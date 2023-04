Inspelning från tidig Beatleskonsert upptäckt

The Beatles stod på randen till sitt stora genombrott och spelade på Stowe boarding school i Buckinghamshire den 4 april 1963. Bandet hade precis släppt ”Please please me” och spelade låtar från skivan blandat med covers, bland annat Chuck Berrys ”Too much monkey business”.

Ljudupptagningen gjord av John Bloomfield är unik, då den innehåller hela konserten. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr hörs skämta sinsemellan och bandet tar även emot låtönskningar från publiken.

Att spelningen ägde rum på en pojkskola gör den också unik i hänseendet att musiken inte dränks av höga skrik från fans, vilket snart blev fallet då The Beatles förvandlades till flickidoler.

Nu ska inspelningen, som John Bloomfield har förvarat hemma i alla år, restaureras och bevaras för eftervärlden. Bloomfield – i dag 75 år – avslöjade att ljudupptagningen existerade för BBC-journalisten Samira Ahmed när hon besökte orten för att göra ett reportage om 60-årsjubileet av Beatles skolkonsert.

Läs mer:

McCartney berättar om livet efter The Beatles

Recension: ”The Beatles: Get back” ett fascinerande kammarspel om vänskap