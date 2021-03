Inte längre i baktakt – reggaens tid är nu

BBC:s storsatsning ”Small Axe” av den Oscarsbelönade regissören Steve McQueen skildrar olika människoöden i Londons västindiska gemenskap från sent 1960-tal till mitten av 1980-talet och kretsar kring deras kamp för grundläggande mänskliga rättigheter.

Kampen har intensifierats det senaste året, då Black Lives Matter-rörelsen fått ett stort genomslag i samhällsdebatten. Protesterna, som började i USA, tog sig vidare till ett Storbritannien där institutionell rasism och polisvåld också har en lång historia, vilket blir smärtsamt tydligt i McQueens filmserie.

Själv sade McQueen, i samband med filmfestivalen i Cannes förra året: ”Jag tillägnar dessa filmer till George Floyd och alla andra svarta människor [...] som har mördats på grund av vilka de är”. Genom att citera The Wailers; ‘If you are a big tree, we are the small axe’, betonade han också den starka kopplingen mellan filmserien och reggaemusiken. Titeln ”Small Axe” har han lånat från ett talesätt som gruppen The Wailers, med medlemmar som en viss Bob Marley och den nyss avlidna Bunny Wailer, spred över världen genom låten med samma namn.

”If you are a big tree

we are the small axe

ready to cut you down

to cut you down”

I filmerna blandar McQueen fiktion med historiska händelser och skildrar personer som vinner små och stora segrar för den svarta befolkningens rättigheter. Serien är en hyllning till kulturen kring Windrush-generationen, som kom från Västindien till Storbritannien efter andra världskriget, och omfattar kärleken, vänskapen, maten – och reggaemusiken. Musiken var både överlevnad och tillflykt, hopp, vägledning och motstånd. Eller som McQueen själv konstaterar: ”Reggae var rebellisk musik, det var den farliga musiken.”

Att en så melodiös och svängig musikstil, som omfamnade så väl klara grundfärger som avspänd baktakt, kunde betraktas som hotfull på 1960- 70- och 80-talen beror på dess samhällsomstörtande budskap. Reggae, och framför allt det som kom att heta roots reggae, har en stark koppling till rastafari-rörelsen och dess tankar om att frigöra den afrikanska diasporan från det förtryckande samhällssystemet, det så kallade Babylon.

Västvärldens förbrytelser är väldokumenterad i reggaen. Musikstilen är något av ett minnesmonument i sig om hur världens svarta befolkning behandlats genom århundraden. Det är en genre där orättvisor, förtryck och slaveri är vardagsmat – även i fixstjärnan Marleys mest kända låtar.

Ur ”Small Axe: Mangrove”. Foto: Alamy

Reggaemusiken är ett kraftfullt soundtrack till ”Small Axe”. Låtarna i McQueens filmantologi speglar reggaens politiska kraft, dess historia.

Varje film har sin egen musikaliska identitet, och är trogen den tid den beskriver. Den inledande ”Mangrove”, som är baserad på händelserna kring rättegången mot aktivisterna i The Mangrove Nine, tar sin början i slutet av 1960-talet och innehåller främst tidig reggae.

Reggae Reggaen uppstod bland musikerna i Kingston, Jamaica under sent 1960-tal. Bas och trummor har framträdande roller i ljudbilden och musiken karaktäriseras av sin speciella rytm, med stark betoning på det tredje slaget i takten, som skapar den så kallade baktakten. Reggae är starkt förknippad med rastafarikulturen och dess budskap om frihet för världens svarta befolkning. Några av de mest kända artisterna i genren är Bob Marley & The Wailers, Toots & The Maytals, Lee ”Scratch” Perry, King Tubby och Big Youth. Det finns flera subgenrer till reggae såsom dub, lovers rock och dancehall. Visa mer

Redan i inledningsscenen tar vi rygg på Frank Crichlow (Shaun Parkes), vars restaurang Mangrove är en samlingsplats för den västindiska befolkningen, när han går genom Notting Hill till Bob Marleys ”Try me”. Frank är en stridbar man, låter musiken oss förstå, vilket kommer väl till pass då han och hans verksamhet utsätts för systematiska trakasserier av en rasistisk poliskår.

Black Panthers anordnar därför en demonstration mot polisen, men den urartar i tumult. Frank och åtta andra aktivister arresteras och anklagas för att ha startat upplopp. Filmen blir nu ett spännande rättegångsdrama.

Rättssystemet är inte till de anklagades fördel, men när alla nio möter domarens blick till tonerna av Toots & the maytals ”54-46 was my number” blir det tydligt att de inte kommer ge sig så lätt. När scenen övergår till att följa den korrupta konstapel Pulleys väg mot rättssalen – återspeglas låtens tema om att bli oskyldigt fängslad på grund av polisens falska anklagelser.

Och när den pålästa Black Panther-aktivisten Altheia Jones-LeCointe (Letitia Wright) i ett avgörande läge pekar på Franks (vita) advokat och säger att ”i 400 år har människor som han försökt splittra vårt folk” så ekar The Wailers igen:

”400 years

and it's the same

the same philosophy”

Där den första filmen i serien belyser rättsliga och historiska övergrepp är den andra mer stämningsbaserad. Den dimmigt romantiska ”Lovers rock” delar namn med den kärleksinriktade reggaegenren som uppstod i London i mitten av 70-talet.

Filmen utspelar sig på ett fiktivt så kallat Blues party, en ideellt arrangerad typ av fest som erbjöd en fristad åt unga svarta och som ofta ägde rum i vanliga hem med ett rejält sound system som grundläggande inslag. Sound system-kulturen, där olika dj-grupperingar vann anhängare med hjälp av exklusiva skivor, rappa tungor och massiv ljudanläggning, hade importerats från Jamaica.

I ”Lovers rock” är låtarna i fokus redan från start, och en nyckelscen är dansgolvets gemensamma allsång till Janet Kays ”Silly Games”, en låt som beskriver relationsspelet (No, I've got no time to play your silly games) men som i sammanhanget blir en protestsång med betydligt allvarligare innebörd.

”Låten blev en slags andlig sång och en slags protest: myndigheterna lekte dumma lekar med folket” sa Dennis Bovell, som skrivit låten, efter att ha sett avsnittet.

Lyssna på motståndskraftig reggae!

”Lovers rock” rymmer faktiskt ytterligare en musikalisk urladdning, när The Revolutionaries ikoniska ”Kunta kinte dub”, en instrumental dub med intensivt bas- och trumdriv, senare på natten försätter dansgolvet i fullkomlig extas. En hypnotisk, utdragen och dialogbefriad scen med vild dans som avslutas med att alla ropar: Jah! Rastafari! En scen som understryker musikens roll som motstånd, frihet och gemenskap.

Bunny Wailer år 2005 i Kingston, Jamaica. Foto: Collin Reid

I dag betraktas inte längre reggaen som farlig eller omstörtande. Snarare som plojig och nedrökt – sällan (aldrig?) som intellektuell eller historiebärande. Samtidigt frodas reggaemusiken i mediernas skugga, allt medan rastafari-rörelsens budskap om rättvisa för världens svarta befolkning förs fram av Black Lives Matter, vars protester bidragit till att allt fler får upp ögonen för orättvisor och strukturell rasism.

Reggaens tid är så även nu. Och som McQueen själv säger – trots att ”Small Axe” utspelas i det förflutna, så handlar antologin också om nutiden, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg.

