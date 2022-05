Ingrosso tilldelas Grammisgalans tyngsta pris

Miriam Bryant har varit en flitig besökare på Grammisgalan genom åren, dock utan att vinna. Nu prisades 31-åringen från Göteborg för albumet ”Ps jag hatar dig” och låten ”Tystnar i luren”, ett samarbete med Victor Leksell.

– Inför albumpriset blev jag jätteöverväldigad, och kände ”nämen nu har jag inte tid att gråta, jag måste upp på scenen och säga tack till massor av människor. Men jag är otroligt stolt och glad, säger Miriam Bryant till TT.

Victor Leksell fick i och med årets låt-utmärkelsen sin fjärde Grammisstatyett i karriären. Han ska fira med att genast gå till studion – och göra musik med 1 Cuz.

– Vi har försökt att få ihop det ett tag, det är pressat schema när jag väl är i Stockholm. Det är bara att klämma in två flugor i en smäll, säger Göteborgssonen precis efter galan.

Miriam Bryant vinner årets album under Grammisgalan 2022. Foto: Christine Olsson/TT

Benjamin Ingrosso tog hem galans tyngsta pris – årets artist, vilket också är 24-åringens första Grammis. Under 2021 släppte han albumet ”En gång i tiden”.

– Det är jättekul att få ”recognition” för det man gör och förra året var ett väldigt hektiskt år för mig. Jag slet hårt, det är kul att få bekräftelse för det, säger Benjamin Ingrosso.

Han berättar att han inte väntade sig att höra sitt namn ropas upp som vinnare.

– Inte alls! Jag har inte ens druckit någonting i kväll för jag tänkte gå hem direkt efter det här. Jag ångrar att jag är inte är fullare än jag är!

Tillsammans med Miriam Bryant var Snoh Aalegra en av de stora favoriterna inför galan, och fick gå hem med en statyett för årets soul/r'n'b. Den tredje stora favoriten Agnes prisades i kategorin årets kompositör, tillsammans med Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström och Maria Hazell.

Sarah Klang vinner årets alternativa pop. Foto: Christine Olsson/TT

Årets hederspris och årets specialpris tilldelades Abba, som släppte sitt första album på 40 år under 2021.

Under tiden Abba slog igenom hade Grammisgalan en paus på obestämd tid, och när galan återkom 1987 hade Björn, Benny, Agneta och Anni-Frid redan gått skilda vägar. De svenska världsstjärnorna har därför inte prisats på musikgalan under åren de har varit aktiva.

I ett förinspelat klipp tackade Anni-Frid Lyngstad för priset:

–Tack Agneta, Benny och Björn för allt vi har fått dela med varandra och tack alla människor som har tagit vår musik till sina hjärtan, säger hon och fortsätter:

– Sist men inte minst, ”thank you for the music”.

Timbuktu tar emot Snoh Aalegras pris för årets soul/RnB. Foto: Christine Olsson/TT

Grammisgalan är till för att musikåret ska summeras – och 2021 präglades inte bara av glädje. I oktober mördades hiphop-artisten Nils ”Einár” Grönberg. Hans flickvän Alexandra Torgrip hyllade honom från scenen.

– Nils var mycket mer än sin musik, han var en människomänniska, ödmjuk och snäll och gav så mycket mer än han någonsin fått, säger hon, och fortsätter:Nils var fortfarande bara en tonåring som gjorde sitt bästa, hans liv hade bara börjat.

Hon nämner även att Einár inte var det enda offret för skjutningar under 2021, och vände sig direkt till politikerna inför valrörelsen, och uppmanade dem att stoppa gatuvåldet med ”konkreta åtgärder och resultat baserat på genuin kärlek för våra områden”.

– Ni har fiskat tillräckligt med röster baserat på vår sorg.

