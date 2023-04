Isabelle Ståhl: Därför vinkar högerhanden när samhället faller samman

Logga in

Professorn i sociologi Carl-Göran Heidegren undersöker i sin bok ”Den högra handens tendens” den rörelse från vänster till höger som många unga intellektuella företog i 1920-talets Weimarrepublik, i reaktion på vad de uppfattade som problem hos ett förfallet, splittrat samhälle. Det finns en påfallande parallell till den nutida tendensen med unga som vänder sig högerut.

Även om 1920-talets högerradikala var en homogen grupp förenades de av en dyrkan av nationen och känslan av oförtjänt underlägsenhet. Det är stämningar som återkommer hos det samtida tyska demokratifientliga nätverket Reichsbürgerrörelsen, som ska ha planerat en våldsam statskupp för att återinföra monarki, i reaktion på förlusten av det Tyskland de anser gick förlorat vid kejsardömets avskaffande 1918. Många av dem ansluter sig till esoteriska läror, nynazism, antidemokratiska och auktoritära synsätt. De anser att Tyskland förstörts av västerländsk dekadens och är fientliga mot kapitalismen: flera anser att Tyskland inte är ett land, utan sedan murens fall har blivit ett företag, ett ”Tyskland AB”. Många av dem vill återupprätta ett hierarkiskt och feodalt Tyskland. De har kusliga likheter med mellankrigstidens nationalistiska och radikalkonservativa gestalter, vars tankegångar banade vägen för det nazistiska maktövertagandet.

En av dessa var dramatikern Arnolt Bronnen, verksam i Berlin på 1920-talet, författare till dramer där incest och våld var framträdande teman. Bronnen rörde sig under 20-talet i de mångskiftande miljöer som var typiska för Weimarrepubliken. Affärsmän, jurister, teatermänniskor, författare såväl som liberaler, nationalister, socialister och kommunister sammanstrålade på fester i rymliga våningar. Bronnen svängde under 20-talet politiskt, började ställa sig skeptisk till demokratin och definierade snart sitt författarskap med begreppet ”den högra handens tendens: nation, kamp, risk, idéherravälde och renhet.” 1939 kallar han sig ”tillförlitlig nazist” i ett brev till hustrun.

Enligt Carl-Göran Heidegren grundade sig hans svängning åt höger inte på någon koherent ideologisk teori, snarare på en mystifiering av nationen och det ”eviga tyska riket”, som Bronnen kallar det. I en vision såg han Tyskland ”som en kristall i runtomkring flytande syror” med vilka han avsåg de ”främmande” element som enligt honom skulle kunna förstöra nationen. Han talar till sin tids ungdom, och skriver att de alla var ”anhängare av katastrofteorin: vi förutsåg vår civilisations, vår kulturs fullständiga sammanbrott.” Precis som en gång kejsardömet var nu den unga republiken på god väg att förbruka sig själv.

Bronnen är ett av många kusliga exempel på reflexiva unga intellektuella som tveklöst vände sig till nazismen. Nationalsocialismen skördade närmast sensationella framgångar på universiteten i 20- och 30-talens Tyskland. I det nationalsocialistiska partiet var mer än en tredjedel av partimedlemmarna år 1930 trettio år eller yngre. De som drogs till fascismen var unga, belästa och ambitiösa. Socialdemokraterna uppvisade däremot en ålderstigen profil.

Den historiska situation som möjliggjorde Bronnens ståndpunkter var Weimarrepubliken, Tysklands första demokrati som grundades 1919 efter slutet av första världskriget. Perioden har beskrivits som ett experiment, i en tid av modernisering och urbanisering. Apokalyptiska visioner om civilisationens undergång samexisterade med visioner om en ny människa och ett nytt samhälle. Många ansåg att samhällets komplexitet och splittring hade ökat på ett oroväckande sätt. Författaren Siegfried Kracauer skriver i Frankfurter Zeitung 1922 att ett stort antal människor i dag är förenade av ett gemensamt öde: de lider av flyktingskap i förhållande till den religiösa sfären och av ett ”oerhört främlingskap mellan deras ande och det absoluta”. Den moderna människan är hemma överallt och ingenstans, och horror vacui, skräcken för tomheten, behärskar dem.

1920-talet innebar för den tyska människan enligt Carl- Göran Heidegren ett abrupt steg rakt ut i det moderna tillståndet. Många beklagade förlusten av traderade ordningar, normer och värden, som ersattes av en stegrad upplevelse av slumpmässighet. I stället för det absoluta härskar nu det kontingenta, upplevelsen av att ”det också kunde ha varit på ett annat sätt”, skriver författaren Robert Musil. Kontingensen innebär en avsaknad av stabila institutioner och absoluta värden, och en upplevelse av att allt bara är provisoriskt, att ingenting är slutgiltigt.

Detta sammanföll paradoxalt med en tilltagande avförtrollning; genom fortlöpande rationalisering och intellektualisering tömdes världen allt mer på hemligheter. En upplevelse av otrygghet och oförutsägbarhet samexisterade med brist på magi.

Narrativet om det moderna samhällets splittring användes i en nationalistisk retorik av många tänkare på högerkanten. En av dem var officeren, poeten och författaren Ernst Jünger. Han förkastade de värden som förknippades med den samtida västerländska civilisationens anda – parlamentarismen, framstegstanken och tron på förnuftet. Jünger talade till en ungdom som ”slagits till marken av gemenhetens, rutinens och korruptionens giftgaser”. Han byggde vidare på den tyska livsfilosofin, vilken vänt sig mot den utslätning och mekanisering av livet som följt på industrialisering och kapitalism. Han tog avstånd från NSDAP, men utvecklade en filosofi som var elitistisk och demokratifientlig, och som riktade sig till ungdomen: de som ”äcklet” fräter på.

Denna våldsromantiska retorik talade till Weimarrepublikens krigsungdomsgeneration, som varit för ung att inkallas under kriget och i stället genomlevt krigsårens umbäranden på hemmafronten. De var födda under det nya århundradet och präglade av upplevelsen av att ha försummat något som måste tas igen. De upplevde också hyperinflationens uppochnedvända värld. Med kriget hade föräldrarnas gamla värld slagits i spillror. ”Lita inte på någon över trettio”, kunde ha varit deras devis, skriver Carl-Göran Heidegren. Det går att se tydliga paralleller till vår tids unga och deras bristande tillit till den äldre generation som plockade frukterna av den välståndsökning som det ”långa 1900-talet” mellan 1870 och 2010 präglades av, men lämnade efter sig en värld vars livsförhållanden håller på att försämras radikalt, ekologiskt såväl som socialt och ekonomiskt. Några år in på 2000-talet började tillväxten avta i de flesta länder och efter finanskrisen 2007-2008 har tillväxten inte tagit fart igen. Pandemin ansträngde sedan ett redan prövat kollektivt själsliv. ”Var är den vuxne?!” frågar sig kanske många.

Paradoxalt nog tycks bristande tillit till de äldre generationerna samspela med en ökande konservatism hos unga. I en tid av inflation och osäkra framtidsprognoser tycks många ha en upplevelse av att man måste värna den lilla stabilitet som finns kvar, materiellt så väl som existentiellt, vilket delvis kan förklara den konservativa vändning som nu sker hos många unga. Förstagångsväljarna har i hög grad vänt sig till både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Som DN rapporterat om röstar även många unga kulturarbetare konservativt och uppger sig vara trötta på socialdemokratin.

Flera framgångsrika yngre tyska rapartister har öppet sympatiserat med Reichsbürgerrörelsen och dess ideologi.

Kan ungdomar i dag falla för samma nationsfetischism som medlemmarna i Reichsbürgerrörelsen? Dessa tenderar förvisso att vara äldre, de flesta i åldern 40–60 år, men deras budskap sprider sig även till den yngre generationen via medier och popmusik. Flera framgångsrika yngre tyska rapartister har öppet sympatiserat med Reichsbürgerrörelsen och dess ideologi. En av dem är den tongivande rapparen Kollegah, som i sin musik proklamerat antisemitiska konspirationsteorier och fantasier om en etniskt vit stat. 2016 inledde han musikvideon ”Apokalypse” med den gåtfulla utsagan ”Världen är inte räddad än... Men motståndet växer sig starkare!” och han säljer i sin musik berättelsen om en värld där en hemlig, osynlig och främmande makt duperar och alienerar människor. Precis som 20-talets högerextrema vänder han sig mot demokrati och borgerlighet. Hans våldsromantiserande och esoteriska retorik tilltalar unga som bär på känslor av utanförskap och ressentiment. Mönstret går igen från 1920-talets högertendens: Carl-Göran Heidegren beskriver högerradikala på 20-talet som ”outsiders” som vill ”döva en tomhet och ett äckel som växer inombords” och därför uppgår i fantasier om nationen. Bilden av den högerradikala som outsider tror jag dock är en farlig fälla, sett till det allt större inflytande som populistiska och högerextrema grupper intar i offentligheten i dag.

Skottlossning i ny räd mot Reichsbürger-nätverket.

Siegfried Kracauer talar om tre olika sätt att hantera den moderna världens kontingens och brist på fasta värden. Det finns för det första cyniker, som framhärdar i den avförtrollade världen. För det andra finns de som flyr tomheten in i religiösa grupper, esoteriska läror eller extremism. För det tredje finns de väntande, som är öppna för en verklighet som ”består av högst konkreta ting och verkliga människor och därför kräver att bli sedd konkret”. De förhåller sig dessutom öppna för det absoluta, som trots den nuvarande situationens grumlighet och tomhet kanske skulle kunna uppenbara sig. Kontingens skapar osäkerhet och känslor av övergivenhet, men den vidgar också den upplevda möjlighetshorisonten och öppnar möjligheter för mänskligt handlande. Man kan hoppas att dagens unga kan våga inta ett liknande öppet, väntande förhållningssätt även om det kanske inte verkar så tryggt.

Carl-Göran Heidegren: ”Den högra handens tendens”, Bokförlaget Augusti. ”Preussiska anarkister. Ernst Jünger och hans krets under Weimarrepublikens krisår”, Bokförlaget Augusti.

Isabelle Ståhl är författare, kritiker och idéhistoriker vid Stockholms universitet

