Inger Edelfeldt: Varning för kritiker som läser överdrivet subjektivt

När jag var väldigt ung skrev jag recensioner, inte mogen för uppdraget alls. Mina egna referensramar var det givna rättesnöret. Jag raljerade, slog hårt mot det tråkiga eller dumma och hyllade det som bjöd in just mig.

Efter nästan femtio år som författare har jag själv blivit recenserad ett otal gånger. Dessutom har jag läst oräkneliga utlåtanden om andras kulturskapelser. Ibland har de upprört mig, ibland gjort mig glatt nyfiken, ibland väckt min barnsliga skadeglädje. Det senaste exemplet på hur otroligt olika man kan uppleva en kulturyttring, är väl reaktionerna på ”Händelser vid vatten” (både tv-serien och Ekmans bok).

Nu vill jag gärna resonera lite kring recensioner i allmänhet och vad både författare och läsare kan uppleva som förvirrande eller missvisande i sådana. Det säger sig självt, när jag ska välja exempel, att det jag minns bäst är missförstånd och misstolkningar som gäller mina egna böcker. Men jag undviker gärna att gå till personangrepp eller ens nämna namn; vad som skrevs är intressantare än vem som skrev.

I backspegeln kan jag också se att några av mina böcker skulle ha vunnit på mer redigering.

Invändningar mot böcker, mina och andras, kan dock framföras på olika sätt. I vissa recensioner – en del av dem jag själv skrev som ung, en del av dem som jag läst genom åren – kan raljerandet närma sig sadism. Att göra sig rolig är lätt. Förmågan eller möjligheten att snärta tillbaka har inte alla författare. Och i värsta fall blir någon ständig driftkucku, någon annan är sakrosankt.

Recensionsdag kan för den författare som står lite utanför ”tidsandan”, kännas som ett slags rysk roulette: ska man bli läst av någon som förstår egensinnet?

I min inledning nämnde jag ”referensramar”. Naturligtvis kan inte kritikern vara insatt i varje författares unika lärdom, levnad och associationer. Men hen kan påminna sig att de kan skilja sig avsevärt från recensentens. Visst kan man som kritiker få intrycket att författaren menar något man själv är förtrogen med – men att ta för givet att det är så, är en annan sak. En viss sorts tvärsäker kritiker är expert på morötter, och ve då den författare som har skrivit om äpplen. (”Vilka konstiga morötter, de beskrivs som runda, men borde vara avlånga!”)

Vita fläckar hos recensenten kan göra, att bokens inspirationskällor framstår som oklara. Här måste jag nämna min senaste roman ”De som ger sig av”, där själva titeln (och några allusioner i texten) anger en av inspirationsgnistorna, Ursula K LeGuins novell ”The ones who walk away from omelas”, i sin tur inspirerad av moralfilosofen William James tankar. (Vill man stanna i ett samhälle eller en överenskommelse som betyder att något eller någon offras ”för allas lycka”?)

Och även om en av huvudpersonerna är Shahrzad (Sheherazade) är boken inte en parafras på ”Tusen och en natt”, som ett par recensenter har trott. Boken är, det ska sägas, inte en parafras på LeGuins text heller; den har grott ur blandad jord. Och skulle kunna kallas ”en saga om en saga”. Berättandets konst dryftas – och samtidigt berättas en saga om att vilja bort, eller ibland också tvingas bort, från de identiteter som vi sätts att leva med. Vad måste offras för att få vara med i en gemenskap?

Namn och symboler kan ställa till. ”Efter Angelus” hette min andra diktsamling. En kritiker trodde att det kunde vara Angelus i ”Buffy the vampire slayer”, en annan gissade på aftonringningen. Men jag hade i dikterna laddat ordet med andra betydelser.

Om man tidigare har upplevt författarens verk som besvärliga, kanske man kan säga nej redan från början?

Så gör en del författare, tar avstamp i något hävdvunnet men odlar något eget där. Mare Kandre, till exempel, gjorde ofta så – och somliga (jag är en av dem) fann detta genialt, andra tyckte att det ibland blev överilat och ovuxet. ”Hon bröt av kritorna hon ritade med, i sin iver.”

Ja, en del författare rumsterar om i symbolmuseet. De leker. Man kan leka och vara allvarlig, samtidigt eller omväxlande. ”Klichéer” kan vara betydelsedigra; vara både yta och djup. Dröm och saga kan kommentera det evigt mänskliga, där även samtiden är inkluderad.

Och så det där med tråkigheten, eller snårigheten. Visst förstår jag problemet. Kritikern har tagit på sig uppgiften, behöver arvodet också. Boken är sedan svår att plåga sig igenom. Men åtminstone om man tidigare har upplevt författarens verk som besvärliga, kanske man kan säga nej redan från början?

Till sist. Somliga böcker är intressanta främst på grund av språk och upplägg; gott så. Men i många böcker – kanske de flesta – förs också en diskussion om existentiella temata. Ibland förs den tydligt, ibland mellan raderna, ibland på symbolnivån.

Här kan det tyvärr bli så att recensenten helt bortser från, eller inte märker, vad som egentligen stöts och blöts i texten. Eller också kan hen bli reaktiv inför någon detalj. En recensent kan exempelvis önska att författaren serverade en livslösning mer i linje med hens eget credo. Som när man ser en film och fixerar sig vid att hjältinnan ”väljer fel karl”. Invändningen som luftas i recensionen blir då att huvudpersonen i boken handlade fel, landade i något som skaver i kritikern. Författaren borde veta bättre! Eller… är det kritikern som borde vara medveten om stenen i den egna skon? Rodnande minns jag verk som den unga Inger sablade ner för att de vidrörde sådana skavsår.

Jag avslutar den här jeremiaden med en sammanfattning i form av punkter:

1. Önskar att kritiker oftare frågade sig, om författarens referensramar skiljer sig från de egna, och om det kan vara därför texten inte bjuder in kritikern riktigt.

2. Önskar att kritikern inte tvingar sig igenom en ”tråkig” eller ”jobbig” bok, när hen tidigare har varit tveksam eller oförstående inför en författare.

3. Önskar att kritikern tar en djupare titt på vilka existentiella temata som driver berättelsen.

4. Önskar att kritikern förstår när hen reagerar överdrivet subjektivt på grund av egna hang ups och känslomässiga triggers.

Inger Edelfeldt är aktuell med romanen ”De som ger sig av” (Ellerströms). Hon tilldelades Selma Lagerlöfs litteraturpris 2022.

