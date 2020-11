Ilskan mot Facebook får högerkonservativa plattformar att växa

USA-valet 2020

Den 16 juni gick den amerikanska konservativa debattören Dan Bongino ut med ett besked, ”sin största fight hittills”. Dan Bongino, som under valåret kommit att bli en av amerikanska sociala mediers mest spridda debattörer, berättade att han hade köpt en ägarandel i sociala medier-plattformen Parler. Parler var enligt Bongino ”det hetaste sociala medier-alternativet på marknaden just nu”.

Bonginos uttalande i somras sände svallvågor i amerikanska sociala medier. Och nu, ett par månader senare, har förutsägelsen delvis besannats. Efter att det stod klart att USA:s president Donald Trump förlorat presidentvalet 2020 flockades hans följare till Parler, som uppgett att man snabbt mer än dubblerat sitt användarantal till nära tio miljoner, enligt Washington Post.

Den två år gamla plattformen, som man når via en mobilapp eller via sin webbläsare, har på kort tid blivit ett tillhåll för de som fortsätter att sprida grundlösa anklagelser och konspirationsteorier om att valfusk ligger bakom Joe Bidens valseger. I stunder efter valet har Parler legat högst på topplistan över mest nedladdade appar i Apples respektive Googles appbutiker, enligt tekniksajten Techcrunch.

Det gick att se tydliga signaler på Parlers ökande popularitet redan i maj. Det var då Twitter började flagga inlägg från president Donald Trump som vilseledande eller falska. Och nu, ett halvår senare, är det uppenbart att plattformen blivit den senaste i raden av sociala medier för användare som säger sig vilja skapa en frizon på nätet.

Alla som skapar ett konto på Parler får ett välkomstmeddelande av Donald Trumps presidentvalskampanj. Foto: Skärmavbild.

I grunden handlar utvecklingen om ett motstånd mot andra techbolag, som kritiseras för att moderera sina plattformar alltför hårt. Kritiken kommer i huvudsak från konservativa och högerradikala kretsar. De senaste åren – inte minst efter valet av Trump 2016 – har därför flera sajter eller plattformar startats med syfte att fungera som samtalsplats för dem som anser sig vara censurerade på plattformar som Facebook, Twitter, Reddit och Youtube.

– Parler har blivit en tydlig motrörelse för dem som tror att de stora sociala medier-plattformarna är del av en ”elit” som stöttar Demokraterna. Parlers hela koncept handlar om att man kan välja en filtrerad verklighet. Att användaren på ett än tydligare sätt skapar sina filterbubblor, säger Sebastian Bay, forskare inom desinformation vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Motståndet mot etablerade sociala medier kan också, som sociologen Zeynep Tufekci nyligen skrev om i DN, ses om nästa steg i ett pågående amerikanskt ”kulturkrig”. De som tidigare tagit sikte på etablerade nyhetsmedier inkluderar nu även etablerade techbolag i sina fiendegrupper. Tufekci skriver att ”de sociala medier-plattformarna kommer att få dela rollen som fiende med ’fake news’” när konservativa krafter vill förfina trumpismen som politisk kraft.

Sebastian Bay håller med om att det här har skapat en tydligare konfliktyta i USA:

– Vi har sett det under det senaste året, där Trump gått i bräschen för att rikta ilska mot plattformarna och deras reglering. I grunden vore det bra om vi får en riktig politisk diskussion om vilken typ av internet vi ska ha och vilka regler som ska gälla. Det har länge varit ett laglöst land för plattformarna, eftersom det inte funnits några regler som varit demokratiskt beslutade om.

Bland de nya, alternativa plattformarna har det förutom Parler även funnits sajter och appar som Gab, Voat, Mewe, Bitchute, Minds och Locals. Genomgående har tjänsterna startats med löften om att i högre grad än andra sociala medier ta hänsyn till integritet och yttrandefrihet. De har inte alltid varit uttalat riktat mot användare med högerradikala åsikter, även om det ofta har varit underförstått.

Satsningarna har ofta inte inneburit någon bestående framgångsaga. Ofta har det i stället skett en tillfällig tillströmning av användare, varav många efter en tid återvänt till att främst publicera sig i ”vanliga” sociala medier som har en långt större räckvidd.

Ett exempel är Reddit-kopian Voat, som grundades 2014. Plattfomen blev mer populär när först förespråkare av konspirationsteorin Pizzagate och sedan så kallade incels förbjöds från sajten Reddit 2016 respektive 2017. Som Wired uppmärksammade förblev dock Voat en av internets ”spökstäder” med stora bekymmer att locka en bredare följarskara.

I boken ”Post-digital cultures of the far right: online actions and offline consequences in Europe and the US”, som utkom 2018, beskriver forskarna Joan Donovan, Becca Lewis och Brian Friedberg framväxten av denna ”alt-tech”-rörelse. Den ses delvis som ett resultat av vit makt-demonstrationen Unite the Right som ägde rum i amerikanska Charlottesville 2017, då en 32-årig kvinna dödades och över 30 personer skadades.

Händelserna i Charlottesville följdes av stora påtryckningar mot företag som Facebook och Twitter att i högre grad motverka spridningen av högerextrem propaganda. Det i sig ledde till en ökad efterfrågan för nya plattformar riktade till anhängare av den här typen av grupper, skriver författarna till boken.

Plattformen Gab, som till dess utformning påminner mycket om Twitter, fick tidigt en framträdande roll i ”alt-tech”-rörelsen genom dess frispråkiga grundare Andrew Torba, som grundade den i dag nedlagda Alt tech alliance. Syftet med alliansen var att samla ”modiga ingenjörer, produktchefer, investerare och andra som är trötta på teknikindustrins status quo”.

Men även Gab ställdes snabbt inför stora problem – inte minst sedan det framkommit att Robert Gregory Bowers, som mördade elva personer i ett antisemitiskt dåd i Pittsburgh 2018, timmarna före masskjutningen publicerat uppgifter om sina planer på plattformen.

Efter våldsdådet förbjöds Gab från flera betaltjänster samt även från sitt tidigare webbhotell. Förekomsten av grov antisemitism på plattformen, och det faktum att företaget vid ett antal tillfällen själv spridit antisemitiskt innehåll, har gjort att Gab allt oftare beskrivits som ett tillhåll för högerextremister snarare än som ett Twitter med mindre innehållsmoderering.

Parler har hittills inte haft samma problem. Företagets vd, John Matze, beskriver snarare appen med ord som ”neutral” och ”med fokus på användarnas rättigheter” och tar avstånd från högerextrema konspirationsteorier som QAnon. Till skillnad från till exempel Twitter är inte flödet algoritmstyrt utan alla inlägg presenteras kronologiskt och användarna får själva välja om de vill filtrera bort kontroversiellt innehåll.

– Parler försöker, lite ironiskt nog, marknadsföra sig som säkrare än andra plattformar. Bland annat säger man sig vara tuffare mot botar och icke-mänskligt beteende än andra sociala medier. På många sätt är den väldigt lik andra sociala medier, förutom då att man trycker på att åsiktsfrihet ska upprätthållas extra starkt, säger Sebastian Bay.

Att Parler framför allt riktar sig till personer på högerkanten är dock ingen hemlighet. En av de tidiga förespråkarna var den konservativa influeraren Candance Owens. Enligt Wall Street Journal är en av sajtens finansiärer Rebekah Mercer som tillsammans med sin far Robert tidigare finansierat den högerpopulistiska nyhetssajten Breitbart, den kontroversiella dataanalysfirman Cambridge Analytica och inte minst Donald Trumps presidentvalskampanj.

De konton som en användare rekommenderas att följa när denne startat ett konto på Parler domineras också av organisationer på högerkanten, som den kristna satirsidan The Babylon Bee och tankesmedjan PragerU. Men även den brittiska tabloiden Daily Mail har ett konto på plattformen.

Framför allt har Parler lyckats med det som sajter som Gab och Mewe misslyckats med – att få konservativa influerare att börja använda plattformen. För den som följer amerikansk politik är alla Parlers största profiler välkända: senatorn Ted Cruz samt Fox News-programledarna Sean Hannity och Tucker Carlson har alla startat konton på Parler och publicerar sig aktivt.

”Ocensurerat och ofiltrerat”, skrev Sean Hannity häromveckan på Twitter och länkade till ett klipp när han och programledarkollegan Laura Ingraham uppmanar tittarna att övergå till Parler.

Parler har alltså inte enbart lockat till sig personer som bannlysts från andra sajter, såsom konspirationsteoretikern Alex Jones som även har ett konto på Parler. I nästan alla fall fortsätter dock dessa profiler att publicera sig på Twitter och Facebook som vanligt, även om till exempel programledaren Maria Bartiromo i samband med att hon skapade sitt Parlerkonto påstod att hon skulle lämna Twitter.

Enligt Sebastian Bay lär det också bli svårt för Parler att dra till sig en kritisk massa av användare. Att fortsätta existera på de stora plattformarna Facebook och Twitter kommer även framöver att vara viktigt, menar Bay.

– De har stora konkurrensfördelar och inlåsningseffekter. Det som i dag motsvarar telefonkatalogen ligger på de här plattformarna. Det är lätt att säga att man ska flytta, men utan närvaro där får man väldigt svårt att kontakta många människor, säger Sebastian Bay.

Inga stora svenska politiska influerare har än så länge flyttat till Parler och det finns inga dedikerade alt-tech-plattformar som skapats i Sverige. I stället har den ryska sociala medier-sajten VK kommit att fungera som en samlingssajt för svenska högerextremister som förbjudits från till exempel Facebook, vilket Aftonbladet rapporterade om redan 2017.

Den uttalade premissen för Parler och andra alternativa sajter eller plattformar är att Facebook och Twitter på olika sätt skulle begränsa eller ”censurera” konservativa åsikter. Frågan är dock om den beskrivningen verkligen är korrekt: det är nämligen just högeråsikter som fortfarande får störst spridning på till exempel Facebook.

New York Times-journalisten Kevin Roose skapade i juli Twitterkontot ”Facebook's Top 10”, som varje dygn publicerar en lista över de konton som publicerat de tio inlägg som fått mest kommentarer, reaktioner och delningar på Facebook under de senaste 24 timmarna. Listan består ofta nästan uteslutande av amerikanska konservativa debattörer, inte minst Dan Bongino.

När DN gjort liknande granskningar av sociala medier i Sverige har resultatet varit sig likt – engagemanget för sidor på högerkanten är betydligt större än för sidor på vänsterkanten.

Frågan är också om Parler, som hittills i princip enbart lockat till sig användare på högerkanten, kan bibehålla de användare som har strömmat till plattformen den senaste tiden.

”Om det inte finns någon att bråka med och inga journalister eller medier att reagera på, hur länge kommer det att hålla?”, sa Shannon McGregor, professor vid University of North Carolina, Chapel Hill, till New York Times förra veckan.

