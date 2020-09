I Svenska Akademiens IT-policy står att ”ingenting som har att göra med Nobelpriset ska någonsin kommuniceras via e-posten. Allt ska tas i analog form eller via telefon.”

Enligt Mats Malm är detta en regel som följs strikt även under coronapandemin, även om Akademien under våren tvingades genomföra sina sammankomster just via e-post.

”Ingen kommunikation kring Nobelpriset sker via e-post. Vi har återupptagit de fysiska sammankomsterna, trots att inte alla kan ta sig till Börshuset”, säger Mats Malm i en mejlkommentar till DN.

Han tillägger att kommunikationen med ledamöter som inte kan delta fysiskt ”sker på flera olika sätt beroende på ämne”.

Under det senaste året har två av ledamöterna i Akademien avlidit: Kristina Lugn och Göran Malmqvist. Pandemin satte stopp för nya inval under våren men i höst hoppas Akademien kunna ge besked.

”Avsikten är att presentera nya inval i god tid före högtidssammankomsten”, den ständige sekreteraren.

Nobelpristagaren i litteratur tillkännages den 8 oktober. Sedan tidigare har meddelats att Nobelbanketten ställs in, och att prisceremonin äger rum digitalt.