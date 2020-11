Ingen lär bli besviken på AC/DC:s nya album

Hårdrock AC/DC ”Power up” Sony Visa mer

Feminism och samtyckeslag är inget som AC/DC grubblar över, om man säger så. På nya albumet sjunger de ”If you reject me, I’ll take what I want” (i ”Rejection”), och har döpt en låt till ”Money shot” efter en term från porrindustrin. Men något annat kanske man inte heller ska förvänta sig? Varje genre har sina formler och klichéer. Det här bandet med sin grabbmentalitet och sina dånande riff konserverades redan på 1970-talet. De har aldrig brytt sig om att förändra sig. De liknar andra band som håller fast vid en serietidningsartad image och minimalistiskt nerstrippad rockmusik, som ZZ Top eller Ramones.

AC/DC är som eviga tonårskillar, fast de nu kommit in i pensionsåldern. För några år sedan dog kompgitarristen Malcolm Young efter att ha blivit dement, och nya skivan ”Power up” är en hyllning till honom. Lillebror Angus har rotat fram låtskisser som de skrivit tillsammans.

Jag är fascinerad av att Brian Johnsons kraxande röst fortfarande håller ihop och hur deras självsvängande boogie är effektiv som en fyrhjulsdriven jeep. De gör sitt jobb ungefär som en svetsare eller en snickare gör det. Ingen lär bli besviken, inte heller överraskad (möjligen av ”Through the mists of time” som nästan liknar en ballad). ”Power up” är helt enkelt funktionell, och mer kan man kanske inte begära.

Bästa spår: ”Kick you when you're down”

