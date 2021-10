Inte en död sekund med livfulla ”Venom. Let there be carnage”

Action ”Venom. Let there be carnage” Regi: Andy Serkis. Manus: Kelly Marcel, Tom Hardy. I rollerna: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris m fl. Längd: 1 tim 37 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

”Venom” från 2018 blev underhållande först efter att ha avverkat en lång startsträcka med många pseudovetenskapliga haranger. Tvåan, ”Venom. Let there be carnage”, gör inte om det misstaget. Den börjar slugga så fort gonggongen ljudit. Sedan pistong-punchar den sig kors och tvärs genom San Francisco i en enda vanvettig 97-minutersrond.

”Venom”-uppföljaren är en livfull monster-mot-monster-film. Det är filmisk snabbmat. Men ibland vill man ha snabbmat. Vem känner inte då och då att Eric Rohmer i all ära, nu skulle det sitta fint med vrålande monster som kastar sig från katedralspiror i jakt på näringsrika människohjärnor?

”Venom. Let there be carnage” levererar.

Journalisten Eddie Brock (Tom Hardy) har blivit värd för varelsen Venom. Det är en från rymden anländ svart lerliknande massa som kan ta plats i människors kroppar. Vilda Venom är en börda för Eddie, ständigt hungrig på människohuvuden, benägen att kasta Eddie som en vante runt rummet när han nekar Venom en tugga av ens den uslaste väskryckare.

Venom är ändå resonlig. Värre blir det när Woody Harrelsons seriemördare Cletus Kasady får i sig en droppe Venomblod, och blir kroppslig värd åt ett liknande monster, Carnage.

Tom Hardys Eddie med före detta flickvännen (Michelle Williams”. Foto: Jay Maidment

Den första filmen tog fart när Venom kommit på plats i Eddie, och Hardy fick gasa på i en sorts dr Jekyll och mr Hyde-kamp med sig själv. Det var gjort med glimten i ögat. Regissören Andy Serkis – han som spelade Gollum i ”Sagan om ringen”-filmerna – har utvecklat det greppet. Han och Hardy har talat om Eddie och Venom som ett ”omaka par”, à la pedanten och slarvern som delar lägenhet i Neil Simon-komedin med den titeln.

Hardy har skrivit manuset ihop med Kelly Marcel, skådespelare och manusförfattare som känt Hardy länge och även tidigare arbetat på manus till hans filmer. De – Marcel har utformat det slutgiltiga manuset – har nog haft kul.

Eddie försöker få Venom att nöja sig med att äta höns, ”De har hjärnor!” ”I most passionately disagree”, mullrar hjärnätaren. Som är Hardy med bas uppskruvad till 11.

För sin del påminner ”... carnage”, efter många tunga Marvelfilmatiseringar, om att det kan finnas en poäng med att låta superhjältefilmer vara glatt och oblygt hjärndöda.

Se mer. Tre andra filmer med Tom Hardy: ”Locke” (2013), ”Mad Max. Fury road” (2015), ”The revenant” (2015).

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.