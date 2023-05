Iransk jurymedlem nekas resa till Cannesfestivalen

När filmfestivalen i Cannes på onsdagen presenterade jurymedlemmarna i sidosektionen Un certain regard fanns den prisade iranske filmregissören Mohammad Rasoulof bland namnen.

Men enligt källor till Radio France Internationale (RFI) är hans medverkan på festivalen hotad eftersom han fortsatt är förbjuden att lämna Iran.

Förra året greps Rasoulof av iranska myndigheter för att ha kritiserat regeringen. Han tillbringade sju månader i fängelse och släpptes i februari i år.

Sedan 2008 har regissören suttit frihetsberövad vid ett flertal tillfällen. Han har inte tillåtits att lämna Iran på sex år.

Mohammad Rasoulof har vunnit flera priser för sina filmer, däribland priset för bästa film i just Un certain regard 2017. Tre år senare vann hans ”There is no evil” Guldbjörnen på filmfestivalen i Berlin.

Nu arbetar filmfestivalen i Cannes för att Rasoulof ska kunna medverka, rapporterar RFI. Invigningen äger rum den 16 maj.

Läs mer:

Iranska filmskapare kräver Jafar Panahis frigivande

Oscarsvinnaren Asghar Farhadi ber världen stödja protesterna i Iran