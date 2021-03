Irene Svenonius: Vi står på tröskeln till en ny och bättre vård

Det gläder mig att Maciej Zaremba (DN 19/3) har läst min bok om framtidens sjukvård. Det behövs mycket mer diskussion om hur svensk sjukvård bör organiseras för att tjäna medborgarna bättre än i dag.

I arbetet med boken som gavs ut 2019 hade jag intressanta diskussioner med politiker på båda sidorna om mittlinjen och med många olika av vårdens medarbetare, som liksom jag och även Zaremba ser problem med alltför omfattande byråkrati och detaljstyrning.

Det är därför min bok har underrubriken ”Låt proffsen styra vården”. Om fler beslut fattas närmare patienterna kan vi få ut mycket mer av den stora kompetens som finns hos alla undersköterskor, sjuksköterskor, medicintekniker, läkare och andra yrkesgrupper som dag för dag bär upp sjukvården. Här verkar vi vara överens, Zaremba och jag.

Däremot verkar vi ha skilda uppfattningar när det gäller digitaliseringens kraft, inom sjukvården och kanske även i bredare mening.

Det tycks också som att Maciej Zaremba ser ett generellt problem med kommersiella aktörer inom vårdsektorn. Mot den bakgrunden kan det vara värt att påpeka det uppenbara, att svensk sjukvård är beroende av privata företag och att dessa gör vården bättre.

Det gäller leveranser av sådant som medicinteknisk utrustning, skyddsutrustning, mediciner och maskiner som räddar liv men även arbetskläder och mat. Och förstås: de vaccin som gör att vi nu kan ta oss ur pandemins grepp. Bedriften att på inte ens ett år ta fram ett vaccin mot ett helt nytt virus grundas i att det finns många olika läkemedelsföretag med omfattande forskningsresurser.

Vi har också stor nytta av att många företag driver vårdcentraler och specialistvård, så att stockholmarna tryggt kan välja mellan många olika vårdgivare.

Det sjukhus i regionen som vi alla äger gemensamt, men som drivs av en privat aktör, har under många år haft bäst vårdkvalitet och de mest nöjda medarbetarna, till en lägre kostnad än andra sjukhus.

Jag menar att den mångfald av aktörer vi har inom sjukvården i Region Stockholm är en viktig orsak till att vi har Sveriges kortaste vårdköer inom de flesta diagnoser, men också till innovation och utveckling.

Det gäller hela kedjan. Att människor söker och får vård på rätt nivå är avgörande för att det ska finnas maximal kapacitet hela vägen till högspecialiserade Karolinska Universitetssjukhuset, som nyligen utsågs till världens sjunde bästa sjukhus.

Under pandemin har medarbetare i vården i Region Stockholm utfört heroiska insatser, genom att hela tiden möta behovet av vårdplatser, rädda människor som drabbats av en helt ny sjukdom och samtidigt utföra en stor del av övrig vård trots detta. Under 2020 kunde 85 procent av all ordinarie vård utföras på Karolinska Universitetssjukhuset. Inte ens under den värsta smittspridningen har vi haft några köer till cancerbehandlingar. Så är det tyvärr inte i alla regioner.

Tillbaka till digitaliseringen. Av Maciej Zarembas artikel kan man få intrycket att utvecklingen av digital vård är ett fenomen isolerat till ett fåtal privata aktörer. Så är det inte. Region Stockholm har sedan 2016 arbetat utifrån en digitaliseringsstrategi, som alla partier i fullmäktige står bakom, för att ta tillvara teknikens möjligheter, förbättra vården för de som är sjuka och underlätta arbetet för medarbetarna.

Användandet av digitala lösningar har ökat snabbt under ett antal år. På alla nivåer. Operationer kan styras på distans från en annan kontinent. Experter på olika sjukhus samråder digitalt. Patienter kan och vill i mycket större utsträckning ha kontakt med vården genom digitala kanaler. Patientsäkerheten ökar och tiden på sjukhus kortas genom digital monitorering av patienter i deras hem.

Pandemin har påskyndat utvecklingen, vilket sannolikt har räddat många liv. Genom att fler vårdkontakter har kunnat hanteras digitalt har många fysiska möten som inneburit risk för ytterligare smittspridning kunnat undvikas.

Även den som är genuint skeptisk mot den digitala utvecklingen borde åtminstone applådera detta.

Särskilt imponerande är Region Stockholms egen digitala tjänst Alltid Öppet. Denna applikation lanserades för primärvården redan 2018, men infördes nu brett på rekordtid och kom till användning i alla delar av vården på bara några veckor, i syfte att avlasta sjukhusen. Under de första månaderna 2020 ökade videobesöken med hela 1 259 procent. Möjligheten till digitala vårdbesök lanserades på samtliga akutsjukhus, inom psykiatrin och på många specialistmottagningar.

Till detta kommer de digitala vårdbesök hos olika nätläkarföretag som upptar en stor del av Maciej Zarembas artikel. Den som vänder sig mot den nya tekniken fastnar ofta i att raljera om den generation med unga vuxna, som ofta beskrivs som söndercurlade och lättkränkta. Något ligger det kanske i det, men denna generationskamp är någonting mycket större och mer komplicerat än att några 20-åringar ringer för ofta till nätläkare.

Läkare som är tillgängliga digitalt är knappast lösningen på alla vårdens problem, inte ens det mesta – däremot är det viktigt för en hel del vanliga människor att få tillgång till den digitala vårdens möjligheter. I stället för 20-åringarna kunde Maciej Zaremba ha lyft fram den oroliga mamman som kan få hjälp att bedöma tillståndet för sin treåring mitt i natten utan att behöva åka till akuten, den tonåring med psykisk skörhet som kan få digital KBT, hudförändringar som kan få en första bedömning eller pensionären som kan få sitt recept förnyat på distans och slipper ge sig ut i kollektivtrafiken under pandemin. Av något skäl nämns inget sådant i Zarembas artikel.

Allt är verkligen inte perfekt med de nätläkarverksamheter som växt fram under de senaste åren. När ny teknik slår igenom kommer system alltid att behöva justeras eller göras om och uppföljning göras av att de möter högt ställda krav. Det gör regionen också. Nyligen ändrade exempelvis Hälso- och sjukvårdsnämnden ersättningen för vårdcentralerna så att den fasta ersättningen för de allra äldsta patienterna nu är omkring fem gånger högre än för en 20-åring.

Det mest omdebatterade när det gäller nätläkarna är hur ersättningssystemen ser ut. Genom att vissa regioner satt avgiften för nätläkarbesök till noll kronor, har en del av företagen valt att bedriva sin verksamhet från dessa regioner. Priset gentemot patienten blir noll, men den region som satt priset till noll kan ändå fakturera andra regioner när medborgare från dessa regioner nyttjar gratistjänsten.

Jag tycker att det är helt fel. Det gör däremot inte den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Region Sörmland. Som Maciej Zaremba konstaterar, innebär det att andra regioner har betalat hundratals miljoner till Region Sörmland. Merparten av detta har gått vidare till nätläkarna, men Region Sörmland har behållit ca 40 miljoner kronor per år för egen del som ersättning för att de administrerat betalningar från andra regioner. En vinst som förstås sticker i ögonen. Övriga regioner kan inte påverka kraven som ställs på vården via Sörmland, vi får bara betala.

För att komma till rätta med detta har vi i Region Stockholm sett till att nätläkarna får samma villkor som andra vårdcentraler, om de även kan erbjuda fysisk vård. Genom att vi inte behöver betala dyrt till Sörmland sparar vi omkring 100 miljoner kronor per år som i stället kan gå till vår sjukvård här.

När nya digitala lösningar inom vården diskuteras låter det ibland som att dessa skulle vara det största problemet vi har i svensk sjukvård. De flesta av de hundratusentals människor som köar runtom i landet för att få den vård de har betalat för via skatten är sannolikt av en annan uppfattning.

Svensk sjukvård har stora problem, men också otrolig potential. Den kostar drygt 500 miljarder om året. Nätläkarna står för en miljard av detta, men tar 90 procent av allt syre i debatten. Gärna en debatt om nätläkare, men frågeställningen om teknikutvecklingen inom vården är större än om man ska få prata med sin doktor via video. Det handlar om att nyttja tekniska innovationer till att förbättra hela vårdkedjan från första kontakt till specialist- och högspecialiserad vård.

Syftet med min bok var att stimulera en mer intensiv debatt om villkoren för framtidens sjukvård. Även om jag inte delar Maciej Zarembas negativa syn på digitalisering inom vården, är jag tacksam för att han tar tydlig ställning. Vi är i stort behov av en vårddebatt som inte bara handlar om det dagsaktuella, utan som även behandlar viktiga principfrågor.

Som jag skrev i boken är jag övertygad om att vi står på tröskeln till något nytt och bättre inom svensk sjukvård. Om vi vågar tänka nytt, minskar den politiska detaljstyrningen och mer av makten flyttas till proffsen i vården och till patienterna.



