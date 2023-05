Intim bild av våldets historia i eleganta indonesiska ”Innan, nu och då”

Logga in

Drama Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. ”Innan, nu och då” Regi: Kamila Andini Manus: Kamila Andini, Ahda Imran I rollerna: Happy Salma, Arswendy Bening Swara, Laura Basuki, Ibnu Jamil, Rieke Diah Pitaloka, Chempa Puteri m fl. Längd: 1 tim 43 min. Språk: indonesiska. Biopremiär. Visa mer Visa mindre

Nana (Happy Salma) har håret uppsatt i en hård knut för att det är där hon gömmer sina hemligheter. Det berättar hon för sin frågvisa dotter Dais, som snabbt deklarerar att hon vill klippa sig kort när hon blir stor. De lever ett ordnat liv på västra Java, där Nana många år tidigare fått en fristad och gift sig med en äldre man. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv.

Kamila Andinis eleganta men inträngande fjärde långfilm ”Innan, nu och då”, den första med internationell distribution bortom festivalvisningar, utspelar sig under det turbulenta 1960-talet. Den berättar om kvinnors hemligheter i ett patriarkalt samhälle men handlar också om en nationell mörkläggning. Och möjligen tillhör 37-åriga Andini en generation som inte vill blunda för det förflutna.

Massakern i Indonesien 1965–1966, då över en halv miljon människor mördades i en antikommunistisk kampanj, var länge nedtystad. Händelserna blev inte föremål för medial traumabearbetning eftersom de ansvariga fick makten – i stället tv-visades propagandafilmen ”Pengkhianatan G 30 S/PKI” (1984) ända fram till diktatorn Suhartos fall. I filmens version avstyr Suhartos män en kommunistisk statskupp 1965, men den nämner inget om det besinningslösa dödandet efteråt.

I stället har utrensningen blivit filmiskt uppmärksammad främst genom Joshua Oppenheimers lika brutala som monumentala dokumentärer ”The act of killing” (2012) och ”The look of silence” (2014). Filmerna innehåller spektakulära mordrekonstruktioner liksom dialog mellan banemän och offrens anhöriga.

”Innan, nu och då” är en betydligt mer stillsam historia. Filmen utspelar sig på behörigt avstånd från blodsutgjutelsen, och massakern fungerar mer som ett bakgrundsbrus. På radion hörs nyheter som tjänstefolket gör sitt bästa för att tolka. De diskuterar namn som Sukarno och Suharto och olika rykten om falskt angiveri. Vid ett annat tillfälle skvallrar en kvinna på matmarknaden att slaktaren är kommunist.

Det betyder inte att Andini undviker våldets historia. Rädslan för den nederländska kolonialmakten lever kvar i minnet. Dessutom börjar filmen med att Nana, som redan har man och barn, måste fly för att slippa tvångsgifte. Den lilla familjen splittras och senare gifter Nana om sig med den välbeställda Darga (Arswendy Bening Swara), men utan att helt glömma sin gamla kärlek.

Nya maken är befriande nog inte utstuderat grym, vilket annars hade varit ett tacksamt sätt att understryka hennes ofrihet. Andini litar på att Nanas längtan övertygar i alla fall och det är ständigt spännande att följa henne när mötet med makens älskarinna Ino (Laura Basuki) sätter livet i gungning.

”Innan, nu och då” är en återhållsam film med ofta stillastående kamera men känsla för passion. I vissa förtätade ögonblick med filmmusik för den tankarna till ”In the mood love”. Happy Salma imponerar i huvudrollen med sina långsamma rörelser och sökande blick – Nana är en person som trevar fram men till slut vågar sig bort.

Se mer. Tre andra vackra kostymfilmer: ”Leoparden” (1963), ”Orlando” (1992), ”13 assassins” (2010).

