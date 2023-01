Iggy Pops ”Every loser” är en onödigt vilsen skiva

Rock Iggy Pop ”Every loser” (Gold Tooth/Warner) Visa mer

Bland det tråkigaste som finns är när något blir dåligt trots att det förmodligen inte behövde bli det. Iggy Pop har verkligen alla förutsättningar att göra något annat, något mer, än den revolutionsrock på autopilot som dominerar ”Every loser”.

Snart 75 år gammal verkar han ju vara genuint nyfiken på musik från alla möjliga håll och kanter. Gång på gång har han lyft fram eller samarbetat med (något) yngre förmågor, från Sleaford Mods, Cat Power och Underworld till Songhoy Blues och våra egna Viagra Boys.

”Every loser” gästas i stället av en bedövande tråkig samling ”usual suspects”-musiker (från Red Hot Chili Pepperzzz, Foo Fighterzzz och Guns’n’Rosezzz), produceras av Eddie Vedder-kompanjonen Andrew Watt och är utgivet på dennes nya skivbolag. För Pitchfork kommenterade Watt samarbetet med orden ”Iggy Pop is a fucking icon. A true original. The guy invented the stage dive…”

Mm, just det, Andy. Totally rad, man.

”Every loser” är följaktligen också ett album som mer än något annat förminskar punkgudfaderns gärning och i alldeles för hög utsträckning, och med lite för simpla medel, vill ställa sig in hos just stagedajvare. Trots att Iggy Pop rimligtvis inte behöva bevisa för någon att han kan rocka, så finns det något närmast forcerat i hur gärna han vill ta sig in i alla pösiga-shorts-mäns hjärtan.

Det går i viss mån, och med väldigt god vilja, att höra hur han ändå försökt hämta ny energi från sina piggare arvtagare på ”Every loser”. Inledande singeln ”Frenzy”, för att ta det tydligaste exemplet, låter som att han vill placera australiska The Chats utsökt idiotiska pubrock i en åldrande originalpunkares kontext. Med det trista resultatet att The Chats humor och charm ersätts med just den typen av klumpig neopunk det ironiseras över i vissa av texterna.

När Iggy Pop vid några få tillfällen sänker tempot hör man att här fortfarande finns en unik röst, man förstår varför han har inspirerat och fortsätter inspirera så många, men det är svårt att avgöra om lyckträffarna mest sker av gammal vana eller om det är olycksfall i arbetet. Det understryker bara känslan av att ”Every loser” är en onödigt vilsen skiva.

Bästa spår: ”Morning show”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner

Läs också fler texter av Mattias Dahlström