Ingen tycks ha någon estetisk idé om hur John Holm ska låta 2021

Fördelen med att försvinna är att man inte åldras som artist. Ingen behövde höra John Holm gå vilse i en synthpark i Polarstudion, spela in en salsaskiva med Dana Dragomir på panflöjt eller förnedra sig i Melodischlagerfestivalen.

Minnet av honom, som det formades av de tre klassikerstämplade skivor han gjorde mellan 1972 och 1976, har förblivit någorlunda intakt genom åren.

Sedan är det förstås en tacksam dramaturgi. Näst efter att dö är det ett säkert recept att försvinna. Det får fansen att undra och ryktena att gå. John Holm har försvunnit flera gånger. Först var det sjukdomar, sedan åren i USA, mer sjukdom och allmän tillbakadragenhet. Han ställde in en turné 1975 och det dröjde fyra decennier innan han klev upp på en scen igen. Nu är han tillbaka och på resa genom landet. Men det finns förstås en risk i detta, både för honom och för publiken.

Konserten på Södra Teatern visar tydligt varför en comeback kan vara ett vågspel. Svenskt musikliv präglas för det mesta av enorm professionalitet, på gott och ont givetvis. Men den här konserten kan vara något av det mest amatörmässiga jag sett på en stor scen. Ljudet är dåligt rakt igenom, med märkliga nivåer där sången är låg, basen hög, gitarrer kommer och går.

Holm bjuder in publiken i något slags gruppdiskussion på ämnet. Alla vill vara med och komma med förslag, men det löser inte problemet. Hans son, Alex Holm, har en diffus roll att spela. Ibland sufflerar han sin far när han glömmer texterna, ibland spelar han hyfsat munspel, men oftast inte. Övriga musiker är ok, men det finns ingen estetisk idé över huvud taget.

Ingen tycks ha kontroll över hur John Holm ska låta 2021 och resultatet blir en fullkomlig slumpmässighet. Vissa låtar blir till trist blues, andra kommer ut som okej 70-talshårdrock och plötsligt får de till det ordentligt. ”Vid ett fönsterbord mot parken” är oerhört fint arrangerad.

Men sen kliver Holm av scenen och in kommer Stefan Sundström och gör – fullkomligt omotiverat – en egen låt. Varför?

John Holm stämmer gitarren i evigheter, bläddrar frenetiskt i sin pärm med texter. Men han sjunger verkligen fint fortfarande. Rösten är ljus, bräcklig och uttrycksfull. Och så är han snygg i sitt vita hår och svarta sotarmössa. Ögonen glimmar fortfarande skarpt i mörkret.

Men eftermälet får sig så klart en törn. John Holm hade förtjänat en riktig produktion och musiker med en tanke om vad som en gång gjorde sångerna så starka och omtyckta, en ljudtekniker som kan ljud. Och själv hade John Holm kunnat vara en aning mer fokuserad.

Jag tänker att vi gör bäst i att glömma att den här kvällen hände och ger honom en ny chans.

