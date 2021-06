Irländska kulturarbetare ska få medborgarlön

Projektet, som har utretts under fem års tid, ingår nu som en del i landets ekonomiska plan för återhämtning efter coronakrisen.

Enligt landets kulturminister Catherine Martin är projektet ett ”unikt stöd” för hela kultursektorn som kommer att involvera ett stort antal kulturarbetare. Vilka som kommer att beröras och hur hög basinkomsten blir har ännu inte presenterats.

Den brittiska lobbyorganisationen National campaign for the arts skriver i ett uttalande att man ser hoppfullt på projektet som har ”potential att bli en historisk milstolpe” och visar på ett land som ”på djupet förstår och stödjer den konstnärliga processen”.

