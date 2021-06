Iranska ”Khorshid” gör explosivt äventyr av hårt gatuliv

Drama ”Khorshid - Sun children” Regi: Majid Majidi Manus: Nima Javidi, Majid Majidi. I rollerna: Roohollah Zamani, Javad Ezati, Ali Nassirian, Shamila Shirzad m. fl. Längd: 1 tim, 39 min. Språk: Persiska (m. fl?) Tillåten från 11 år. Visa mer

Den iranska regissören har skildrat utsatta barn i fyra decennier. Tonträffen har varierat i hans många skildringar av arbetande, fattiga, kriminella, ansvarstyngda men godhjärtade barn. Med ”Baduk” (1992), om barnslaveri i narkotikahandeln, slog han undan benen på de mest förhärdade cyniker och släpade på ett utmärkt sätt in smutsig fattigdom, kriminalitet och politiska konflikter i Irans av tradition mer urbana och sofistikerade filmrum.

Sedan gick han och naggade sin erövrade trovärdighet i kanten med den ”gråtande barn”-estetiska och (naturligtvis) Oscarsnominerade ”Himlens barn” (1995).

I ”Rang-e khoda” (”Colour of paradise”, 1999) släppte han loss en sinnlig och översinnlig religiositet och naturdyrkan som var både svårsmält och fantastisk och resulterade i hans kanske hans mest unika film.

Nu är han Majidi på Teherans gator där ett gäng killar, runt tolv år gamla och ledda av den brådmogna och driftiga Ali, stjäl däck från porschar, badar i fontäner och sliter hårt på byggarbetsplatser och verkstäder. Tills en sagoaktig gängledare, som lockar med duvor och mobiltelefoner, berättar att det ligger en skatt begravd under kyrkogården och vill ha Alis hjälp att få fram den.

”Khorshid - Sun Children” är ett spännande, gripande och inte alltför svårsmält äventyr. Majidi har en modern, pragmatisk sida och filmen är en del av hans kamp för utbildning till gatubarn och barnarbetare. Det är på en sådan skola, ”Solskolan”, med en pressad, smygkarriäristisk rektor och en mer kompromisslöst engagerad vice (Javad Ezati, tystlåten och passionerad), som större delen av filmen utspelar sig.

Men när Ali och hans vänner skriver (eller snarare slår sig) in där är det inte kunskapen de är ute efter utan skatten, som bara kan nås från skolans källare. Ali hugger och kravlar och gräver och slår sig in bit för bit under jorden i leriga, fysiskt påtagliga sekvenser som påminner om den chockartade inledningen på ”Baduk”, samtidigt som han är blind för de skatter han faktiskt erbjuds. Vänskap. Vuxna som bryr sig. En plats i solen istället för under jorden. Han har andra ambitioner och livet på gatan, på byggarbetsplatser, verkstäder och i kriminella gäng har lärt honom tänka på fötterna, använda händerna och att slita som ett djur för att förverkliga dem.

Roohollah Zamani är fantastisk i rollen; kastar sig över varenda scen som en pitbull tränad att hugga till benet. Ali är ingen förhärdad förövare, inget sårat offer, inget undangömt geni (fällor Majidi med många andra ofta gått i) bara ett knippe renodlad överlevnadsinstinkt som kramas ut av omständigheterna tills det bara är ett skakande hölje kvar. Det är mäktigt skådespeleri och filmat med stor närvaro.

Här kommer alla Majidis motsägelsefulla talanger som sagoberättare, dokumentarist, aktivist, actionfilmare och poet till användning. Livet på skolan, kampen om resurser och förhållandet mellan barn och vuxna är fängslande iscensatt och filmat, men dras då och då – medvetet? - över med det mer plastiga höljet från ”Himlens barn”.

Om Charles Dickens, Steven Spielberg och Vittorio De Sica hade fösts ihop för att göra film tillsammans hade deras kompromiss hamnat någonstans här. Ibland slår det gnistor. Andra gånger lägger de krokben för varandra. Utan Zamanis vanvettiga fokus hade det inte hållit ihop.

Se mer: Tre unika filmer om vinddrivna pojkar: ”Mamma Roma” (1962), ”Zigenarnas tid” (1988), ”Kapernaum” (2018).

