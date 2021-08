Imponerande ”The father” en suggestiv thriller om demens

Drama ”The father” Regi: Florian Zeller Manus: Christopher Hampton, Florian Zeller. I rollerna: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, med flera. Längd: 1 tim, 37 min (från 11 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Patriarken är vår sista, stora tragiska diva. Den charmerande, despotiska mannen som vet att hans tid är kommen men tar en sista strid mot en värld som inte längre har plats för honom, bara för att visa oss vad vi går miste om. Det är en tacksam roll. Donald Sutherland i ”Trust”, Brian Cox i tv-serien ”Succession”, Christopher Plummer i ”Knives out” eller ”All the money in the world”, alla har frossat i den silverhåriga, tjusiga och dödsdömda karaktären. För han är också gripande i sin självupptagenhet. Det gör ont att se patriarker dö, varför skulle annars revolutionen tveka?

Patriarken Anthony i ”The father” är ingen mogul eller berömdhet, som de ovan nämnda rollerna, utan en helt vanlig, om än välbärgad, pensionerad, brittisk ingenjör. Mer flintskallig än silverhårig, mer irriterande än tjusig och långt mer utsatt och sårig. Men han har sinne för det storslagna, en passion för opera och en iskall blick för det som inte är vackert och storartat i hans omgivning. Hans trofasta och hjälpsamma dotter Anne, till exempel, som har vårdat honom genom vad som verkar vara minst ett decennium av tilltagande demens och alltid får höra att den andra systern, hon som är borta; henne var det minsann något med.

Det är en mer komplex, känslig, skiftande, gripande roll som kräver en skådespelare på Anthony Hopkins nivå. Om det nu finns någon annan än Hopkins på Hopkins nivå. Spelet mellan honom och Olivia Colman, i rollen som dottern, är plågsamt virtuost, verklighetstroget och fingertoppskänsligt på det där sättet som gör att man helt kapitulerar inför den brittiska skådespelartraditionen även om man egentligen alltid har föredragit den amerikanska. Hur gör de?

Men ”The father” är mer än bara en uppvisning i skådespeleri. Det är framför allt ett grymt och smart manus, närmast en thriller om demens, där förloppet skildras genom den sjukes labyrintiska förvirring.

Florian Zeller, som skrivit pjäsen och regisserar filmen, är en av Frankrikes mest upphöjda, moderna dramatiker. Christopher Hampton, som skrivit filmmanuset, är en flerfaldigt prisbelönt dramatiker- och manusförfattarveteran (kanske mest känd för ”Farligt begär”).

De två författarna leker inte bara med Anthonys subjektiva bild av verkligheten utan också med filmiska, ”objektiva” tillbakablickar, så att man till slut varken vet ut eller in kring vad som hänt när och med vem.

Det klassiska ögonblicket när den demente inte längre känner igen sina allra närmaste, brukar skildras utifrån den utraderades, den bortglömdas perspektiv. Den som möter sin egen mammas, pappas, makes eller makas frågande ”Vem är du?” och förtvivlat svarar ”Det är jag. Din dotter!” När situationen och replikerna dyker upp i ”The father” är det med en twist: kvinnan som säger att hon är Anthonys dotter spelas av en annan skådespelerska än Olivia Colman, så att mattan verkligen dras undan och man känner i varje fiber hur mycket mer skrämmande och omtumlande det ögonblicket måste vara för den demente.

Perspektivet är konsekvent genomfört. Tiden går i cirklar, otrevliga män som Anthony aldrig har sett förut sitter plötsligt i hans vardagsrum och påstår att de är hans svärsöner, eller att han är i deras lägenhet i stället för sin egen, eller att han är på vårdhem fastän han alldeles nyss stod i sitt välbekanta kök och kokade te. Till och med scenografin anpassar sig efter Anthonys blick. Vi bor alla i lådor med dörrar, korridorer, tak och fönster; likriktat inredda med soffor, tavlor, garderober; vare sig de är eleganta edwardianska våningar eller vårdinstitutioner med plastmattor. Hur ska Anthony kunna veta var han befinner sig?

Vanföreställningarna är skrämmande, men de ger också Anthony (och Hopkins) fritt utlopp för grandiosa fantasier och tillstånd att vara grym, dikta ihop alternativa verkligheter och driva alla till vansinne. När han ibland inser sakernas verkliga, torftiga, tillstånd (till tonerna av Bizets ”Pärlfiskaren”) blir sorgen nästan övermäktig. Det är också först då vi kan se honom med Annes trots allt kärleksfulla blick.

Allra vackrast är filmen i sällsynta ögonblick av lättnad: När Anthony packar upp sina matvaror, väntar på att tevattnet ska koka, tar ett par danssteg och tankspritt stoppar plastpåsen i fickan. När en pojke försöker sparka boll med en plastpåse utanför fönstret. När regissören tillåter sig lite positiv, flummig tidlöshet.

För även om allt är imponerande skrivet, starkt spelat, suggestivt filmat och tjusigt tonsatt, så är det något som håller filmen tillbaka. Själva perfektionen, det konsekventa och konstruerade, gör den helt enkelt en aning stum.

Man kan sakna mer surrealism, som när Luis Buñuel använde olika skådespelare i samma roll i ”Begärets dunkla mål” eller mer thriller, som i Christopher Nolans ”Memento”, som är lika konsekvent när det gäller att se verkligheten genom en skadad hjärna, men lyckas kombinera cirkelgången med en obönhörlig framåtrörelse mot gåtans lösning.

Här finns förstås, i enlighet med sjukdomen, ingen klarhet att få, bara ett sammanbrott. Å andra sidan: vilket sammanbrott! Utan Hopkins hade det visserligen aldrig gått att ro iland, men nu är det ju han och då är mycket förlåtet.

Se mer. Tre andra filmer om minnesjukdomar och relationer: ”Iris” (2001) med Judi Dench, ”Away from her” (2006) med Julie Christie, ”Falling” (2020) med Viggo Mortensen.

