Ingemar Fasth: Hon tackade nej till ett pris från presidenten

USA-valet 2020

Genom de båda fönstren ett morgonljus. Det stora trädet i den lilla parken fäller sina löv från toppen, ännu en tämligen rik och rostfärgad sky runt grenarna.

Det är morgon efter kvällen då lättnaden briserade. Ensam i stan, fylld av glädje skriver jag till två människor tvärs över havet. Jag skriver att nu kan jag börja planlägga min resa till deras land. Till östkusten där Claire Messud befinner sig och därefter det långa klivet till Kalifornien och George Saunders.

…och när jag ändå är där – varför inte blicka norrut, över gränsen – så att min resa bildar en triangel. Till Kim Thúy i Montreal.

Men denna morgon läser jag ingen av dem.

I stället en poet jag hörde talas om i unga år och först nu har förstånd att upptäcka: Adrienne Rich (1929-2012). En diktning klar som vatten, stadigt förankrad i sin radikala humanism.

1997 tilldelas hon ett prestigefyllt pris av Clinton-administrationen.

Hon avböjer det med följande ord:

I could not accept such an award from president Clinton or this White house because the very meaning of art, as I understand it, is incompatible with the cynical politics of this administration ... [Art] means nothing if it simply decorates the dinner table of the power which holds it hostage.

En konsekvent hållning, värd respekt.