Indiana Jones-franchisen är gruvvagnen som vägrar sakta ner

”Hur gammal är du, typ 80?” Shia LaBeoufs skinnknutte gör sitt bästa för att förolämpa silverräven bakom skrivbordet som, visar det sig senare, är hans far: Indiana Jones. Spelad av en då 64-årig Harrison Ford.

Redan då framstod ”Indiana Jones och kristalldödskallens rike” (2008) – den fjärde i serien – som ett något försenat tillskott i en nog så fyllig franchise. Utöver originaltrilogin finns böcker, serietidningar, spinoff-serien ”The adventures of young Indiana Jones” och några tv- och dataspel.

Nu, femton år senare, repriserar Ford sin gamla paradroll. Och den här gången har han faktiskt hunnit bli prick 80. Inte för att det verkar hindra honom från att inta Croissetten för världspremiären av årets storfilm i Cannes: ”Indiana Jones and the dial of destiny”. Där vi ännu en gång ser Indy ge sig ut i världen för att hindra onda krafter från att lägga beslag på en mäktig artefakt.

Även fyran hade premiär i Cannes. Kanske säger prestigefestivalens omfamning något om Spielbergs status i auteurismens högborg. ”Sugarland Express” fick manuspriset 1974 och ”E.T” var avslutningsfilm 1982. Kanske säger det något om postmodernismens fullväxt i filmvärlden i stort. Få är väl cinefilerna i dag som reflexmässigt förkastar självreflexiva storfilmer? Som pliktskyldigt skiljer på brett och smalt, fult och fint.

En som aldrig riktigt gjort det är George Lucas, som i karriärens vagga gick från tankenötsdystopin ”THX 1138” (1971) till den nostalgiska ungdomsfilmen ”Sista natten med gänget” (1973). Hans kärlek till barndomsåren var så stark att han en premiärnervig dag 1977 (på Hawaii för att ducka öppningshelgen för ”Stjärnornas krig”) presenterade sitt drömprojekt för vännen Steven Spielberg. Han ville uppdatera 1930-talsmatinén för modern publik. Göra en B-filmernas A-film, om en äventyrslysten arkeolog som jonglerar universitetsprofessur med sena fester och nattfösare, snabba fordonsjakter och farliga fällor i gravar, grottor och tempel. Hjälten skulle heta Indiana Smith.

Som tur var fick Spielberg honom att ändra efternamn, men i övrigt var stenbumlingen i rullning. För att producera lockade duon till sig Spielbergs partners från tv- och filmbolaget Amblin Entertainment: de blivande makarna Frank Marshall och Kathleen Kennedy. Manusförfattaren Lawrence Kasdan rekryterades och bjöds in till en veckolång storykonferens, fylld av intensiva samtal som lade grunden till första utkastet.

”Låt oss göra den bästa deal som någonsin gjorts i Hollywood”, ska Lucas ha sagt till Spielberg. Studiorna var inte lika pigga på att göra tidernas dyraste B-film, men till sist tackade Paramount ja. Även folk som struntar i bolag lär ha lagt märke till deras logotyp i Indiana Jones-filmerna – det väldiga berget som i varje inledning följs av en sömlös övertoning till en visuellt snarlik öppningsbild. Ett grepp som i sig illustrerar filmernas förmåga att levandegöra det förflutna, förena det lekfullt konstnärliga med det superkommersiella.

Några åkattraktioner, flipperspel och otaliga andra merchprodukter senare har vissa saker förändrats. Andra desto mer – inte minst det politiska klimatet som filmerna släpps i. Serien handlar trots allt om en hjälte som, med kritikern Molly Haskells ord, är ”en gravplundrande imperialistisk legosoldat som rånar tredje världens kulturer och dödar urinvånare”.

Knappast kan väl allt detta skyllas på tidens anda? Sedan har ju Indys charm alltid varit minst sagt gammalmodig. Han är en karlakarl som kan avsluta en replik med ”honey” och ett snett leende, men ändå få manshatande skeptikers hjärtan att smälta.

I en bransch där ung skönhet, slimmade sexpack och hårtransplantationer är standard står den fårade Ford stark som ett slags motkulturell krutgubbe. ”Han är bokstavligen ett förkroppsligande av alla blåmärken, brutna ben och många års kast mellan väggar och golv”, säger femmans regissör James Mangold, som tidigare skildrat åldrade actionhjältar i såväl ”Cop land” (1997) som X-Men-spinoffen ”Logan” (2017).

”Indiana Jones and the dial of destiny” är den första i huvudserien som inte regisseras av Steven Spielberg. Kanske har han inte orken kvar? Sist han filmade Ford i fedorahatt ska det ha krävts några dagar bara för att hitta tillbaka till rytmen. Under åren mellan trean och fyran hade Spielberg trots allt hunnit göra bland andra ”Schindler's list” (1993), ”Amistad” (1997), ”Rädda menige Ryan” (1998) och ”Minority report” (2002) – betydligt mörkare verk än majoriteten av Amblingrundarens 80-talssuccéer.

Foto: Lucasfilm

Åren har gått och tiderna har förändrats. I en recension av fyran beskrev Fredrik Strage hur Ford såg ”lika grådammig ut som mumierna han gräver fram” (Dagens Nyheter, 23/5 2008). Och det här om en skådespelare som redan i den tredje filmen från 1989 får höra från en skurk att han, i dubbel bemärkelse, hör hemma på ett museum.

Om inte annat påminns man om mäns generösa bäst före-datum i Hollywood. Fast har själva filmserien hållit sig lika pigg och fräsch? Eller är femmans existens ett tecken på desperation? En ålderskris för det gamla Hollywood, som på 1960-talet kallades för ”det nya Hollywood”.

Som helhet ger den bakåtblickande Indiana Jones-pentalogin en bild av ett visst storfilmsfenomen. Som bredde ut sig rejält runt premiären av ”Jakten på den försvunna skatten” (1981), men vars framtid ser allt osäkrare ut. Marken skakar under branschfötterna. Många väljer bort biografen för skärmar, där det inte finns en lika självklar plats för påkostade nostalgikickar i vidfilmsformat.

När Ford skadade axeln under inspelningen av femman skojade nättidningen Drudge Report till det med rapporter om ”Indiana Bones”. Själv är Ford inte pigg på att plocka humorpoäng med billiga åldersskämt – i en profil för Hollywood Reporter (8/2 2023) nämner han att sådana skämt ströks ur tidiga manusutkast.

Foto: Jonathan Olley/Lucasfilm Ltd

För dagens teknik är emellertid åldern snarare en utmaning än ett hinder. Till femmans återblickande prolog användes föryngringsteknik för att ge Ford en digital botoxkur. Som underlag fanns rörligt material från de många gig som skådespelaren gjort för George Lucas-grundade Lucasfilm, inklusive ”Star wars”-filmerna. ”Jag kan spela scenen, och de kan med AI sortera varenda jävla meter film för att hitta mig i samma vinkel och ljus. Det är bisarrt och det funkar och det är mitt ansikte”, berättar Ford för Hollywood Reporter.

Att just hans ansikte skulle finnas i den där bildbanken var inte alltid så självklart. Toppkandidaten för att spela Indiana Jones var Tom Selleck, som gjorde en lysande provfilmning. Tv-bolaget CBS var dock snabba med att låsa honom till serien ”Magnum P.I.”. När Spielberg senare såg en grovklippning av ”Rymdimperiet slår tillbaka” (1980) slogs han av att rätt man hela tiden stått mitt framför näsan på dem.

I ”Jakten på den försvunna skatten” (1981) möter vi då första gången Indiana Jones, dramatiskt introducerad med skuggor och silhuetter. Som om han redan från start är en kär syn, en gammal älsklingsfigur från vår kollektiva barndom. Återförenad med den sprittåliga gamla flamman Marion Ravenwood måste Indiana Jones slåss, sparkas, piskas och akta sig för giftormar för att hinna före ockultbesatta nazister till Förbundsarken, guldkistan som sägs rymma de tio budorden.

Inspelningen var svettigare, snabbare och billigare än planerat. Öppningshelgen var inte lika spektakulär som man hade hoppats på, men filmens livslängd på bio var oerhörd. Småningom gick den om ”Grease” (1978) och blev Paramounts största hit. Väl släppt på video passerade den marknadens toppsäljare ”Jane Fonda’s workout” (1982).

Tvåan ”Indiana Jones och de fördömas tempel” är en så kallad prequel, alltså en uppföljare som utspelas innan föregångaren. I det här fallet 1935 i stället för 1936. Jones får hjälp av den hysteriska nattklubbssångerskan Willie och den kinesiska lillbusen Short Round (Ke Huy Quan från ”Everything everywhere all at once”) för att rädda kidnappade barn från en kult i Indiens regnskog.

Ritualoffer, utslitna hjärtan, barnkidnappning, svart magi – det är en betydligt mörkare historia än ettan. Så pass att det dröjde ända till några få dagar innan premiären för att MPAA skulle gå med på att sänka åldersgränsen från R (vuxet sällskap krävs för alla under 17) till barntillåtna PG. Lucas har förklarat tonskiftet med att han under tiden genomgick en skilsmässa.

När så det var dags att göra trean, ”Indiana Jones och det sista korståget” (1989), fanns en vilja att göra något nytt inom det mallade formatet. Den här gången med ett tydligt åldersfokus i en berättelse som sträcker sig från ungdomens 1912 – en ursprungshistoria i rapidfart med River Phoenix som unga Indy – till ett andravärldskrigsskakat 1938, där en äldre Indy återförenas med sin far.

Foto: David James

Som vanligt bjuds det på rafflande jakter, humoristiska flörtar och otäcka odjur i stil med råttor, ormar och nazister. Självaste Adolf Hitler dyker upp i en scen där han, intill ett bokbål, greppar pennan och signerar en dagbok åt en nervös Indy i förklädnad.

Mottagandet av de tre första filmerna har skilt sig något, men när de väl hyllats och kritiserats har lägren sett ungefär desamma ut. Kärleksfulla pastischer och åkturer som väcker barnasinnet till liv, menar vissa. Tomt ekande nostalgi med imperialistiska förtecken, menar andra.

I den livade monografin ”Make Spielberg great again” (2020) beskriver den konträra kritikern Armond White ”den mest problematiska filmserien i Hollywoods historia”. Han dömer ut ”...de fördömas tempel” som rasistisk, ytlig och överkondenserad. ”...det sista korståget” lyfts däremot fram som ”den mest intelligenta eskapistfilmen som kommit ut ur Hollywoodetoset”.

Omdömet grundar sig dels på prologens förläggning till ökentorra Utah, vilket White ser som en blinkning till John Fords västernfilmer. Dels genom rollsättningen av Sean Connery – för White inte är så mycket Bond som en symbol för det brittiska imperiet. Sökandet efter den heliga Graal – och än viktigare: pappans uppmaning i slutet om att Indy bör lämna den bakom sig – blir en konfrontation av historiemytologisering, menar White. Amerikansk äventyrsfilm ställs intill korståget och de båda erkänns som ”ideologiska krigsmaskiner”.

En annan intressant aspekt med trean är hur öppet den närmar sig det åldrandetema som även genomsyrade föregångarna. För att hitta sin försvunna far, måste Indy hitta Graalen – bägaren som ska ha använts vid den sista måltiden. Och som i denna film har kraften att ge evigt liv.

Foto: Entertainment Pictures

Liksom ettans Förbundsark och tvåans Sankarastenar är graalen en så kallad MacGuffin, ett föremål som främst driver handlingen framåt. Samtidigt är det svårt att blunda för dess större funktion i en filmserie som föddes ur Lucas längtan efter barndomens kultur. Som så desperat lutar sig mot barnasinnesväckande åkturssekvenser med historiska referenser som sätter färg på det förflutna.

Ett förflutet som kräver viss försiktighet, sett till de kulturimperialistiska garderobsskelett som belysts av Molly Haskell, Armond White och många fler. Genom att kroka fast äventyren i historiskt sprängstoff blir filmerna politiska per automatik. Exempelvis ville kommunistpartiet i Sankt Peterburg förbjuda fyran från att visas, med hänvisning till dess historieomskrivning och framställning av ryssar som de enda kärnvapenkrigshetsarna.

Är det verkligen värt att brusa upp sig så över dessa matinéäventyr? I intervjuer framgår det att upphovspersonerna, om än en smula naivt, bara vill underhålla. Göra oskuldsfull, nervpirrande och spännande attraktionsfilm. Bioupplevelser som är helt och hållet gjorda för publiken.

Fast för vilken publik då? Kan mannen med fedorahatt och piska mäta sig med superhjältarna? Hur sugen är världspubliken på att se en axelskadad 80-taggare jaga skatter?

Just åldern verkar dock inte vara ett problem, om man ska tro analysfirman National Research Group. Nyligen gjordes en undersökning om vilka skådespelare folk helst ser på bio. Ford hamnade på femtonde plats, efter bland andra Tom Cruise, The Rock och Brad Pitt. Genomsnittsåldern på topp 20? Hisnande 57,5 år.

En tröst för alla ålderskrisare som väntar på sena genombrott, men siffran kan också läsas som en signal på att en viss typ av stjärnkultur är på utdöende. Något som inte ens den mest moderna föryngringsteknik lär kunna råda bot på.

Nåja, förr eller senare kommer vi alla att dö. Även Ford, Spielberg och Lucas. Till slut kanske även storfilmen och biografkulturen. Hör hela bunten hemma på museum? I sådant fall står jag redo att omfamna min cinefila gubbighet och svara: ”Det gör jag också!”

