Ingen under fyrtio kommer att fatta något av Jörgen Linds poesi

Diktsamling Jörgen Lind ”Reservatet” Albert Bonniers förlag, 92 sidor Visa mer

Jag känner mig urgammal när jag läser Jörgen Linds poesi. Delvis i positiv mening. Det här är ingen text för snorvalpar. Ingen under fyrtio kommer att fatta nånting över huvud taget. Om de inte är djupt deprimerade, alltså. Eller olidligt brådmogna.

I nya diktsamlingen ”Reservatet” är det nämligen, precis som i flera av Linds tidigare böcker, väldigt sent på jorden. Eller åtminstone väldigt sent i kärlekens reservat, där det nu pågår ett uppbrott. Två uppgivna personer har glidit in i ”Den väldiga och vidöppna förtegenheten”, efter ett långt liv tillsammans. ”Jag vill bara veta vad det är vi överger nu, två blottställda bylten som snart släpper varandra”, skriver Lind.

Omslaget föreställer en brinnande stuga. Det trygga hemmet är i upplösningstillstånd:

”En människa reser sitt hus, tar hand om det hon samlat. Samlar på sig och tror sig vara i huset. Men väggarna är tunna och golvet är bräckligt. Angreppen av vatten och vind. De bärande balkarna som inte längre bär något”.

Det är inte precis någon härlig frihet som väntar i ruinerna av det söndermalda samlivet. Men samtidigt finns det starka stråk av något överjordiskt i relationen mellan diktjaget och partnern, i bilden av den tomma framtiden, och inte minst i minnena. Trots allt har de kvar förmågan att se förgänglighetens skönhet. Det Lind sysslar med kan därför kallas förgängelsekunskap: det är en melankolisk insikt om att sorger är allmängiltiga snarare än privata. Det sorgliga är inte längre sorgligt enbart för att, exempelvis, en specifik älskad försvinner eller dör. Det sorgliga är sorgligt eftersom man förstår att även de som sörjer denna specifika älskade snart ska försvinna och dö, inklusive barnen.

Insikten om att allt glider en ur händerna kan också vara vacker. Och i Linds nya bok är det just den kontrasten som bär dikterna.

Men det säger sig självt att temat också balanserar på banalitetens och rentav sentimentalitetens gräns, och stundom frestas jag att avfärda Lind som självömkande snubbe och drama queen. Språket i vissa partier är nästan pinsamt andlöst och flämtande, det liknar en flackande låga, förstärkt av interpunktionen. Tre punkter, det oavslutades skiljetecken, ger en drömsk och undflyende känsla när det används i överflöd. Skiljetecknet dyker också upp som grafisk bild mellan sviterna.

Men det finns också ett annat ord för stämningen av rotlöshet och hemlängtan: den är bitterljuv. Eller: passionerad. Risktagande. Ja, Lind vågar ta risken att bli löjlig. Just därför blir han det aldrig.

Och han förnekar inte heller nostalgins och minnenas förrädiskt sövande och rentav lögnaktiga natur. ”Salongsnarkosen” är ett annat ord för tryggheten. Reservatet är såklart också ett fängelse med dålig luft. Reservat tenderar att bli just det: instängda och utan sammanhang med den övriga världen. Familjelivet är inte väsensskilt från en sekt.

Den stora frågan blir i stället om det är någon skillnad mellan en levande människas döende och en slocknande känsla av kärlek

Lind är inte heller omedveten om att skilsmässotematiken är lika sliten som det trötta parförhållandet: ”Det är den sedvanliga dramaturgin, en åldrande trop /…/ Det har berättats många gånger”.

Men mot slutet händer något oväntat, som rycker upp mig ur den mysigt dödslängtande och perverst romantiska dysterheten. Efter en tid av åtskillnad möts paret på ett fik, och en rent konkret fysisk sjukdom kommer in i texten med plötslig och rå tydlighet: ”Det blev platt och bra, säger du, det är bara så ledsamt med håret. De båda brösten, lymfkörtlarna i vänster armhåla.”

Kanske är det denna sjukdom som har varit orsaken till separationen hela tiden. Vid en omläsning börjar jag tvivla på min egen tidigare tolkning. Handlar detta verkligen om en vanlig äktenskaplig skilsmässa? Är det inte snarare så att ena parten lämnar reservatet genom att vara döende på riktigt, eller åtminstone mycket sjuk?

Men vilket virke den nedbrunna stugan har bestått av är egentligen mindre intressant. Den stora frågan blir i stället om det är någon skillnad mellan en levande människas döende och en slocknande känsla av kärlek. Lind ger inga svar. ”Det finns inget slut som vi ska till”, skriver han. Boken avrundas med bilden av ”De sandfyllda kranierna. Vinden”. Det är förgängelsens vind som blåser vidare utan några punkter alls.

