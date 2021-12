Inläsaren blir allt viktigare för en ljudboks framgång

Ibland kan det hända att Gunilla Leining får ett meddelande skickat till sig.

– Nu är du med mig på semester!

Gunilla Leining är ofta ute på resa utan att själv röra sig ur fläcken. Sedan 2020 är hon Sveriges mest populära inläsare av ljudböcker. Hon har flera fans som återkommande hör av sig och berättar om upplevelser de haft med henne som sällskap. Vissa, säger hon, väljer till och med vilken bok de ska lyssna på utefter att det är just hon som läst in den:

– Jag tycker att det är otroligt härligt att människor tycker om att lyssna på mig, säger Gunilla Leining.

– Det känns fint att få vara ett sällskap, särskilt till alla som är ensamma. Närvaron av en mänsklig röst kan betyda väldigt mycket, har jag förstått. Men visst känns det märkligt att tänka på att det jag suttit ensam och läst in i en studio kan bli till något som massor av människor lyssnar på.

Vändningen som Gunilla Leinings karriär tog för ett par år sedan är talande för hur ljudbokens växande popularitet har ökat branschens efterfrågan på inläsare. Hon, som tidigare i livet gjort allt från att vara tv-producent till att driva krog, arbetar i dag heltid med att läsa böcker.

– Jag upplever att förlagen verkligen har börjat förstå värdet i en bra inläsning. I dag görs så många ljudboksproduktioner, och allt fler texter skrivs dessutom direkt för ljud. Jag får massor av erbjudanden. Tyvärr måste jag tacka nej ibland, även till sådant jag egentligen skulle vilja göra.

Leining har vunnit Stora ljudbokspriset tre gånger. Senast nu i år. 2021 är hon dessutom etta på såväl Storytels som Nextorys och Bookbeats listor över årets mest populära inläsare. Betraktar man strömningstjänsternas lyssnardata vidare träder vid första anblick ett förhållandevis homogent utbud av svenska röster fram. På Storytels topp 100 för 2021 står Gunilla Leining för 19 av de placerade titlarna. Skådespelarna Katarina Ewerlöf och Jonas Malmsjö finns representerade med fler än tio böcker var.

Läser man noggrannare förstår man dock att nyanser finns även bland svenska ljudböcker. 35 olika inläsare hörs på Storytels 100 mest populära böcker.

För förlagen har det blivit en alltmer grannlaga uppgift att välja precis rätt röst för varje bok. Antalet yrkesverksamma inläsare växer och konkurrensen om de allra bästa hårdnar.

– Inläsaren spelar en enormt stor roll för en utgivning, säger Marta Hedener, chef för Storytels svenska förlagsverksamhet Storyside.

– När man lyssnar på en ljudbok är ju inläsningen halva upplevelsen. En verkligt bra inläsare kan gestalta berättelsen och ge den ytterligare dimensioner. Många av Storytels användare följer specifika inläsare. Jag vet att det finns en grupp på inte alltför få som till och med väljer böcker baserat på vem som läser.

Gunilla Leining har tilldelats Stora ljudbokspriset tre gånger. Foto: Magnus Hallgren

Vet ett förlag precis vilken inläsare man vill ha för en specifik bok kan det ibland ta ganska lång tid innan själva produktionen sätter igång, menar Marta Hedener.

– Det gäller att ha bra framförhållning. Bedömer man att en specifik röst är väldigt viktig för ett projekt kan man vara beredd att flytta fram en utgivning för att få den man vill ha. Jag har hört talas om förlag som väntat med att ge ut en viss ljudbok i flera månader, bara för att rätt inläsare ska vara tillgänglig.

Ett sådant aktuellt exempel berättar Kristoffer Lind om i Förlagspodden. När hans förlag Lind & co under våren ger ut uppföljaren till Tony Fischiers ”Mannen som försvann” kommer ljudboken att dröja. Jonas Malmsjö, som läste första delen, är helt enkelt för uppbokad för att hinna spela in del två.

Gunilla Leining Född 1968 i Stockholm. Sveriges mest populära inläsare av ljudböcker 2020 och 2021 (enligt Storytel). Belönad med Stora ljudbokspriset 2016 i kategorin roman för inläsningen av Jojo Moyes "Livet efter dig", 2020 i kategorin spänning för Emelie Schepps "Broder Jakob" och 2021 i kategorin spänning för Emelie Schepps "Nio liv". Har bakgrund som journalist och tv-producent, bland annat för Kristallennominerade "Skilsmässohotellet" och "Livet blir bättre". Har även drivit krog och pensionat i Skåne, och startat företag inom ekologiska livsmedel.

Konkurrensen om de mest populära rösterna påverkar dock inte bara böckers utgivningsdatum. Produktionerna har också blivit dyrare. Eftertraktade inläsare förstår sitt värde, och kan ta mer betalt. De stigande priserna kan få till följd att endast de stora förlagen har råd med de hetaste rösterna.

– På sikt blir ju detta ett hot mot en bredare och rikare bokutgivning, säger Jenny Bjarnar, digital förläggare på Ordfront förlag och vice ordförande i Noff, Nordiska oberoende förlags förening.

– Det finns en risk att denna utveckling ökar på ”bästsäljarismen”. Samma stora förlag använder samma dyra, populära uppläsare till samma slags utgivning som lyfts av strömningstjänsterna. Dessa ägs också av de stora förlagen och de når samma lyssnare.

Strömningstjänsterna har ett ansvar att lyfta fram många olika typer av böcker med olika inläsare, menar Jenny Bjarnar.

– Det är inte heller alltid säkert att en populär uppläsare är vad en bok behöver. Kanske är till exempel Stefan Sauk inte den bästa uppläsaren av det lilla kvalitetsförlagets Tranans översatta böcker.

Foto: Magnus Hallgren

Varannan bok som konsumeras i Sverige är en ljudbok. Med populariteten har formatet också klättrat på förlagens prioritetslistor. Ljudboksredaktörerna är i dag ofta involverade tidigt i utgivningsprocessen. Ibland kan en författare eller förläggare önska sig en specifik inläsare. En serie av böcker brukar oftast läsas in av samma person. En text med ett manligt berättarjag läses nästan alltid in av en man, och vice versa.

– Delar av arbetet med att hitta rätt inläsare till en text är närmast intuitivt, säger Robert Wangeby, tekniskt och kvalitativt ansvarig vid Bonniers ljudboksförlag Bonnier audio.

– Ljudboksredaktörens läsning och uppfattning av boken är väldigt viktig. Man utgår oftast från att tänka på de inläsare man brukar arbeta med, försöker föreställa sig vems röst som bäst kan spegla textens rytm och stämning. Det hela handlar om att hitta ett samspel mellan boken, författarskapet och inläsaren.

Bland de mest populära inläsarna i Sverige är röststjärnan Gunilla Leining ganska ensam om att inte ha en bakgrund i skådespeleri. Däremot har hon arbetat mycket med rösten inom tv.

– Där handlar det mycket om att förmedla en text på ett begripligt och intressant sätt, säger hon.

– Det tror jag är en förmåga som jag har. Sedan har det hänt att jag fått höra att folk gillar min röst för att den inte sticker ut. Jag lever mig in i boken, dramatiserar inte särskilt mycket. Jag har ju ingen bakgrund som skådespelerska, så det skulle bara bli pajigt om jag försökte agera. Där är många andra mycket bättre än jag.

Att ha förmågan läsa en bok på ett sätt som fångar lyssnaren är ju verkligen en konstform i sig

Ljudboksbranschen är mycket riktigt full av skådisar. Jonas Malmsjö, Katarina Ewerlöf, Reine Brynolfsson och Stefan Sauk är bara några av film- och teaterstjärnorna som även jobbar med att läsa in böcker.

– Någon gång emellanåt kan det verkligen hända något alldeles speciellt när en inläsare möter en text, säger Robert Wangeby på Bonnier audio.

– Till exempel Lennart Jähkels läsning av Kerstin Ekmans ”Löpa varg” tycker jag är något utöver det vanliga. Och Sara Stridsbergs ”Hunter i Huskvarna”, som inte mindre än elva inläsare gör varsin text på. Den produktionen skulle jag säga är något exceptionellt bland svenska ljudböcker.

Den typen av experiment med form och röster är talande för hur förlagen i takt med det ökade utbudet av ljudböcker måste pröva nya grepp för att sticka ut i mängden. Poddbranschens professionalisering och exempelvis Sveriges radios satsningar på nyskrivet radiodrama konkurrerar också om lyssnarnas tid.

Marta Hedener på Storytel ser att ljudboken som format är på väg åt det ännu mer dramatiserade hållet. Hon menar att i den utvecklingen kommer inläsarna fortsätta att spela en mycket viktig roll.

– Ljudböcker är fortfarande en tillväxtmarknad, säger hon.

– Ju fler som lyssnar på böcker, desto mer betydelsefulla kommer inläsarna att bli. Alla förlagen vill självklart ha de allra bästa, precis som man vill ha de bästa redaktörerna och omslagsformgivarna. Att ha förmågan läsa en bok på ett sätt som fångar lyssnaren är ju verkligen en konstform i sig.

De mest populära inläsarna 2021 1. Gunilla Leining 2. Katarina Ewerlöf 3. Anna Maria Käll 4. Jonas Malmsjö 5. Stefan Sauk 6. Mirja Turestedt 6. Magnus Roosman 8. Marie Richardson 9. Maria Lyckow 10. Callin Öhrvall Delmar Källa: Sammanvägning av topp 10 från Storytel, Nextory och Bookbeat.

