”Ignorance” är The Weather Stations mest makalösa lbum hittills

The Weather Station "Ignorance" Fat Possum/Border music

När kanadensiska Tamara Lindeman och hennes The Weather Station släpper sin femte skiva och den första sedan 2017 känns mycket igen.

De smått geniala texterna, som ”Thirty” om att (som introvert) bära hela världen på sina axlar. I sina öron. Oförmögen att stänga ute en värld som blir allt bullrigare. Rösten, som likt exempelvis Lana del Reys, ofta rör sig i en dov undervegetation och slingrar sig fram över klaviaturen.

Ändå är mycket nytt. Med ”Ignorance”, Lindemans mest makalösa skiva hittills, klär hon låtarna i fler lager än tidigare. Med hjälp av sitt ambulerande band rör hon sig från sin hemvist i 1970-talets avskalade folk och country och vidare in i ett betydligt mer dekadent och elegant 80-tal – som förstärker albumets existentiella bråddjup.

Det här är en skiva om att leva med insikten om naturens bedrövliga tillstånd, men som aldrig hänger sig åt plattityder i gestaltningen av oron det innebär. I stället fäster Lindeman sin uppmärksamhet vid till synes små och vardagliga ting, som i ”Wear” där hon självmedvetet sjunger; ”I tried to wear the world like some kind of garment”.

Sången är bara en av skivans många stora stunder. Trots att hon flankerar sig av inte mindre än två trummisar, saxofon, stråkar, flöjt, bas, elgitarr och ett tunt, flytande lager av syntar går hon aldrig vilse i det allt större ljudlandskapet.

Bästa spår ”Robber”, ”Atlantic”

