval – Iggy Pop har spelat in väldigt många fantastiska låtar genom åren, färska ”James Bond” hör inte på långa vägar till dem – så är det här strålande fan service.

Bandets lilla sektion med trumpet och trombon blåser på alla sätt och vis nytt liv i slitna klassiker från Pops långa karriär. I såväl trestegsraketen ”Lust for life”, ”The passenger” och ”I wanna be your dog” som den avslutande dubbeln ”Nightclubbing” och ”Search and destroy” kränger och svänger Iggy Pop och bandet så mycket att den för sammanhanget ganska illa anpassade konsertlokalen Filadelfiakyrkan, med dess sittande publik och lite för höga tak, känns självklar.

