”In the heights”: Underhållande feel good som snabbt dansar ut minnet

Musikal ”In the heights” Regi: Jon M. Chu Manus: Quiara Alegría Hudes, Lin-Manuel Miranda I rollerna: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace mfl. Längd: 2 tim 23 min (Barntill. år) Språk: engelska, spanska. Visa mer

I början av 60-talet spelades varken den svärmande Maria (Natalie Wood) eller Sharksledaren Bernardo (George Chakiris) av puertoricaner. Med ”West side story” (1961) kom också en rad stereotyper om latinamerikaner som länge levt kvar på film. Filmskaparen Lin-Manuel Miranda har gjort det till sin uppgift att göra upp med dessa och ta Hollywood på en inkluderande resa med succémusikaler som ”Hamilton” (2020). Till sin hjälp har han den här gången en annan normbrytare, regissören Jon M Chu (”Crazy rich Asians”).

Miranda har redan vunnit flera Tonystatyetter för denna ”Do the right thing”-doftande musikal som följer en grupp ungdomar i stadsdelen Washington Heights i New York. Usnavi som drömmer om att öppna restaurang hemma i Dominikanska republiken och vännen Nina som precis återvänt med svansen mellan benen efter en utflykt till Stanforduniversitetet. På sina späda axlar bär hon hela områdets drömmar om ett bättre liv. Miranda dyker själv upp i en liten cameo som piragua – försäljare (en puertorikansk iskrossdessert).

Alla som har sett ”Hamilton” kommer att känna igen pratsången som onekligen är något av en vattendelare. För egen del föredrar jag de sjungna musikpartierna och dansscenerna. Blandningen av salsa och krump, hiphop och merengue, engelska och spanska är filmens verkliga styrka. Särskilt den ständiga språkhybriden som på ett autentiskt sätt återspeglar den språkblandning som existerar överallt på jorden utom just på vita duken. Varje storstad har ju i dag en egen dialekt uppbyggd på ett eller flera lokala språk. Varför syns det så sällan i populärkulturen? Här skapar det viss autenticitet i en för övrigt rätt så övertydlig och sagobetonad berättelse.

Foto: Macall Polay

Alla riktigt bra musikaler kräver dock någon slags svärta för att inte fastna i det glättiga – oavsett om hotet utgörs av nazister, ljudfilm eller pajälskande seriemördare. Här dukas flera möjligheter upp: andra generationens romantisering av föräldrarnas hemland, rasismen inom den akademiska världen och situationen för de papperslösa. För att inte tala om pressen klassresenären känner inför att förverkliga alla sina grannars drömmar. När ingen av dessa frågor utvecklas blir den friktionsfria goa smältdegeln av människor i utsatthet i sig en slags feel good-kliché.

Det är tydligt att Miranda är en utpräglad entertainer som främst utkämpar sin politiska kamp genom en diversifierad casting, karaktärer och miljöer. Det gör att filmen fyller ett viktigt tomrum samtidigt som den dansar ut ur minnet så snart man lämnat salongen.

