Ikoniska 4AD missar chansen efter fyra decennier

1980 grundade engelsmännen Ivo Watts-Russell och Peter Kent ett litet skivbolag som skulle bli ett av indievärldens mest ikoniska, och som likt musikgenren har muterats med tiden.

1980-talets 4AD var synonymt med experimentella sound, drömska gitarrer och dysterkvistar, medan 1990-talet handlade mycket om amerikansk alternativrock, 00-talet var eklektiskt och 10-talet identitetsupplöst.

En av Watts-Russells snilleblixtar var att sätta ihop skivbolagets artister till den porösa supergruppen This Mortal Coil som spelade in högst personliga covers på gamla poplåtar. Cirkeln sluts när dagens 4AD nu gör samma sak – men föremålet för hyllningarna är denna gång bolagets egen katalog.

Tyvärr är ”Bills & aches & blues” en frustrerande slarvig produkt. Låtarna som tolkas dyker inte upp kronologiskt utan huller om buller, och urvalet är obalanserat: här finns tre olika The Breeders-covers (samt The Breeders cover på en His Name Is Alive-låt) samtidigt som många klassiska 4AD-band – mest anmärkningsvärt Cocteau Twins – försummas helt.

Själva tolkningarna låter oftare slappa än inspirerade. Att 4AD har följt och lett musikutvecklingen ända in i modern tid (Zomby!) märks inte här. En missad chans.

Bästa spår: ”Where is my mind?” med Tkay Maidza

