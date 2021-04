Irländskt tema med klanglig skärpa och värme

Musik ”Choirland” Eric Ericsons Kammarkör Dirigent: Fredrik Malmberg Recitatörer: Lena Endre, Hannes Meidal och Siham Shurafa Dramaturg: Jacob Hirdwall Introduktion: Stephen Farran-Lee Scen: Strömmat på Konserthuset Play Visa mer

Tematiskt inramade konsertprogram kan öppna upp för både nya tankar och samarbeten. Så var nog den goda tanken när Eric Ericsons Kammarkör i söndags gjorde gemensam sak med Konserthuset Stockholm och Dramaten på temat Irland/Nordirland.

Titeln ”Choirland” är lånad från ett körstycke av David Fennessy som inte alls intresserar sig för tonsatt poesi, utan hellre låter höga stämmor leka med ett ”Hi di di di didledi” och repetitiva strukturer.

Musiken har i gengäld en given plats i Seamus Heaneys poesi. ”Regnpinnen” är den irländske Nobelpristagarens hyllning till rörinstrumentet som låter just som smattrande regn inuti en kaktusstjälk. ”Sångarens hus” är ett annat exempel som mot slutet möttes upp av det svällande hummandet i den Australienfödde tonsättaren Percy Graingers ”Irish tune from County Derry”. Ett klangligt böljande arrangemang av en irländsk folksång från just Heaneys hemtrakter.

I övrigt hördes inte mycket som påminde om den gröna ön, annat än som just en del av världen och ett större sammanhang. I ”Long time” låter Gerald Barry Marcel Prousts spaning efter den tid som flytt veckla ut sig över skalövningar i C-dur. Arnold Bax komposition ”This worldes joie” gjorde ett kronologiskt språng bakåt till 1300-talet över kromatiska linjer, medan irländsk-brittiska Elizabeth Maconchys två charmiga djurporträtt ur ”Creatures” gav mansrösterna birollen bakom melodiförande kvinnostämmor.

Fredrik Malmberg höll ihop klanglig skärpa och värme med coronadistanserat utspridda sångare i rikt varierade körverk. Det fanns också en tacksam dramaturgi med ett väl uttänkt val av reciterade dikter i Tommy Olofssons svenska översättning och helt andra texter tonsatta för a cappella-kör.

Vad som däremot saknades var känslan av liv. Sådant som brukar uppstå med smart regi och ljussättning. Nationalscenen Dramaten borde kunna tillföra mer än tre kompetenta skådespelare. Lena Endre, Hannes Meidal och Siham Shurafa hade förtjänat bättre förutsättningar att göra poesiuppläsning till någonting mindre högtravande och stelt.

