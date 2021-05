”In treatment 4” bjuder på tabubrytande samtalsterapi

Kanske började allt med Lorraine Braccos psykoterapeut som tålmodigt försökte behandla den otåliga gangsterbossen Tony Soprano Jennifer Melfi från ”Sopranos” var naturligtvis inte tv-historiens första terapeut men hon öppnade dörren på vid gavel för sina kollegor i början av den gyllene tv-serieeran. Under de senaste tjugo åren har psykoterapeuter blivit standard i olika typer av tv-serier som hjälpt till att normalisera terapisessioner och avstigmatisera psykisk ohälsa.

I detta sammanhang kan man nog inte överskatta betydelsen av Hagai Levis hyllade tv-serie ”In treatment” (2008-2011) som baserades på hans israeliska förlaga ”Be tipul”. I den amerikanska versionen spelade Gabriel Byrne den lågintensiva New York-terapeuten Paul Weston som själv gick i terapi hos sin kollega Gina Toll (spelad av Dianne Wiest).

Att serien har väcks till liv just nu är ingen slump. För serieskaparna Jennifer Shur och Joshua Allen var en av de bärande tankarna bakom denna reboot att fånga upp en kollektiv oro och psykiska spänningar i spåren av pandemin.

– Vi ville hedra den amerikanska originalversionen och samtidigt uppdatera serien så att den verkligen känns som 2021, säger Jennifer Schuur som också är producent.

Uzo Aduba i ”In treatment 4”. Foto: HBO

Även om ”In treatment 4” bygger på samma koncept som tidigare - samtalsterapi med en patient per avsnitt – så beslutade de sig för att flytta serien från östkusten till västkusten och byta ut Paul Watson mot Brooke Lawrence.

– Det gav oss en möjlighet att få in en mer blandad skådespelarensemble. Och vi kände att vi hade en möjlighet att säga några viktiga saker om vår samtid på ett modernt sätt, saker som proteströrelsen Black Lives Matter, metoo-rörelsen, samt teman som toxisk manlighet, psykiska problem och missbruk, säger Jennifer Schuur som tidigare arbetat med serier som ”Min fantastiska väninna”, ”Unbelievable” och ”Big love”.

Hennes kollega Joshua Allen, kallar originalet för ”Moderskeppet” och berättar om hur de ägnade flera möten enbart för att se till att Lawrence skulle ha samma sorts akustiska vågmaskin som Watson hade på sin mottagning. I nya säsongen spökar Gabriel Byrnes rollfigur i bakgrunden som ett slags faderfigur, numera ”känd från tv” och en slags superterapeut för hela USA. Man behöver inte vara yrkesman för att förstå att Brooke Lawrence har ett komplext förhållande till sin mentor eftersom hon aldrig svarar när hans namn dyker upp på mobiltelefonens skärm.

Joshua Allen tar emot ett pris som producent för tv-serien ”Empire” (2016). Foto: Alamy

Även om terapi inte är någon bristvara i tv-världen, så vill Joshua Allen göra den till en angelägenhet för långt större kretsar än den vita medelklassen på Manhattan. Han har en tydlig agenda med att göra Brooke Lawrence till en svart kvinna.

– Jag växte upp i en familj och miljö där det var mycket tabun kring terapi. Trots att hela min familj egentligen behövde terapi - utan att veta om det – så möttes jag av attityden: ”Du är ju inte galen, så varför måste du gå i terapi?”. Så det finns fortfarande mycket stigma kring detta, särskilt i icke-vita samhällsgrupper. Så det kändes viktigt på ett personligt plan att bara få göra tv för att visa att vi alla behöver detta, säger Joshua Allen som tidigare har producerat Lee Daniels serie ”Empire” med bland andra Taraji P Henson och Terrence Howard.

Allen fick upp ögonen för Uzo Aduba redan för tio år sedan när hon spelade i uppsättningen av ”Godspell” på Broadway. Det var långt innan hon blev känd som den psykiskt instabila kåkfararen Suzanne ”Crazy Eyes” Warren i Netflix-serien ”Orange is the new black” eller som Shirley Chisholm i verklighetsbaserade HBO-dramat ”Mrs America”, den första afroamerikanska kvinna som valdes in i den amerikanska kongressen.

Bild 1 av 2 Taylor Schilling och Uzo Aduba i "Orange Is the New Black." Foto: Paul Schiraldi Bild 2 av 2 Uzo Aduba som Shirley Chisholm i ”Mrs America” Foto: Sabrina Lantos/FX Bildspel

Inför inspelningen av ”In treatment 4” ville Aduba göra något eget och valde medvetet att inte sträcktitta på de tidigare säsongerna. Efter att ha gjort några stickprov konstaterade hon snabbt att serien i grunden handlar om två personer som samtalar med varandra.

– Nya säsongen bygger ju på samma koncept, men jag har aldrig tidigare sett att ett samtal om psykisk ohälsa kretsade kring en rollfigur som såg ut som jag. Det som lockade mig att göra serien var att den är att slags tvärsnitt av så många olika människors upplevelser. Och det var första gången jag kände att jag kunde se mer av mig själv i en rollfigur, förklarar Uzo Aduba.

Uzo Aduba Född 1981 i Boston, växte upp i Medfield, Massachusetts. Båda hennes föräldrar kommer från Nigeria. Utbildad vid Boston University. Slog igenom i tv-serien ”Orange is the new black” som Suzanne ”Crazy Eyes” Warren, en roll som gav henne två Emmy-priser 2014 och 2015. För samma roll nominerades hon också för en Golden Globe 2015. Visa mer

Under säsongen tar hon sig bland annat an den bipolära Eladio, den villkorligt frigivna bedragaren Colin och den unga Laila som känner sig fångad och har tappat kontrollen över sitt eget liv. Men serien kretsar också kring Brookes personliga problem, däribland hennes lika långvariga som struliga relation med sporadiska pojkvännen som spelas av Joel Kinnaman.

Uzo Aduba och Joel Kinnaman i ”In treatment 4” Foto: HBO Nordic

Gabriel Byrne har vid upprepade tillfällen berättat om hur krävande det var att göra rollfigur som sitter i en terapifåtölj, inte minst hur svårt det är att spela någon som ska lyssna aktivt med ett slags professionell ”terapimask” som inte ska röja personliga känslor. Även Uzo Aduba är inne på samma spår.

– Detta är lätt en av de tuffaste roller jag har gjort och den svåraste när det handlade om förberedelser. Det kändes som om jag var tvungen att stretcha inför varje inspelningsdag. Jag är ju med i varje scen, i varje avsnitt. Det påminner ju om tv-teater och gav mig samma pirrande känsla som när jag står på scen. Men även om jag hade fjärilar i magen så är det också det mest tillfredsställande och utvecklande upplevelserna jag någonsin har haft, säger Uzo Aduba.

Uzo Adubas Dr Brooke Lawrence tar emot patienter i hemmet i ”In treatment 4”. Foto: HBO

Brooke Lawrence är en chic terapeut som lever i en karantäntillvaro i en flott 60-talsvilla och är redo för sina patienter i vått och torrt. Till skillnad från sin föregångare har hon en betydligt vassare klädkod och håller stilen också när hon, som i första avsnittet, tvingas ha zoom-terapi under en lockdown.

– Brooke Lawrence är till exempel en annorlunda terapeut än Watson eftersom hon tar med sig mycket mer av sig själv in i rummet med sina patienter. Det är ju en filosofi som bygger på att hon delar med sig av sina egna känslor och livserfarenhet för att göra patienterna med sårbara, ärliga och öppna, säger Uzo Aduba.

Uzo Aduba Foto: Alamy

