Imponerande sång och humor när ”Shima is a punk rocker” ger röst åt de som är utan

Humor ”Shima is a punk rocker” Manus, regi och medverkande: Shima Niavarani Scen: Rival, Stockholm. Längd 1 timme och 45 minuter utan paus. Visa mer

Nej, Shima Niavarani är ingen punkare trots att titeln på hennes nya soloshow ”Shima is a punk rocker” anspelar på en gammal dänga av Ramones. Däremot är hon en musikaliskt slipad underhållare med förmågan att röra sig fritt mellan allvar och komik, svidande samhällskritik samt kollisionen mellan Tinderstress, dagens krav och ”romantik från förr”. Det är så att säga en humorshow sprungen ur ett polariserat klimat mellan ”missnöjda vs mest missnöjda”. Trots att föreställningen fått växa fram under ett decennium rymmer den i förbifarten dagsaktualiteter som förvirringen kring ordet snippa och ett famöst ”helg seger”.

Men det börjar med en animerad film, där en tecknad liten superhjälteflicka köper ett vhs band med Michael Jacksons ”Thriller” över disk medan kriget rasar i fonden. Sedan går flykten först från Teheran till Örnsköldsvik innan resan fortsätter genom 80- och 90-talens populärkultur med både ”Forrest Gump” och MTV. När den vuxna och verkliga Shima Niavarani själv tar plats på scen är det med ett kollage av de senaste hundra årens proteströrelser – från suffragetter till dagens Iran – och Genesis gamla ”Land of confusion” som kusligt nog tycks handla om världsläget just nu.

Shima Niavarani har en imponerande sångröst. Foto: Annika Berglund.

Niavarani slog igenom som 19-åring och närmar sig 40 – med allt vad det innebär av verkliga och inbillade åkommor. Hon driver med sin egen scenskräck och katastroftankar. Men framför allt med samtidens besatthet av dylika personliga utvikningar. För det viktiga här är omvärlden och politiken. I ett videoklipp möter hon pappa Bijan Niavarani för att tala om dikten han skrivit på persiska som hon själv inte kan läsa eftersom det var roligare att ”boffa lim i Väsby centrum” än att gå på hemspråk. Sedan förvaltar hon pappas poesi i en dramatiskt mäktig låt innan hon så småningom halar upp det där vhs-bandet med Michael Jackson ur fickan på en rosafluffig fuskpäls.

Att hennes egen livsberättelse gör det möjligt att spänna en båge från barndomens Iran till dagens slagord ”Woman, life, freedom” är mindre relevant än viljan att ge röst åt de som just nu inte har någon. En imponerande vokal kapacitet har hon för övrigt i såväl opera som elektronisk pop. Här ryms såväl en orgasm till Pucciniarian ”O mio babbino caro” och Pet Shop Boys ”Opportunities (Let's make lots of money)” apropå kapitalistisk rovdrift samt ett par egna låtar (med musik skriven tillsammans med Karl Frid).

Man borde inte ha så här roligt i show med så mycket allvar, men det har man eftersom Niavarani behärskar konsten att vara den ”tänkande entertainer” hon länge pratat om.

