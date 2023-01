Imponerande akrobatik i kaosartade ”Peter Pan går åt helvete”

Fars ”Peter Pan går åt helvete” Av Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields Bearbetning och regi: Edward af Sillén Medverkande: Ola Forssmed, Pernilla Wahlgren, Clara Henry, Andreas T Olsson, Per Andersson, Anton Lundqvist, David Batra, m fl. Scen: Cirkus, Stockholm. Speltid: 2 tim 15 min inkl paus. Visa mer

Att en obegåvad teatergrupp misslyckas med uppsättningen av en teaterpjäs har blivit något av ett metakoncept i Londons West End, med både ”The play that goes wrong” och ”Peter Pan goes wrong” under 2010-talet. Det brittiska succéskeppet seglar ut över världshaven. ”The play that goes wrong” har spelats både på Broadway och Nöjesteatern i Malmö. Peter Pan-fiaskot kommer dock först till Sverige. Att regissören här heter Edward af Sillén är på något vis självklart, detta är något långt mer än en vanlig springa i dörrarna-fars.

Teater Thalia heter halvamatörgruppen med grav missuppfattning om sin egen förmåga – medlemmarna har inte studerat Stanislavskijs system om man säger så. Men efter en stor donation av en Petter Stordalen-figur siktar gruppen högre än någonsin: Nu ska J M Barries gamla ”Peter Pan” sättas upp, berättelsen om hur de tre barnen Darling i drömmarnas land får besök av pojkväsendet Peter Pan som tar med dem till landet Ingenstans där kampen mot Kapten Krok väntar. Detta har Thalia förstås varken dramaturgisk eller teknisk förmåga till, och saker går åt helvete på rad. Inte ens scenografin är färdigbyggd, låtsas man, när ett premiärminglande Cirkus slutligen tar plats i bänkraderna.

Ganska snart står det klart att gänget på scenen är högst begåvade i att vara obegåvade. Eftersom hela teatergruppen Thalia består av pretentiösa fjantar, självupptagna töntar, linslöss, klantskallar och koleriker, så blir alla rollfigurer av ironisk karaktär. Från regissör till statist. Det är på gott och ont. Vi vet inte hur mycket som är spelat dåligt eller ”dåligt” så allt och alla blir bra.

Kanske mest lyckad som dålig är David Batra som barnet John Darling (och Herr Smee) som inte kan memorera en enda replik och måste ha en sufflör ständigt i hörlurarna, där givetvis Sjörapporten och Mix Megapol ibland råkar ta sig in. Å andra sidan ges de mer drivna skådespelarna – framför allt Andreas T Olsson som berättaren, och piraten – inte mycket utrymme att briljera. Anton Lundqvist, som tidigare har gjort ”Peter Pan och Wendy” på Kulturhuset Stadsteatern, är den som lyckas bäst i själva spelet. Och Clara Henrys Wendy Darling sätter inte en fot fel när hon gör fel.

Det är det kroppsliga, de rent halsbrytande scenerna, som tar andan av publiken. Bokstavligen, min bänkgranne verkar vara på väg att svimma flera gånger. Per Andersson – allvarlig konkurrent till Robert Gustafsson i multibegåvning – borde ges en särskild olycksfallsförsäkring. Produktionsinformationens specialeffektskonstruktör, stuntteam och flygtekniker ger en ledtråd till varför.

Tempot höjs och Thalias ”Peter Pan” rinner undan för undan långt bortom räddning. Misslyckandet blir till slut en sådan multiföreställning, i toktempo, och det går så helt hysteriskt åt helvete att skrattsalvorna i salongen nog snarare är ett tecken på att publiken tappat koncepterna och börjat fnittra vansinnigt: ”Alltså, händer det här, ser jag detta?” Hur i helvete – förlåt, men det var de som började svära – får de med sig både sina kroppar och repliker utan att förolyckas.

När Edward af Sillén målar med sin bredaste pensel är det tekniken, och akrobatiken, som blir kvällens största stjärna.

