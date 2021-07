Inte ens Liam Neeson kan rädda klyschfesten ”The ice road”

Thriller ”The ice road” Manus och regi: Jonathan Hensleigh I rollerna: Liam Neeson, Marcus Thomas, Benjamin Walker, Amber Midthunter m fl. Längd: 1 tim 49 min (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

Det är en aning besynnerlig upplevelse att se ”The ice road” när rapporterna om osannolik hetta, torka och rasande skogsbränder når oss från just det Kanada dit denna vårvintriga historia är förlagd.

Likaså att se den inledas av flygbilder av ett gigantiskt dagbrott, troligtvis av den stora kanadensiska diamantgruvan i Diavik. Ty här dyker man strax ner under jorden i en fiktiv diamantgruva, där en grupp arbetare blir instängda och metangasen inom kort hotar att kväva dem till döds.

Till deras räddning krävs en farlig transport av mycket tung utrustning via allt bräckligare snabbvägar över sjöisarna. Allt är alltså upplagt för dramatik: tidspress, tunga lastbilar på bågnande och sprickande vårisar, laviner, smala och bräckliga broöverfarter på slirande däck, och till allt detta en konspiration på högsta bolagsnivå. Därmed upplagt för Liam Neeson i rollen som Mike, inkallad som en rekorderlig och hjältemodig deltagare i konvojen om tre tunga lastbilar. Han är irländare förstås, vilket noggrant påpekas.

Bild 1 av 2 Liam Neeson och Laurence Fishburne kör tungt i ”The ice road”. Foto: ALLEN FRASER/NETFLIX Bild 2 av 2 Liam Neeson – rätt man i fel film. Foto: ALLEN FRASER/NETFLIX Bildspel

Mike får sällskap av sin lillebror Gurty (Marcus Thomas), som han försvarat mot mobbande kolleger och därmed förlorat jobbet. Gurty har visserligen ett lätt funktionshinder men är ett mekaniskt geni och bröderna när samma dröm om en egen lastbil. Till en andra bil lejs en ung cree-flicka (Amber Midthunter) vars bror är en av de instängda. Anföraren spelas av Laurence Fishburne och därmed är rollfördelningen liksom korrekt minoritetsfördelad.

Men inte ens Liam Neeson får särskilt mycket att tillföra sin roll – inget begripligt fadersraseri här, som i ”Taken”-filmerna alltså. Lika lite förmår man engagera sig i eller veta om de instängda arbetarna, som då och då klipps in medan deras andnöd tilltar. Däremot uppstår diverse hinder och katastrofer ovan jord i ungefär samma takt som möjliga reklamavbrott under en tv-sändning, inklusive angrepp av bolagets utsända jagande och beväpnade hitmen. Och det är ingalunda oväntat att den passagerare som använder nackkudde under den riskabla resan inte är att lita på.

Kanske skulle man förhålla sig mindre kallsinnig till denna förvirrande och klichébemängda historia om man betraktade den som en enkel berättelse om syskonkärlek. Eller möjligen som en sinnrik produktplacering av Kenworth-tillverkade tunga lastbilar.

Se mer. Tre filmer med stora lastbilar: ”Fruktans lön” (1953), ”Duellen” (1971), ”Konvoj” (1978).

